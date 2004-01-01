Валовой сбор клубники в совхозе им. Ленина (Московская область) в этом году будет ниже, чем в 2016-м. Пока собрано 200 т, что уже в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщил директор предприятия Павел Грудинин порталу РИАМО. Основная причина сокращения урожая — неблагоприятные погодные условия. «Плохая погода — причина того, что люди не выходят в поле, кроме того из-за обильных осадков ягода гниет», — отметил он.



С начала лета в Подмосковье с небольшими перерывами выпадает обильное количество осадков, дважды на регион обрушился сильный ураган. По данным на понедельник, 10 июля, в Москве и Подмосковье с начала месяца выпало уже почти 70% месячной нормы осадков.



В то же время площадь посадки клубники в Московской области в 2017 году увеличилась на 13,5 га до более чем 121 га. В самом совхозе им. Ленина ягодой занято 90 га. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщал, что урожай клубники в регионе в этом году ожидается на уровне прошлого года, когда было собрано 1,01 тыс. т. 902 т от общего сбора тогда пришлось на продукцию совхоза, который является крупнейшим производителем клубники в России. Всего в Подмосковье работает восемь производителей этой ягоды. Шесть из них (в том числе Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства, «Русская ягода», АПК «Непецино», хозяйство «Акатьевский» и др.) занимаются производством товарной продукции, два в основном сосредоточены на производстве рассады.



По данным Росстата, в 2016 году российский валовой сбор ягод всех видов (клубника, земляника, малина, смородина, крыжовник и др.) составил 807 тыс. т, увеличившись на 6% к уровню 2015-го. При этом импорт клубники и земляники в Россию в прошлом году, по оценке ФТС, сократился и составил 24,8 тыс. т, что вдвое меньше, чем в 2015-м (48,2 тыс. т).



Стоимость подмосковной клубники сейчас составляет около 300 руб./кг.

