Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в очередном обзоре повысила прогноз производства пшеницы в России в этом году на 3 млн т до 72 млн т. Ранее в июне потенциал производства этой агрокультуры в нашей стране был повышен на 2 млн т по сравнению с майской оценкой. Однако это увеличение не компенсирует предполагаемое падение сборов в Австралии, Китае, ЕС, Украине и США, в итоге мировое производство пшеницы FAS USDA прогнозирует на уровне 737,8 млн т — на 1,7 млн т меньше, чем в июньском обзоре.



Объем глобальной торговли пшеницей (с учетом муки и других продуктов переработки) в сезоне-2017/18 оценивается в 180,8 млн т, тогда как месяцем ранее было 181,3 млн т. Прогноз вывоза из США понижен на 1 млн т до 26 млн т, из Украины и ЕС — на 0,5 млн т до 14 млн т и 30 млн т. При этом Минсельхоз США существенно повысил оценку экспорта пшеницы из России — с 29 млн т до 30,5 млн т. Это станет возможным благодаря почти рекордному производству, а также значительным переходящим запасам, объем которых оценивается в 11,8 млн т, говорится в обзоре. Таким образом, в этом сезоне наша страна впервые может стать крупнейшим в мире поставщиком этой агрокультуры даже с учетом совокупного вывоза странами ЕС.



Если не учитывать общий экспорт пшеницы государствами Евросоюза, то Россия заняла первое место и в 2015/16 сельхозгоду, отправив за рубеж 25,5 млн т, тогда как ЕС вывез 34,7 млн т, США — 21,8 млн т, следует из данных FAS USDA. А вот в прошедшем сезоне штаты оказались впереди, отгрузив с июля прошлого года по 30 июня этого 29,3 млн т. Россия за это время экспортировала 27,8 млн т. При этом наш Минсельхоз предварительно оценивает объем экспорта пшеницы в 27,1 млн т, а Российский зерновой союз — в 27,2 млн т. По подсчетам экспертов, поскольку в США сельскохозяйственный год длится с мая по июнь, а за это время штаты поставили на внешний рынок 27 млн т пшеницы, то наша страна стала лидером мировой торговли агрокультурой. ЕС в завершившемся сезоне вывез 27 млн т, оценивает FAS USDA.



Прогноз производства фуражного зерна (в этой категории ведомство учитывает кукурузу, ячмень, сорго, просо, рожь, овес и прочие зерновые кроме риса) в мире составит 1,3 млрд т, что примерно на 46 млн т меньше показателя сезона-2016/17. По сравнению июнем прогноз практически не изменился, тогда как оценка по России повышена на 0,5 млн т до 41,65 млн т. Потенциал экспорта также немного — на 0,1 млн т до 9,66 млн т — увеличен.



Таким образом, учитывая прогнозы FAS USDA, валовой сбор зерна в нашей стране может составить 113,7 млн т без учета риса (поскольку Россия не входит в число крупнейших мировых производителей, ведомство не дает отельных прогнозов по этой агрокультуре). Также Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели по Крыму. Республика в этом году рассчитывает собрать урожай зерна на уровне прошлого года — около 1,3 млн т, говорила ранее «Агроинвестору» представитель регионального Минсельхоза. Урожай риса в России в последние годы стабильно держится примерно на уровне 1 млн т, хотя в этом году не исключено некоторое снижение, поскольку посевы в Краснодарском крае сократились на 11% по сравнению с прошлым годом. Российский Минсельхоз пока оценивает перспективы сбора зерна на уровне 100−105 млн т, но предупреждает, что урожай может оказаться и в пределах нижней границы из-за неблагоприятных погодных условий.

