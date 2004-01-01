Правительство утвердило перечень продукции, экспорт которой будет поддерживаться на федеральном уровне в приоритетном порядке. В том числе в список вошли товары агропромышленного комплекса. По данным ФТС, за первые шесть месяцев 2017 года объем вывоза сельхозпродукции и продовольствия из России превысил $7,3 млрд (без учета ЕАЭС), что на 17,7% больше, чем в аналогичный период 2016-го. Хотя в структуре поставок по-прежнему преобладают зерно, рыба и растительные масла, отмечается рост и в некоторых других категориях. В частности, поставки за рубеж огурцов в стоимостном выражении увеличились в 1,7 раза, томатов — в четыре раза. Экспорт сахара вырос в 44 раза. Правда, такая динамика — результат низкой базы прошлого года, да и физические объемы вывоза этой продукции пока относительно небольшие.



Экспорт томатов и огурцов можно увеличить

В первом полугодии за рубеж было отправлено 6,1 тыс. т огурцов против 4,7 тыс. т годом ранее на $2,8 млн ($1,65 млн за январь-июнь 2016-го) и 3,7 тыс. т томатов (1 тыс. т) на $2,2 млн ($0,55 млн). Основными странами-импортерами стали Монголия, Казахстан, а также Украина (самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики). «У нас есть государства, которые нуждаются в нашей продукции, — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, уточняя, что речь об овощах открытого грунта. — В ДНР и ЛНР, по нашим данным, идет значительная часть российского экспорта огурцов и томатов, поскольку там сейчас все очень сложно с производством. Думаю, в этом году ситуация будет та же, поскольку у них просто нет других вариантов».



Так же в российских томатах и огурцах нуждается Казахстан, во многих областях которого климатические условия не позволяют выращивать такую продукцию. «Я считаю, что мы можем увеличить экспорт в десятки раз, в том же Казахстане наши огурцы и томаты съедят с удовольствием», — уверена Решетникова. По ее словам, там не везде есть условия для выращивания такой продукции.



Если говорить о продукции открытого грунта, то, по мнению Решетниковой, за три-пять лет Россия вполне может выйти на более заметные объемы поставок, поскольку нынешние для нас — капля в море. «Однако в этом году трудно что-либо прогнозировать, так как не везде хороший урожай, где-то нормальный, где-то его совсем нет, — добавляет эксперт. — Но, я думаю, что приграничные области с теми же Донецком, Луганском и Казахстаном могут значительно увеличить вывоз».



Кроме того, Россия может поставлять в ближнее зарубежье и тепличные томаты и огурцы. Например, в Казахстане тепличное овощеводство развивается, но там очень мало комплексов, они сосредоточены в отдельных районах и областных центрах. А у нас есть возможность отправлять продукцию и из южных сибирских регионов, и из Приволжья, уточняет Решетникова.



С сахаром не все так просто

Согласно данным ФТС, в первом полугодии Россия экспортировала 115,4 тыс. т сахара на $56,3 млн, тогда как в аналогичный период 2016-го было вывезено только 1,7 тыс. т на $1,3 млн. Как рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, 85% сахара было отправлено в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Украину (ЛНР и ДНР). За весь 2017 календарный год наша страна может вывезти до 350 тыс. т сахара. Однако в секторе есть ряд проблем.



По словам эксперта, одна из них заключается в том, что свекловичный сахар в мире принципиально неконкурентоспособен. «Чтоб вывозить его в существенных объемах, сначала нужно решить ряд проблем, как узкоотраслевых, так и общих инфраструктурных, которые мешают экспорту любой продукции из России», — отмечает Иванов. В частности, необходимо улучшать качество сахара, развивать упаковку товара и логистику всех процессов. «Этот сезон показал, что наши переработчики абсолютно не готовились к поставкам за рубеж. На международном рынке сахар торгуется в мешках по 160 г, а у нас упаковывается в менее плотный, весом 120 г. Разница в расходах составляет до $2/т, и об этом нужно было подумать заранее», — обращает внимание он.



Кроме того, есть трудности с транспортировкой и перевалкой. В России по групповой таре для механизированной перевалки из южных портов теоретически могут работать только Туапсе и Новороссийск. «Но здесь возникает другой вопрос: как и где формировать и хранить судовые партии? Или как обеспечить прямую перевалку с машин и вагонов? Все эти вопросы в России до сих пор не проработаны», — подчеркивает эксперт. Так же, по его словам, проблемой является довольно небольшая экспортная зона: в прошлом сезоне один контейнер ушел в Сербию, а остальное вывозится в основном по железной дороге в Среднюю Азию, немного в Закавказье, в Белоруссию, Монголию, КНДР, а также автотранспортом в приграничные районы. «Решить данную проблему реально, если Россия, например, включится в контейнерные перевозки», — считает Иванов.



Что касается качества российского сахара, то требования отечественного ГОСТа — 104 ICUMSA, а универсальная категория экспорта — 45 ICUMSA. «В России сахар такого качества делают лишь несколько заводов, причем ограниченными партиями по высоким ценам под долгосрочные контракты для определенных компаний на внутренний рынок, — рассказывает Иванов. — Да и в целом стоит сказать, что экспортной темой сами производители сахара пока серьезно не озадачиваются. Какую-то работу в этом направлении ведут «Продимекс» и «Русагро», остальные 30 с лишним операторов заводов предпочитают работать на внутреннем рынке». Кроме того, в России пока нет господдержки экспорта продукции АПК в целом и сахара в частности.



«Пока идут лишь небольшие отгрузки по железной дороге и автотранспортом в сопредельные страны, куда позволяет логистика — с других рынков сюда возить дороже», — пояснил Иванов. Он считает, что эти вопросы — общие для всех секторов, и они очень сильно ограничивают экспорт любых товаров (особенно готовой продукции в розничной упаковке) из России кроме сырьевых навалочных и наливных грузов типа зерна, угля, нефти. Все остальное у нас не особо развито, тем более учитывая часто непростой доступ на зарубежные рынки, резюмирует эксперт.

