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Экспорт мяса птицы сдерживают ветеринарные проблемы и крепкий рубль
Совокупный импорт этого вида мяса уже превысил 80 тысяч тоннИнна Ганенко, Алена Белая
Агроинвестор, июль 2017
Импорт мяса птицы за пять месяцев этого года без учета торговли со странами ЕАЭС, по данным ФТС, составил 48 тыс. т против 43,9 тыс. т годом ранее. «Прирост в 5 тыс. т — просто ничтожен и сопоставим с объемом производства птицы в России менее, чем за полдня», — считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В основном поставляется филе грудки, которое идет на промпереработку. Заметное укрепление рубля не прибавило зарубежного мяса птицы на российском рынке: за полгода импортная квота в 364 тыс. т использована только на 6,4%, отмечает эксперт.
Однако, по данным ЕЭК, импорт мяса птицы из Белоруссии и Казахстана в январе-апреле составил 39,7 тыс. т, что на 34,5% выше показателей прошлого года, причем 96,7% ввоза приходится на первую страну. «Стоимость мяса бройлера, ввозимого из государств ЕЭК, зачастую соответствует тем ценам, которые формируются на внутреннем рынке, а значит, конкурирует с отечественным производством», — обращает внимание эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Таким образом, совокупный объем импорта на конец мая превысил 80 тыс. т.
Экспорт мяса птицы в первом полугодии увеличился примерно на 20% до 50 тыс. т, но в основном за счет некоторого увеличения отгрузок в восточные регионы Украины, говорит Давлеев. Прирост вывоза был сдержан запретом на экспорт из-за неоднократных вспышек гриппа птиц и отсутствия регионализации по этому заболеванию со стороны ветеринарных служб. Другим стоп-фактором стало дальнейшее укрепление рубля, делающее отечественную продукцию все менее конкурентоспособной по цене в сравнении с зарубежными аналогами. «Традиционные каналы продаж куриных лапок в страны Юго-Восточной Азии сузились из-за проблем в портах Вьетнама и Гонконга, которые также привели к значительному падению цен, — рассказывает эксперт. — В то же время экспорт российской птицы на Ближний Восток продолжает сталкиваться с местными барьерами в Египте, Ираке, а с недавнего времени — и в ОАЭ, запретивших использование электрооглушения при убое птицы». Поставки же в страны Средней Азии, особенно в Казахстан, продолжают снижаться на фоне более привлекательной цены со стороны конкурирующих поставщиков из США и Украины, а также роста местного производства.
Тем не менее, российская птица сейчас поставляется более чем в 30 стран, и появляются новые направления, добавляет Кудрякова. Производители мяса птицы видят перспективы в вывозе продукции халяль. «У отечественных птицеводческих компаний есть как перспективы в замещении ввозимых объемов, так и в дальнейшем развитии экспорта», — уверена эксперт. К примеру, окорочок импортного производства имеет более высокую стоимость — 105−115 руб./кг (дороже российского на 18−22%), чем текущий уровень на внутреннем рынке, что создает дополнительные преимущества для отечественных производителей», — считает Кудрякова. Но спрос на окорочок и филе импортного производства, тем не менее, сохраняется. Многие компании, реализующие эту продукцию в оптовом сегменте, имеют постоянных клиентов, которые видят преимущество зарубежного бройлера в его более высоком качестве.
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