Импорт мяса птицы за пять месяцев этого года без учета торговли со странами ЕАЭС, по данным ФТС, составил 48 тыс. т против 43,9 тыс. т годом ранее. «Прирост в 5 тыс. т — просто ничтожен и сопоставим с объемом производства птицы в России менее, чем за полдня», — считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В основном поставляется филе грудки, которое идет на промпереработку. Заметное укрепление рубля не прибавило зарубежного мяса птицы на российском рынке: за полгода импортная квота в 364 тыс. т использована только на 6,4%, отмечает эксперт.



Однако, по данным ЕЭК, импорт мяса птицы из Белоруссии и Казахстана в январе-апреле составил 39,7 тыс. т, что на 34,5% выше показателей прошлого года, причем 96,7% ввоза приходится на первую страну. «Стоимость мяса бройлера, ввозимого из государств ЕЭК, зачастую соответствует тем ценам, которые формируются на внутреннем рынке, а значит, конкурирует с отечественным производством», — обращает внимание эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Таким образом, совокупный объем импорта на конец мая превысил 80 тыс. т.



Экспорт мяса птицы в первом полугодии увеличился примерно на 20% до 50 тыс. т, но в основном за счет некоторого увеличения отгрузок в восточные регионы Украины, говорит Давлеев. Прирост вывоза был сдержан запретом на экспорт из-за неоднократных вспышек гриппа птиц и отсутствия регионализации по этому заболеванию со стороны ветеринарных служб. Другим стоп-фактором стало дальнейшее укрепление рубля, делающее отечественную продукцию все менее конкурентоспособной по цене в сравнении с зарубежными аналогами. «Традиционные каналы продаж куриных лапок в страны Юго-Восточной Азии сузились из-за проблем в портах Вьетнама и Гонконга, которые также привели к значительному падению цен, — рассказывает эксперт. — В то же время экспорт российской птицы на Ближний Восток продолжает сталкиваться с местными барьерами в Египте, Ираке, а с недавнего времени — и в ОАЭ, запретивших использование электрооглушения при убое птицы». Поставки же в страны Средней Азии, особенно в Казахстан, продолжают снижаться на фоне более привлекательной цены со стороны конкурирующих поставщиков из США и Украины, а также роста местного производства.



Тем не менее, российская птица сейчас поставляется более чем в 30 стран, и появляются новые направления, добавляет Кудрякова. Производители мяса птицы видят перспективы в вывозе продукции халяль. «У отечественных птицеводческих компаний есть как перспективы в замещении ввозимых объемов, так и в дальнейшем развитии экспорта», — уверена эксперт. К примеру, окорочок импортного производства имеет более высокую стоимость — 105−115 руб./кг (дороже российского на 18−22%), чем текущий уровень на внутреннем рынке, что создает дополнительные преимущества для отечественных производителей», — считает Кудрякова. Но спрос на окорочок и филе импортного производства, тем не менее, сохраняется. Многие компании, реализующие эту продукцию в оптовом сегменте, имеют постоянных клиентов, которые видят преимущество зарубежного бройлера в его более высоком качестве.

