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Импортную говядину лишат тарифных преференций
Сейчас почти все мясо КРС ввозится по льготной таможенной ставкеЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, август 2017
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию под председательством министра экономического развития России Максима Орешкина признала целесообразным исключение говядины из режима тарифных преференций. Как говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития, инициатива отмены пониженных пошлин принадлежит Минсельхозу.
Сейчас свежее, охлажденное и замороженное мясо КРС и отдельные виды пищевых субпродуктов включены в перечень товаров, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции. Они позволяют ввозить продукцию из развивающихся стран по льготной таможенной ставке, составляющей 75% от действующего тарифа — 11,25% вместо 15% (при превышении квот — 37,5% вместо 50%). «Уплата пошлины в полном объеме (15%) позволит сократить разницу цен импортной и отечественной говядины и выровнять конкурентные условия», — полагает Минэкономразвития.
Импорт говядины составляет 19% от общего объема ее потребления в стране, заявлял весной этого года глава Минсельхоза Александр Ткачев. По данным Росстата, из дальнего зарубежья в 2016 году в Россию было ввезено 223,7 тыс. т замороженного мяса КРС, более половины этого объема — из Бразилии. Основными поставщиками говядины являются государства Латинской Америки, и все они пользуются преференциями, прокомментировал «Агроинвестору» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Практически вся говядина, которая импортируется в Россию из дальнего зарубежья, идет по преференциальному режиму, в том числе из Бразилии, Парагвая, Уругвая, Мексики
Президент России Владимир Путин давал поручение проработать вопрос об исключении мяса КРС из режима тарифных преференций еще три года назад. Предложения должны были быть представлены правительством до 1 октября 2014-го, однако льготная таможенная ставка в настоящее время продолжает действовать. Отмена преференций позволит дополнительно защитить внутренний рынок и привести импорт всех видов мяса к единообразному подходу, отметил Юшин. «С 2013 года уже отменены преференции при ввозе мяса птицы и ее субпродуктов, а также при ввозе свинины. Тогда мы это решение приняли очень быстро, оно было логичным, и мы сейчас видим, какая динамика производства этих видов мяса. Кроме того, отмена преференциального режима будет иметь плюсы и для импортеров. Сейчас они вынуждены предоставлять так называемый сертификат формы А, и для того, чтобы доказать, что он не поддельный и подписи на нем оригинальные, импортер обычно тратит много времени и денег», — обратил внимание эксперт.
При этом отмена преференций не вызовет роста цен внутри страны, полагает Юшин. «Экспортная цена непредсказуемая, в течение года она может падать или подниматься на 30−50%. В то же время, сравнительно небольшое увеличение пошлины может принести в федеральный бюджет более 2 млрд руб. дополнительных доходов в год при сохранении импорта на нынешнем уровне», — добавил он.
В 2016 году производство КРС в России сократилось на 1,6% до 2,83 млн т на убой в живом весе. Чтобы полностью заместить импорт говядины, необходимо в течение следующих семи лет увеличить производство еще на 450 тыс. т, ранее говорил Ткачев, называя развитие молочного и мясного скотоводства приоритетной задачей министерства. Директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов в апреле говорил «Агроинвестору», что этот год должен стать годом стабилизации в производстве говядины. «Те меры, которые мы имеем уже в 2017 году, — поддержка молочного скотоводства по понесенным затратам, сохранение финансирования на 1 кг молока, короткие и инвесткредиты, льготное кредитование под 5% — позволят нам стабилизовать ситуацию как по поголовью, так и по производству молока и говядины в 2017 году. Мы считаем, что 2017 год должен быть годом стабилизации в этом направлении, и в 2018, 2019 и 2020 годы, как и предусмотрено индикаторами госпрограммы, должен быть заметный прорыв как по качественным, как и по количественным показателям», — говорил Амерханов на бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017 В апреле.
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