Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию под председательством министра экономического развития России Максима Орешкина признала целесообразным исключение говядины из режима тарифных преференций. Как говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития, инициатива отмены пониженных пошлин принадлежит Минсельхозу.



Сейчас свежее, охлажденное и замороженное мясо КРС и отдельные виды пищевых субпродуктов включены в перечень товаров, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции. Они позволяют ввозить продукцию из развивающихся стран по льготной таможенной ставке, составляющей 75% от действующего тарифа — 11,25% вместо 15% (при превышении квот — 37,5% вместо 50%). «Уплата пошлины в полном объеме (15%) позволит сократить разницу цен импортной и отечественной говядины и выровнять конкурентные условия», — полагает Минэкономразвития.



Импорт говядины составляет 19% от общего объема ее потребления в стране, заявлял весной этого года глава Минсельхоза Александр Ткачев. По данным Росстата, из дальнего зарубежья в 2016 году в Россию было ввезено 223,7 тыс. т замороженного мяса КРС, более половины этого объема — из Бразилии. Основными поставщиками говядины являются государства Латинской Америки, и все они пользуются преференциями, прокомментировал «Агроинвестору» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Практически вся говядина, которая импортируется в Россию из дальнего зарубежья, идет по преференциальному режиму, в том числе из Бразилии, Парагвая, Уругвая, Мексики и т. д. При том что, например, Бразилию трудно назвать развивающейся страной в плане экспорта сельхозпродукции — он превышает $100 млрд в год. И зачем давать преференции бразильским фермерам в ущерб нашей экономике, непонятно», — сказал Юшин.



Президент России Владимир Путин давал поручение проработать вопрос об исключении мяса КРС из режима тарифных преференций еще три года назад. Предложения должны были быть представлены правительством до 1 октября 2014-го, однако льготная таможенная ставка в настоящее время продолжает действовать. Отмена преференций позволит дополнительно защитить внутренний рынок и привести импорт всех видов мяса к единообразному подходу, отметил Юшин. «С 2013 года уже отменены преференции при ввозе мяса птицы и ее субпродуктов, а также при ввозе свинины. Тогда мы это решение приняли очень быстро, оно было логичным, и мы сейчас видим, какая динамика производства этих видов мяса. Кроме того, отмена преференциального режима будет иметь плюсы и для импортеров. Сейчас они вынуждены предоставлять так называемый сертификат формы А, и для того, чтобы доказать, что он не поддельный и подписи на нем оригинальные, импортер обычно тратит много времени и денег», — обратил внимание эксперт.



При этом отмена преференций не вызовет роста цен внутри страны, полагает Юшин. «Экспортная цена непредсказуемая, в течение года она может падать или подниматься на 30−50%. В то же время, сравнительно небольшое увеличение пошлины может принести в федеральный бюджет более 2 млрд руб. дополнительных доходов в год при сохранении импорта на нынешнем уровне», — добавил он.



В 2016 году производство КРС в России сократилось на 1,6% до 2,83 млн т на убой в живом весе. Чтобы полностью заместить импорт говядины, необходимо в течение следующих семи лет увеличить производство еще на 450 тыс. т, ранее говорил Ткачев, называя развитие молочного и мясного скотоводства приоритетной задачей министерства. Директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов в апреле говорил «Агроинвестору», что этот год должен стать годом стабилизации в производстве говядины. «Те меры, которые мы имеем уже в 2017 году, — поддержка молочного скотоводства по понесенным затратам, сохранение финансирования на 1 кг молока, короткие и инвесткредиты, льготное кредитование под 5% — позволят нам стабилизовать ситуацию как по поголовью, так и по производству молока и говядины в 2017 году. Мы считаем, что 2017 год должен быть годом стабилизации в этом направлении, и в 2018, 2019 и 2020 годы, как и предусмотрено индикаторами госпрограммы, должен быть заметный прорыв как по качественным, как и по количественным показателям», — говорил Амерханов на бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017 В апреле.

