Валовой сбор пшеницы в 2017 году побьет прошлогодний рекорд в 73,3 млн т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, с учетом хода уборочной кампании и состояния полей, прогноз валового сбора повышен до 74−77 млн т.



«Не исключено, что урожай может быть еще выше. Прогноз пересмотрен, исходя из текущего состояния, того, что мы видели в ходе инспекций посевов, а также показателей уборки и урожайности», — поясняет ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. Согласно обновленному прогнозу ИКАР, совокупный валовой сбор зерновых в этом сезоне также будет находиться в районе рекордного прошлогоднего показателя в 120,7 млн т и составит 119,5−122,5 млн т. В том числе ячменя может быть произведено 17 млн т (в 2016-м — 17,99 млн т). «С учетом текущего сбора мы будем повышать эту оценку до 17,5 млн т, а, возможно, и до 18 млн т», — рассказал Зайцев. Что касается кукурузы, то ее сбор оценивается в 15 млн т (в 2016-м — 15,3 млн т). «Оценка дана с учетом рисков поздней уборки, но не исключаем поднятия до 16 млн т», — уточнил эксперт.



Экспорт зерна в этом сельхозгоду ИКАР оценивает в 39−41 млн т, в том числе 29,5−31,5 млн т пшеницы, 3 млн т ячменя и 5,2 млн т кукурузы. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, c 1 по 24 июля из России было вывезено 1,5 млн т зерновых агрокультур, в том числе 688 тыс. т пшеницы, 471 тыс. т ячменя и 302 тыс. т кукурузы.



О возможности достижения нового рекорда по сбору пшеницы говорит и Национальный союз зернопроизводителей. Как сообщил «Агроинвестору» президент союза Павел Скурихин, текущий прогноз урожая — на уровне прошлого года или незначительно выше. «Результаты уборочной кампании на юге страны — традиционном регионе, формирующем важную часть валового сбора зерновых России, демонстрируют высокие показатели урожайности — 42,6 ц/га против 38,1 ц/га в 2016-м. В Центральном (2017 год — 46,9 ц/га, 2016 год — 40,7 ц/га) и Приволжском (2017 год — 31,7 ц/га, 2016 год — 28,8 ц/га) федеральных округах урожайность также превышает прошлогодние уровни. Конечно, по ряду регионов европейской части, где развитие растений происходило с заметной задержкой по срокам и в условиях сильного переувлажнения, результаты будут не столь впечатляющими. Однако прогнозы по общему валовому сбору пока обнадеживающие», — сказал он.



По состоянию на 31 июля зерновые и зернобобовые в стране убраны с 20% посевных площадей, намолочено 40,8 млн т зерна в бункерном весе. Как информирует Минсельхоз, в том числе пшеницы при обмолоте 28% площадей собрано уже 34,2 млн т, средняя урожайность на 3,9 ц/га превышает прошлогоднюю и составляет 44,1 ц/га против 40,2 ц/га годом ранее. Ячменя к началу августа произведено 4,4 млн т при урожайности на 3,3 ц/га выше прошлогодней, рапса — 236 тыс. т при урожайности примерно на уровне 2016-го.



Лидерами по производству зерновых и зернобобовых агрокультур являются Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, где намолочено 25,6 млн т и 9,9 млн т зерна. В частности, рекордный урожай ожидается в Крыму, отметил в ходе оперативного совещания в понедельник первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. «На сегодня уже собрано 1,6 млн т зерна. Это самый большой урожай за последние годы. По итогам уборочной кампании аграрии республики планируют собрать 1,7 млн т», — сообщил он.



Накануне о высоких показателях урожая зерновых сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Несмотря на непростые погодные условия, в крае собрано 10 млн 364 тыс. т зерна. Это на 212 тыс. т больше, чем в прошлом году», — объявил он. Согласно оперативным данным Минсельхоза, в регионе произведено 9,05 млн т пшеницы, что на 382 тыс. т больше прошлогоднего показателя, урожайность агрокультуры на Кубани выросла на 3,4 ц/га до 64,9 ц/га.



Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне 105 млн т и выше, если будет теплая сухая осень, говорил глава аграрного ведомства Александр Ткачев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 19 июля. В июле аналитический центр «СовЭкон» повысил свой прогноз со 115,6 млн т до 117 млн т, в том числе пшеницы — с 70,8 млн т до 72,9 млн т. Российский зерновой союз ранее оценивал валовой сбор в 115−118 млн т, однако президент союза Аркадий Злочевский не исключал, что в случае благоприятной погоды сбор может быть и выше прошлогоднего рекорда в 120,7 млн т.

