Импорт пальмового масла из Индонезии в Россию в прошлом году увеличился более чем на треть. Наша страна занимает одно из главных мест в развитии экспорта этого индонезийского продукта, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Вахиди Суприяди на российско-индонезийском бизнес-форуме, посвященном индустрии пальмового масла, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». По данным Ассоциации пальмового масла Индонезии, в 2016 году в Россию из Индонезии было ввезено 664 тыс. т этого продукта.



По словам представителя компании PalmOleo Group Григория Рябцева, пальмовое масло является самым потребляемым в мире. На его долю приходится 38% от общего потребления растительных масел в мире. При этом в России в прошлом году этот показатель составил около 830 тыс. т, в то время как в Европе — 6,6 млн т. «Потребление пальмового масла на человека у нас составляет 4,5 кг/год, а в европейских государствах — 13 кг/год», — отмечает он. По мнению профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Олега Медведева, наша страна имеет высокий потенциал роста потребления и импорта этого продукта. «Пальмовое масло — такое же растительное масло, как и другие, при этом оно является практически единственным заменителем трансжиров, которые опасны для здоровья, — утверждает он. — Различными исследованиями в мире неоднократно доказано, что уменьшение потребления трансжиров ведет к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний». Пальмовое масло имеет высокую точку плавления: при комнатной температуре оно не тает, что делает его удобным в производстве различных изделий пищевой промышленности. От других растительных масел такой эффект достигается путем нагревания, что и ведет к появлению их модифицированных, гидрогенизированных видов, не самых полезных для здоровья, отмечает Рябцев.



К 2030 году с ростом мирового населения потребуется дополнительный объем растительных масел. Чтобы возместить его за счет соевого масла, необходима площадь земель равная семи территориям Финляндии, за счет рапсового — четыре территории этой страны, а за счет пальмового — всего 0,8 территории Финляндии, подсчитывает Медведев. «Все благодаря тому, что продуктивность пальм гораздо выше, чем других масличных агрокультур», — говорит он. Так, по данным PalmOleo Group, с гектара пальмовых плантаций в среднем получают 4 т масла, в то время как с гектара посевов подсолнечника — всего 0,6 т, сои — 0,4 т. Именно этот факт делает пальмовое масло таким дешевым, обращает внимание Рябцев. При этом инвестиции в строительство завода по производству и рафинации пальмового масла оцениваются примерно в $35 млн.



Пальмовые плантации в Индонезии сейчас занимают около 10,7 млн га или 6% от общей площади страны. Хотя Россия является одним из важных импортеров индонезийского масла, по сравнению с другими покупателями она ввозит достаточно скромные объемы, акцентирует представитель Ассоциации пальмового масла Индонезии Канья Лакшми Сидарта. Крупнейшим импортером сейчас является Индия, которая закупает более 5,7 млн т, на втором месте Евросоюз (4,3 млн т), на третьем — Китай (3,2 млн т). Всего ежегодно экспорт пальмового масла дает стране более $15 млрд.



Индонезия — крупнейший производитель сертифицированного пальмового масла, на нее приходится более половины от объема мировой торговли. «Правительство Индонезии строго контролирует производство этого продукта с точки зрения здравоохранения, и мы гарантируем его высокое качество, — подчеркнул министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукит. — Мы готовы доказать, что пальмовое масло не вызывает проблем со здоровьем, а слухи, которые ходят в Европе о его небезопасности для здоровья вызваны высокой конкуренцией между производителями растительных масел».

