Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей и несколько представителей отраслевого объединения. По данным источников, поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий и продлиться до апреля-мая 2018 года. Контракты на поставку турецких томатов обсуждаются, в частности, с «Магнитом» — вторым по обороту российским продуктовым ритейлером, сообщает издание.



Минсельхоз на вопрос «Агроинвестора» не ответил. Представитель Россельхознадзора не смогла подтвердить эту информацию. «Запрет на поставки турецких томатов вводился не Россельхознадзором, а правительственным решением. Поэтому это вопрос к правительству», — сказала она «Агроинвестору». Она заметила, что еще в начале года ведомство проводило проверки турецких предприятий. «Мы рассматриваем результаты, однако смысла о них говорить сейчас нет, так как решение правительства действует, и мы не слышали, чтобы ограничения сняли», — добавила она.



Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено с 1 января 2016 года после того, как турецкие военные сбили российский Су-24. Позднее президент Турции принес извинения за инцидент с российским самолетом, и в начале октября 2016-го правительство России отменило запрет на ввоз ряда турецких овощей и фруктов, однако ограничения на поставки томатов продолжают действовать до сих пор. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в ближайшее время Россия не отменит ограничения на ввоз турецких томатов. «Мы производим у себя в стране 800 тыс. т [томатов]. Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн — это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», — говорил Ткачев. В то же время он не исключал, что импорт турецких томатов может вестись зимой и весной небольшими партиями. О возможности возобновления ограниченных поставок турецких томатов говорил и президент Владимир Путин, отмечая, что они могут осуществляться «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка собственной продукцией. Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, не исключал, что импорт томатов может быть разрешен для переработки, а исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков говорил «Агроинвестору», что необходимо допускать продукцию только в период с июля по октябрь, когда у нас есть томаты открытого грунта.



Однако если поставки турецких томатов зимой и весной будут ограниченными, то это также не должно серьезным образом сказаться на российской тепличной отрасли, полагает гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «Учитывая, что сейчас поступают овощи, в том числе томаты, из других стран, какое-то небольшое количество можем ввезти и из Турции», — сказала она «Агроинвестору». В то же время она выразила надежду, что объем поступления турецких томатов в первое время будет небольшим. «Идет очень активное строительство теплиц, к концу года будет введено еще около 200 га, в том числе и по производству томатов. При этом они будут вводить свою продукцию на рынок уже в следующем году. В ближайшие два-три года мы должны нарастить собственное производство, чтобы к 2020 году обеспечить потребность внутреннего рынка в томатах не менее чем на 80%, и тогда мы уже сможем конкурировать», — пояснила Рогова.



Между тем, в субботу первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов призвал производителей тепличных овощей не бояться возвращения турецких томатов на российский рынок. «Количество тепличных комплексов, которые построили в нашей стране за три года, изменило на рынке России соотношение импортной и отечественной продукции. И сегодня 60% (тепличных овощей) в стране производится. Это соотношение рынка — уже навсегда. Мы уверены, что аграрии страны готовы к любой конкуренции», — уверен Хатуов.



До введения эмбарго 43% всех импортных томатов были турецкими, отмечалось в апрельском обзоре экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. В 2014 и 2015 годах на томаты приходилось 18% всего турецкого импорта продовольствия в Россию, в денежном выражении в 2015 году Турция ввезла в нашу страну томатов на $330 млн, в 2014-м — на $436 млн. По итогам 2016-го общий объем импорта томатов в Россию снизился до 406 тыс. т, лидерами были Марокко (27% ввоза), Азербайджан и Китай.

