Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 сентября в том числе для увеличения экспортных поставок, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как следует из документа, субсидии будут предоставляться в случае транспортировки продукции железнодорожным транспортом, а также железнодорожным с привлечением автомобильного транспорта из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей до пунктов назначения, расположенных в Бурятии и Забайкальском крае. «Целью предоставления субсидии является снижение затрат российских организаций при использовании автомобильного транспорта, в том числе в случае перевозки железнодорожным транспортом с привлечением автомобильного транспорта, не ниже 3-го экологического класса в перевозках сельскохозяйственной и продовольственной продукции, снижение грузового потока по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также стимулирование использования железнодорожных грузоперевозок», — говорится в правилах.

Агентом по предоставлению субсидий будет Российский экспортный центр (РЭЦ). В соответствии с правилами, компания, претендующая на господдержку, должна направить в РЭЦ заявление, которое в течение семи дней будет передано в Минсельхоз. После этого в течение семи рабочих дней министерство должно принять решение о предоставлении компании субсидии либо отказе. Как отмечается в документе, финансирование до конца 2017 года будет производиться из резервного фонда правительства, а начиная с 2018-го — в рамках закона о федеральном бюджете. Как заявлял в конце прошлой недели вице-премьер Аркадий Дворкович, компенсация части логистических экспортных затрат сначала будет работать в порядке пилотного проекта: в 2017-м механизм будет протестирован на отдельных компаниях, «а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере».

Господдержка, в частности, будет оказываться на транспортировку мяса и мясных субпродуктов, колбас, рыбы, яиц, молока и молочной продукции, натурального меда, овощей и фруктов, орехов, муки, семян масличных агрокультур, подсолнечного и соевого масел, сахара, виноградных вин и т. д. Лимит затрат на перевозку 40-футового контейнера установлен в пределе 100 тыс. руб. железнодорожным транспортом и 45 руб./км автотранспортом.

Как заявлял ранее в сентябре управляющий директор по организации международных проектов РЭЦ Михаил Мамонов, субсидироваться будут до 50% затрат на экспорт в Китай по железнодорожному маршруту. «Мы запустили контейнерный поезд, который сейчас ходит по маршруту Ворсино — Далянь. Будет Ворсино — Чэнду, чуть меньше — Ворсино — Гуанчжоу. Мы начнем субсидирование расходов на этот железнодорожный маршрут, такое субсидирование составит до 50%, после чего он станет сопоставим с морским по стоимости, несколько выше, но сопоставимо», — заявлял Мамонов (цитата по ТАСС). По оценке Дворковича, в случае поставок из европейской части России на рынки Азии и обратно субсидии могут составлять 20−30% от общей стоимости продукции.