Турция собирается в этом сезоне начать поставлять томаты в Россию, заявил в среду министр экономики республики Нихат Зейбекчи в интервью газете Hurriyet Daily News. «Мы не пропустим этот сезон [продажи томатов]. Новый сезон начинается первого октября. Поэтому в ближайшее время я проведу последние переговоры по этой теме», — приводит ТАСС слова чиновника.



При этом, по словам турецкого министра, Анкара не согласна увязывать снятие ограничений с открытием своего рынка для российского мяса. «Мы положительно относимся к вопросу импорта российского мяса, если будут учтены стандарты Минсельхоза Турции и наши духовные ценности. Но мы против того, чтобы нам диктовали условия. Считаем неприемлемым, чтобы Россия или кто-либо другой диктовал нам условия», — сказал Зейбекчи в конце прошлой недели (цитата по РИА «Новости»). Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил журналистам, что в этом году наша страна может снять запрет на импорт турецких томатов при условии, что Турция откроет свой рынок для российского мяса.



Сейчас правительство прорабатывает вопрос о возобновлении импорта турецких томатов. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных представителей отраслевого объединения и менеджера крупного производителя тепличных овощей, поставки действительно могут начаться в октябре, но лишь с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий. Как предполагается, в таком экспериментальном формате они продлятся до апреля-мая 2018 года, объем закупок составит от 100 тыс. т до 300 тыс. т. В то же время, по данным издания, внутри российского правительства пока нет единодушного мнения, когда и как снимать эмбарго на ввоз турецких томатов.



Запрет на импорт сельхозпродукции из Турции был введен с 1 января 2016 года после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. Позднее эмбарго на ввоз большинства турецких овощей и фруктов было снято, однако ограничения на поставки томатов продолжают действовать до сих пор. При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев не исключал, что импорт турецких томатов может идти зимой и весной небольшими партиями. Как сообщает пресс-служба аграрного ведомства, в ходе заседания российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству 13−14 сентября делегация Минсельхоза уведомила, что «в целях обеспечения фитосанитарной безопасности России наиболее приемлемым вариантом представляется ввоз томатов с крупных предприятий, являющихся одновременно производителями и экспортерами, и способных обеспечивать прослеживаемость произведенной продукции». При этом замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко тогда заявлял, что решение по импорту турецких томатов будет принято в разумные сроки, не затягиваясь на месяцы, при этом «ожидается принятие четкого решения, поскольку производители тоже должны видеть, что их ждет впереди» (цитата по «ИноСМИ»).



Ограниченные поставки турецких томатов зимой и весной не должны серьезно сказаться на российской тепличной отрасли, говорила гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «Учитывая, что сейчас поступают овощи, в том числе томаты, из других стран, какое-то небольшое количество можем ввезти и из Турции», — сказала она «Агроинвестору». В то же время российские производители надеются, что объем поступления турецких томатов в первое время будет небольшим. «Идет очень активное строительство теплиц, к концу года будет введено еще около 200 га, в том числе и по производству томатов. В ближайшие два-три года мы должны нарастить собственное производство, чтобы к 2020 году обеспечить потребность внутреннего рынка в томатах не менее чем на 80%, и тогда мы уже сможем конкурировать», — поясняла Рогова.



В случае же полного открытия российского рынка сейчас турецкая продукция может занять до 50% его объема по томатам закрытого грунта, что станет угрозой для тепличного бизнеса в России, говорил «Агроинвестору» партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. В частности, это спровоцирует снижение среднерыночной цены и приведет к падению рентабельности отечественных производителей, притом, что многие проекты еще находятся в инвестиционной фазе. По подсчетам «НЭО Центра», в 2016 году производство тепличных томатов увеличилось на 18%, а к 2020 году ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно уровня 2016-го.



По данным ФТС, в 2016 году импорт свежих и охлажденных томатов составил 461,5 тыс. т, сократившись по сравнению с уровнем 2014-го на 45%. За этот период средние цены российских сельхозпроизводителей на томаты выросли на 1,3% до 82,56 руб./кг, а средние потребительские цены — на 22,2% до 127,22 руб./кг, говорится в Нацдокладе Минсельхоза за 2016 год. По состоянию на 26 сентября валовой сбор тепличных томатов с начала года составил 178,1 тыс. т, что почти на 36% выше аналогичного периода 2016-го.

