Среднедушевое потребление фруктов и ягод в России в 2016 году выросло на 1,6%, с 61 до 62 кг/чел., включая продукты переработки в пересчете на свежую продукцию, сообщил на этой неделе Росстат. В то же время потребление остается ниже уровня 2013 и 2014 годов, когда на каждого жителя страны приходилось в среднем по 64 кг фруктов и ягод.



Максимальный прирост в потреблении зафиксирован в Приволжском федеральном округе, где оно выросло на 3,5%, однако остается ниже среднероссийского показателя (59 кг/чел.), а также в Южном федеральном округе, где, напротив, потребление фруктов наибольшее — 78 кг/чел. По итогам 2016 года этот показатель вырос на 2,6%. В Северо-Западном округе потребление фруктов и ягод увеличилось с 61 до 62 кг/чел., в Северо-Кавказском — с 60 до 61 кг/чел., в то время как на Урале и Дальнем Востоке начавшееся в 2015 году снижение продолжилось и в течение 2016-го потребление сократилось еще на 1 кг до 63 кг/чел. и 64 кг/чел. соответственно. Меньше всего фруктов и ягод съедают жители Сибирского округа, где на каждого жителя в среднем приходится по 47 кг/чел., за год этот показатель вырос на 1 кг. В центральной части России потребление не изменилось и составляет 63 кг/чел. Среди регионов наибольшее потребление зафиксировано в Кабардино-Балкарии (101 кг/чел.), Краснодарском крае (94 кг/чел.) и Калининградской области (79 кг/чел.), наименьшее — на Чукотке (10 кг/чел.), Туве (20 кг/чел.) и Карачаево-Черкесии и Калмыкии (по 32 кг/чел.).



Одновременно в течение 2016 года немного подросло и среднедушевое потребление овощей и бахчевых культур. По данным Росстата, если в 2015 году население в среднем съедало по 111 кг овощей в год, то в 2016-м — уже 112 кг (рост на 0,9%). Начиная с 2012 года это является максимальным показателем. Прирост, в основном, произошел за счет Урала, где потребление увеличилось на 1,1% до 91 кг овощей в год, а также за счет Поволжья, где рост составил 0,9% до 109 кг/чел. Как и в категории фруктов, больше всего съедают овощей на юге России: в Северо-Кавказском федеральном округе на каждого жителя приходится в среднем по 171 кг, в Южном федеральном округе — по 146 кг, за год в обоих округах уровни не изменились. В региональном разрезе лидерами по среднедушевому потреблению овощей являются Дагестан (245 кг), Кабардино-Балкария (183 кг) и Волгоградская область (171 кг), на последних местах — Чукотка (28 кг), Тува (41 кг) и Бурятия (73 кг).



Рост потребления овощей и фруктов связан в первую очередь с расширением производства отечественной продукции, полагает гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «Постепенно увеличивается предложение российского продукта, растет конкуренция и тем самым сдерживаются цены», — сказала Тюрина «Агроинвестору». Кроме того, напомнила она, в 2016 году стал укрепляться рубль. «Соответственно стоимость импортируемых овощей и фруктов стала снижаться, что тоже стало стимулом для роста потребления», — отметила она.



С тем, что изменение в потреблении овощей и фруктов связано с положительной динамикой их производства, согласен и аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «В 2016 году производство плодово-ягодных культур возросло на 14%, — напоминает он. — Также наметился прогресс и в овощеводстве, производство помидоров увеличилось на 3,7%, огурцов — на 1,2%. Очевидно, что агропредприятия реализовывали свой товар по привлекательным ценам, и рост потребления произошел, несмотря на снижение реальных доходов населения».



Тем не менее, несмотря на рост, потребление овощей и фруктов по-прежнему значительно ниже рекомендованных норм. В соответствии с утвержденным в августе 2016 года приказом Минздрава, рациональный уровень потребления овощей и бахчевых составляет 140 кг в год, фруктов и ягод — 100 кг в год. Таким образом, население страны в среднем недоедает овощей и фруктов на 20% и 38% соответственно. Однако, отмечает Тюрина, рекомендация Минздрава является крайне условной величиной. «Каждый потребитель решает сам, сколько ему покупать овощей и фруктов. К тому же большую роль играет фактор сезонности: овощи открытого грунта в сезон доступны всем слоям населения, даже гражданам с низким уровнем доходов. Как в прошлом, так и в этом году цены на овощи в конце лета и начале осени были достаточно низкими для потребителей», — констатировала Тюрина.



Помимо овощей и фруктов также в течение 2016 года на 1,5% выросло потребление мяса и мясопродуктов — по данным Росстата, в 2016 году оно составило 68 кг/чел. Аналогичный рост произошел и в категории куриных яиц, которых на каждого жителя страны приходилось 273 шт. против 269 шт. в 2015-м. При этом негативная тенденция в категории молока и молочных продуктов продолжилась, и за год их потребление, по данным Росстата, снизилось на 1,3% до 236 кг/чел. при рекомендованной норме 325 кг. При этом данные Росстата оказались ниже оценок Минсельхоза, согласно которым потребление молока в прошлом году составило 233,3 кг. Как говорилось в подготовленном министерством Нацдокладе за 2016 год, сокращение «связано как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения».



По данным Росстата, запасы овощей и продовольственных культур в России в начале 2016 года на 4,3% превышали уровень годом ранее, в течение года производство выросло на 1,5% до 18 млн т при одновременном сокращении импорта на 12% до 2,3 млн т. Производство фруктов и ягод за год увеличилось на 14% до 3,9 млн т, импорт практически не изменился и составил 6,5 млн т.

