Рентабельность производства молока вышла на неплохие уровни, утверждает председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. «За последние три года сложилась благоприятная рыночная конъюнктура: после девальвации рубля в 2014 году себестоимость и отпускная цена сырого молока пропорционально выросли. Но позже рубль стал укрепляться, а стоимость молока осталась на хорошем уровне — 24 руб./кг без НДС, — рассказал он «Агроинвестору». — В итоге доходность бизнеса высокая — на уровне 20%". Так, например, у крупнейшего производителя молока, компании «ЭкоНива», рентабельность по EBITDA в 2016 году составила 34%, согласно ее годовому отчету. В этом году такой уровень сохранится, прогнозирует эксперт. Однако Даниленко акцентирует, что в первую очередь речь идет о современных модернизированных комплексах. Старые фермы вряд ли покажут такие результаты: из-за высокой инфляции существенной проблемой для производителей остается повышение себестоимости производства, многие работают с отрицательной рентабельностью.



Негативным фактором для отрасли стало падение потребления молочной продукции, что является следствием снижения доходов населения и подорожания товаров в результате роста себестоимости, в том числе из-за ослабления рубля и повышения стоимости сырья. В 2016 году сокращение среднедушевого потребления, по оценке «Союзмолоко», составило около 2,5%. По данным Росстата, оно уменьшилось на 1,3% относительно 2015-го, до 236 кг.



Кроме того, в целом сохраняется низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в сравнении с другими подотраслями сельского хозяйства из-за продолжительного периода окупаемости финансовых вложений, отмечает Даниленко. В результате на рынке образовался дефицит молока-сырья, компенсируемый за счет увеличения импорта. «Для повышения уровня продовольственной безопасности и самообеспеченности в отношении молочной продукции, недопущения расширения импортных поставок объемы государственной поддержки должны как минимум сохраняться на уровне 2016 года, в противном случае снижение инвестиционной привлекательности молочной отрасли не позволит отечественным производителям обеспечивать потребности страны, и ввоз молочных продуктов будет увеличиваться», — говорит эксперт.



В 2017 году произошло кардинальное изменение системы господдержки, в результате чего ее объем для отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, стал неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозпроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов, опасается Даниленко. Вместе с тем, это единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же предусмотрена отдельной строкой одна из мер поддержки — субсидии на повышение продуктивности. Однако лимит средств на 2017 год (7,9 млрд руб.) составляет только 30% суммы, выделенной отрасли в 2016 году по всем направлениям поддержки, а также на 37% меньше лимита по соответствующему направлению (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение субсидирования на 3,3% до 7,7 млрд руб., а в 2019-м — еще на 2,4%, до 7,5 млрд руб. Таким образом, за два года снижение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной отрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого региона, добавляет эксперт.

