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Рентабельность производства молока доходит до 20%
Господдержка отрасли в следующем году заметно сократитсяИнна Ганенко, Людмила Малютина
Агроинвестор, октябрь 2017
Рентабельность производства молока вышла на неплохие уровни, утверждает председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. «За последние три года сложилась благоприятная рыночная конъюнктура: после девальвации рубля в 2014 году себестоимость и отпускная цена сырого молока пропорционально выросли. Но позже рубль стал укрепляться, а стоимость молока осталась на хорошем уровне — 24 руб./кг без НДС, — рассказал он «Агроинвестору». — В итоге доходность бизнеса высокая — на уровне 20%". Так, например, у крупнейшего производителя молока, компании «ЭкоНива», рентабельность по EBITDA в 2016 году составила 34%, согласно ее годовому отчету. В этом году такой уровень сохранится, прогнозирует эксперт. Однако Даниленко акцентирует, что в первую очередь речь идет о современных модернизированных комплексах. Старые фермы вряд ли покажут такие результаты: из-за высокой инфляции существенной проблемой для производителей остается повышение себестоимости производства, многие работают с отрицательной рентабельностью.
Негативным фактором для отрасли стало падение потребления молочной продукции, что является следствием снижения доходов населения и подорожания товаров в результате роста себестоимости, в том числе из-за ослабления рубля и повышения стоимости сырья. В 2016 году сокращение среднедушевого потребления, по оценке «Союзмолоко», составило около 2,5%. По данным Росстата, оно уменьшилось на 1,3% относительно 2015-го, до 236 кг.
Кроме того, в целом сохраняется низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в сравнении с другими подотраслями сельского хозяйства из-за продолжительного периода окупаемости финансовых вложений, отмечает Даниленко. В результате на рынке образовался дефицит молока-сырья, компенсируемый за счет увеличения импорта. «Для повышения уровня продовольственной безопасности и самообеспеченности в отношении молочной продукции, недопущения расширения импортных поставок объемы государственной поддержки должны как минимум сохраняться на уровне 2016 года, в противном случае снижение инвестиционной привлекательности молочной отрасли не позволит отечественным производителям обеспечивать потребности страны, и ввоз молочных продуктов будет увеличиваться», — говорит эксперт.
В 2017 году произошло кардинальное изменение системы господдержки, в результате чего ее объем для отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, стал неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозпроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов, опасается Даниленко. Вместе с тем, это единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же предусмотрена отдельной строкой одна из мер поддержки — субсидии на повышение продуктивности. Однако лимит средств на 2017 год (7,9 млрд руб.) составляет только 30% суммы, выделенной отрасли в 2016 году по всем направлениям поддержки, а также на 37% меньше лимита по соответствующему направлению (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение субсидирования на 3,3% до 7,7 млрд руб., а в 2019-м — еще на 2,4%, до 7,5 млрд руб. Таким образом, за два года снижение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной отрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого региона, добавляет эксперт.