План госпрограммы развития сельского хозяйства по страхованию в растениеводстве на этот год пока выполнен только на 20%: по данным на 1 сентября с господдержкой было застраховано 815 тыс. га при целевом показателе в 4,1 млн га. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе круглого стола «Сельскохозяйственное страхование: пути развития», прошедшего в ходе выставки «Золотая осень», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». По итогам восьми месяцев объем собранных страховых премий упал на 80%, составив около 1 млрд руб. против 4,9 млрд руб. годом ранее. Основные причины — включение поддержки агрострахования в «единую» субсидию и отсутствие нормативной базы, отметил Биждов.



«Мы не против «единой» субсидии, мы считаем ошибочным включение в нее агрострахования, — подчеркнул он. — Это направление всегда будет вторичным, поскольку объем субсидий ограничен, а в приоритете у регионов поддержка производства: нужно обеспечить проведение посевной, покупку техники, семян и т. д. , поэтому спрос на страхование минимален». В итоге даже традиционные лидеры в агростраховании — Краснодарский и Ставропольский края — в этом году не предусмотрели средства на поддержку страхования. НСА настаивает на том, что для достижения целевых показателей по агрострахованию необходимо вывести его из «единой» субсидии или защитить, чтобы регионы не могли перераспределять средства на другие направления.



При этом участники круглого стола отметили, что едва ли не более актуальна проблема неготовности нормативной базы для заключения договоров с господдержкой. Например, Ленинградская область в этом году вдвое увеличила число заключенных договоров сельхозстрахования с господдержкой, рассказала заместитель председателя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексам региона Екатерина Пшенникова. Однако, по ее словам, если в ближайшее время не появится приказ Минсельхоза о порядке организации агрострахования с господдержкой, срок действия которого распространялся бы на 1 января этого года, то регион будет вынужден поставить вопрос о возврате субсидий, полученных на страхование.



Без приказа агроведомства и методик определения страховой стоимости и ущерба заключенные в этом году договоры страхования с господдержкой оказываются нелегитимными, по ним нельзя выплатить субсидии, подтвердил заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов. Кроме того, если наступит страховой случай, аграрии не смогут получить возмещение по таким договорам. Директор Департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза Наталья Чернецова пояснила, что ведомство долго ждет заключения Минфина. «Надеемся, что до конца года это произойдет», — сказала она, отметив, что Минсельхоз готов был все сделать еще в августе. Также ведомства согласовывают изменения в закон об агростраховании, но задержки со стороны Минфина не позволяют внести его на рассмотрение в правительство. «Минфин предложил урегулировать все разногласия, но при этом и не подписывает таблицу разногласий, и не снимает свои замечания», — добавила Чернецова. По ее словам, Минсельхоз не рассчитывал, что диалог с финансовым ведомством будет таким длительным.



Депутат Госдумы Геннадий Кулик призвал Минсельхоз максимально ускорить представление поправок в закон. При этом, по его мнению, средства на поддержку агрострахования нужно доводить до регионов отдельной строкой, а не в «единой» субсидии, иначе «не будет толку». Например, их можно заложить в разделе «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК». Также, по его словам, этот год покажет — выделит ли правительство деньги на возмещение ущерба из-за погодных катаклизмов в тех регионах, где не застраховали ни одного гектара, или нет. Сам депутат сомневается в такой возможности.



При этом директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев обратил внимание, что кроме субсидирования страхования есть отдельное направление поддержки — компенсация при ЧС, хотя из-за ограниченности бюджета ущерб почти никогда не возмещается полностью. По его словам, неправильно оставлять без поддержки регионы, которые не страховали урожай. «Чтобы все застраховать, нужно 40−50 млрд руб. [на государственное софинансирование], а мы даем только 5 млрд руб., может, они и хотели застраховать, а денег нет, — акцентировал он. — Если произойдет ЧС, и мы не поможем, хозяйства будут банкротиться, а благодаря таким мерам поддержки многие этого избежали». По оценке Минсельхоза, за прошедшие пять лет из-за ЧС природного характера в сумме пострадали 21,4 тыс. хозяйств, посевы погибли на площади 11,8 млн га, прямой ущерб составил 37,6 млрд руб., объем господдержки — около 17 млрд руб.



Замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин признал, что существующие механизмы господдержки и агрострахования несовершенны, однако, по его мнению, выводить деньги на это направление из «единой» субсидии неправильно. «Страховые компании должны предложить такие продукты, которые были бы интересны и без господдержки, а наша задача — сделать их еще более привлекательными и доступными, — уверен он. — Идти по пути, когда страхование с господдержкой еще более-менее востребовано, а без нее — нет — это не вариант». Кроме того, регионы должны сами осознать необходимость страховой защиты: очевидно, что там, где пять-десять лет не было проблем с урожаем, людей не заставишь страховать риски его недобора. А там, где регулярно бывают трудности, возникает конфликт интересов. «У страховщиков свой бизнес, и они в первую очередь хотят получить прибыль, поэтому у них больше интерес в тех регионах, где редко бывают страховые случаи. А спрос на агрострахование как раз выше там, где часто возникают проблемы, но такие регионы менее интересны страховым компаниям, — отметил Кузин. — В этой ситуации задача государства — создать условия, чтобы каждый регион мог выработать свой подход в агростраховании». Сельскохозяйственное страхование должно поддерживаться государством и должно развиваться, подчеркнул он.

