«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) по поручению Минсельхоза отрабатывает возможность поставки на экспорт 500 тыс. т зерна из интервенционного фонда. Об этом заявил статс-секретарь ОЗК Дмитрий Юрьев на слушаниях в Совете Федерации, сообщает пресс-служба компании. По его словам, вывоз зерна из госфонда целесообразен, однако должен проводиться с учетом ситуации на рынке для формирования справедливой цены и избегания необоснованной конкуренции в экспорте.



«Если мы выходим за границу, то можем начать конкурировать с текущим урожаем, тем самым ухудшим ситуацию для аграриев», — сказал Юрьев. Поэтому, сделал вывод он, отгрузки необходимо вести на новые, ранее не задействованные рынки, чтобы снять излишки, но не привести к снижению цен на отечественное зерно. «Новыми рынками могут стать страны: ЮАР, Мексика, Венесуэла, Тунис и т. д. », — перечислил Юрьев.



Однако для реализации этих планов требуется изменение нормативно-правовой базы, сказал Юрьев «Интерфаксу». В соответствии с действующим законодательством реализация зерна из интервенционного фонда без биржевых торгов разрешена только в случае, если оказывается гуманитарная помощь или проводятся интервенции для исключения дефицита в регионах. «Но сегодня дефицита зерна в регионах нет. Для намеченных планов требуется решение правительства, допускающее возможность реализации зерна интервенционного фонда», — отметил он.



Соответствующее решение сейчас готовится правительством. «Об экспорте зерна из интервенционного фонда говорится уже давно: сейчас государство тратится на хранение зерна, а куда его девать, непонятно. Не выбрасывать же его на внутренний рынок сейчас, в условиях рекордного урожая», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он согласен, что нужно иметь возможность распоряжаться зерном интервенционного фонда в том числе на внешних рынках, однако сейчас ее нет. При этом, по мнению Злочевского, 500 тыс. т серьезно не скажутся на конкуренции на экспортных рынках. «Полмиллиона тонн особой погоды не сделают. Мы вывезем за сезон более 40 млн т, а рассчитываем и 44−45 млн т, так что 500 тыс. т в этих объемах — не такая уж значительная доля», — подчеркнул Злочевский.



На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов сообщил, что в этом году интервенции на рынке зерна могут начаться в декабре. По словам чиновника, госзакупки могут быть проведены в нескольких регионах. Как пояснял «Интерфаксу» глава департамента по регулированию рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко, интервенции будут проводиться в тех регионах, где будут наименьшие цены на зерно и свободные мощности для его хранения. «Это будет комплексное решение. Мы посмотрим, сколько за последнее время будет экспортировано зерна, и как сложится фактический урожай текущего года», — заявил он.



По данным Минсельхоза, к 6 октября в интервенционном фонде находилось 3,97 млн т зерна на сумму 36,5 млрд руб. Как сообщил Куценко на слушаниях в Совете Федерации, с 1 апреля накоплен долг государства перед ОЗК и хранителями зерна в размере 3,8 млрд руб. и до конца года будет еще около 2,5 млрд руб. Он пообещал, что задолженность будет выплачена в октябре — вероятно, из резервного фонда правительства. «Потом, по итогам финансирования отрасли в этом году, посмотрим, и те средства, которые не будут использованы, направим на финансирование функционирования фонда», — сказал Куценко.



Ранее в качестве альтернативы интервенциям Минсельхоз предложил в этом году субсидировать затраты на железнодорожные перевозки зерна в экспортных направлениях. Как говорил глава Минсельхоза Александр Ткачев, соответствующий проект постановления подготовлен, и деньги на эти цели уже найдены. Как ожидается, механизм заработает уже в октябре. На выставке «Золотая осень» Ткачев отметил, что для стабилизации внутренних цен в стране необходимо избавиться от излишков на рынке в объеме 3−5 млн т.

