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Минсельхоз может экспортировать 500 тысяч тонн интервенционного зерна
Отгрузки будут идти на новые рынкиЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, октябрь 2017
«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) по поручению Минсельхоза отрабатывает возможность поставки на экспорт 500 тыс. т зерна из интервенционного фонда. Об этом заявил статс-секретарь ОЗК Дмитрий Юрьев на слушаниях в Совете Федерации, сообщает пресс-служба компании. По его словам, вывоз зерна из госфонда целесообразен, однако должен проводиться с учетом ситуации на рынке для формирования справедливой цены и избегания необоснованной конкуренции в экспорте.
«Если мы выходим за границу, то можем начать конкурировать с текущим урожаем, тем самым ухудшим ситуацию для аграриев», — сказал Юрьев. Поэтому, сделал вывод он, отгрузки необходимо вести на новые, ранее не задействованные рынки, чтобы снять излишки, но не привести к снижению цен на отечественное зерно. «Новыми рынками могут стать страны: ЮАР, Мексика, Венесуэла, Тунис
Однако для реализации этих планов требуется изменение нормативно-правовой базы, сказал Юрьев «Интерфаксу». В соответствии с действующим законодательством реализация зерна из интервенционного фонда без биржевых торгов разрешена только в случае, если оказывается гуманитарная помощь или проводятся интервенции для исключения дефицита в регионах. «Но сегодня дефицита зерна в регионах нет. Для намеченных планов требуется решение правительства, допускающее возможность реализации зерна интервенционного фонда», — отметил он.
Соответствующее решение сейчас готовится правительством. «Об экспорте зерна из интервенционного фонда говорится уже давно: сейчас государство тратится на хранение зерна, а куда его девать, непонятно. Не выбрасывать же его на внутренний рынок сейчас, в условиях рекордного урожая», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он согласен, что нужно иметь возможность распоряжаться зерном интервенционного фонда в том числе на внешних рынках, однако сейчас ее нет. При этом, по мнению Злочевского, 500 тыс. т серьезно не скажутся на конкуренции на экспортных рынках. «Полмиллиона тонн особой погоды не сделают. Мы вывезем за сезон более 40 млн т, а рассчитываем и 44−45 млн т, так что 500 тыс. т в этих объемах — не такая уж значительная доля», — подчеркнул Злочевский.
На прошлой неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов сообщил, что в этом году интервенции на рынке зерна могут начаться в декабре. По словам чиновника, госзакупки могут быть проведены в нескольких регионах. Как пояснял «Интерфаксу» глава департамента по регулированию рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко, интервенции будут проводиться в тех регионах, где будут наименьшие цены на зерно и свободные мощности для его хранения. «Это будет комплексное решение. Мы посмотрим, сколько за последнее время будет экспортировано зерна, и как сложится фактический урожай текущего года», — заявил он.
По данным Минсельхоза, к 6 октября в интервенционном фонде находилось 3,97 млн т зерна на сумму 36,5 млрд руб. Как сообщил Куценко на слушаниях в Совете Федерации, с 1 апреля накоплен долг государства перед ОЗК и хранителями зерна в размере 3,8 млрд руб. и до конца года будет еще около 2,5 млрд руб. Он пообещал, что задолженность будет выплачена в октябре — вероятно, из резервного фонда правительства. «Потом, по итогам финансирования отрасли в этом году, посмотрим, и те средства, которые не будут использованы, направим на финансирование функционирования фонда», — сказал Куценко.
Ранее в качестве альтернативы интервенциям Минсельхоз предложил в этом году субсидировать затраты на железнодорожные перевозки зерна в экспортных направлениях. Как говорил глава Минсельхоза Александр Ткачев, соответствующий проект постановления подготовлен, и деньги на эти цели уже найдены. Как ожидается, механизм заработает уже в октябре. На выставке «Золотая осень» Ткачев отметил, что для стабилизации внутренних цен в стране необходимо избавиться от излишков на рынке в объеме 3−5 млн т.