Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем октябрьском обзоре в очередной раз повысила прогноз урожая пшеницы в России, оценки пересмотрены на 1 млн т до 82 млн т без учета Крыма (там собрали почти 1 млн т). В сентябре прогноз был увеличен на 3,5 млн т, в августе — на 5,5 млн т, в июле — на 3 млн т, в июне — на 2 млн т. «Общая урожайность пшеницы оценивается в 3,06 т/га, примерно на 1% больше, чем в прогнозе прошлого месяца и на 14% выше прошлогоднего рекорда. Сбор озимой пшеницы окончен, уборка яровой пшеницы подходит к концу и должна быть завершена до конца октября», — отмечается в обзоре.



Прогноз совокупного мирового урожая пшеницы повышен на 6,3 млн т до 751 млн т, тем не менее, он все еще остается на 3 млн т ниже итогового показателя прошлого года. Помимо России вверх скорректированы оценки производства в Евросоюзе — на 2,2 млн т до 151 млн т, Индии — на 2,4 млн т до 98,4 млн т, Турции — на 1 млн т до 21 млн т и Канаде — на 0,5 млн т до 27 млн т. В то же время оценка урожая в Австралии снижена на 1 млн т до 21,5 млн т против 33,5 млн т в сезоне-2016/17. В результате такого значительного снижения производства австралийскую пшеницу на азиатских рынках сможет заменить зерно из причерноморских стран. «Например, может оказаться под угрозой доминирующее положение Австралии в Индонезии, втором по объему импортере пшеницы в мире. Индонезия предпочитает австралийскую пшеницу, однако купит черноморскую, когда возникнет заметная разница в цене», — отмечают аналитики. По данным USDA, в прошлом сезоне на австралийскую пшеницу пришлось 47% импорта Индонезии, 20% — на причерноморские страны, 17% — на Канаду, 12% — на США.



Прогноз мировой торговли пшеницей за месяц практически не изменился и по-прежнему оценивается в сезоне-2017/18 на уровне 181,9 млн т. Как и в сентябре, USDA ожидает экспорт из России на уровне 32,5 млн т, Евросоюза — 28,5 млн т, США, — 26 млн т, Украины — 16,5 млн т. «Среди основных экспортеров в Евросоюзе, России и Украине ожидается наиболее значительный рост производства, вызванный как расширением посевных площадей, так и более высокой урожайностью. Потребление в этих странах растет намного меньшими темпами, в результате чего образуются значительные объемы для экспорта», — говорится в обзоре. Кроме того, по мнению аналитиков, Евросоюз, Россия и Украина выигрывают в логистике при поставках на многие развивающиеся рынки Африки и Ближнего Востока. «Совокупная доля этих трех поставщиков почти удвоилась за 10-летний период, а Евросоюз и Россия, как ожидается, превзойдут США в совокупном объеме экспорта [пшеницы] в этом сезоне», — констатирует USDA. Мировые остатки этой агрокультуры, как ожидается, вырастут до 268,1 млн т против 256,6 млн т в прошлом сезоне.



В то же время оценка производства кукурузы в России в октябрьском обзоре понижена с 16 млн т до уровня прошлого сезона в 15,3 млн т. Прогноз производства ячменя не изменился и, как и месяцем ранее, составляет 20,5 млн т без учета Крыма (около 600 тыс. т) — почти на 3 млн т больше, чем в ушедшем сельхозгоду. Также сохранена оценка по овсу, урожай которого в России американские аналитики ожидают на уровне 4,9 млн т.



По оперативным данным Минсельхоза, к 12 октября сбор зерна в России превысил 130 млн т в бункерном весе, убрано 93% площадей при средней урожайности 29,8 ц/га. В том числе пшеницы при 97% убранных площадей получено 86,7 млн т в первоначально оприходованном весе, что с учетом коэффициентов рефакции двух последних лет составляет почти 83 млн т в весе после доработки, подсчитал аналитический центр «СовЭкон». Итоговый урожай пшеницы «СовЭкон» ожидает на уровне 84 млн т. «Уборка практически завершена во всех регионах, но в Сибири все еще не убрано 0,7 млн га. Какая-то часть этого клина при неблагоприятных погодных условиях может остаться неубранной, но прогноз погоды на ближайшую декаду в целом благоприятный <…> При текущей урожайности пшеницы в СФО с площади неубранных полей пшеницы может быть собрано еще около 1 млн т пшеницы», — подсчитали эксперты центра.



Ячмень убран с 96% площадей, намолочено 21,3 млн т в бункерном весе, кукуруза на зерно собрана с 45% площадей, получено 6,1 млн т. Урожайность кукурузы в среднем на 13% ниже прошлогодней и составляет 47,1 ц/га. В связи с более низкой урожайностью ранее снизили свои прогнозы по кукурузе и российские аналитики. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) изменил свою оценку с 15,2−15,6 млн т до 13,7−14,2 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» — с 16 млн т до 14,7 млн т. В 2016 году валовой сбор зерна, согласно данным Росстата, составил 120,7 млн т, в том числе 73,3 млн т пшеницы, 17,99 млн т ячменя и 15,3 млн т кукурузы.

