Президент России Владимир Путин поручил продумать, как избежать рисков снижения цен из-за высокого урожая зерна в этом году. Об этом глава государства сказал на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронежской области. Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, ожидается рекордный за всю историю России сбор, который, по словам Путина, составит порядка 130 млн т. «Напомню только, что в 2016 году у нас было 120,7 млн т, но это было все-таки меньше, чем урожай 1978 года, когда в РСФСР было собрано 127,4 млн т», — добавил он.



«Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях, — подчеркнул Путин. — А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены».



Несмотря на то, что в течение прошлой недели в большинстве регионов европейской части России цены на зерно были стабильны или незначительно увеличились, сложившиеся сейчас ценовые уровни ниже прошлогодних. Так, по данным Минсельхоза на 9 октября, пшеница 3-го класса на базисе франко-элеватор стоила в среднем 8,14 тыс. руб./т, тогда как в это время год назад — 9,97 тыс. руб./т. Пшеница 4-го класса подешевела с 8,44 тыс. руб./т в октябре 2016-го до 6,87 тыс. руб./т сейчас. Цена на 5-й класс опустилась с 7,6 тыс. руб./т до 5,76 тыс. руб./т. При этом в азиатской части страны цены на пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться в связи с поступлением нового урожая. Наиболее заметно упала пшеница 5-го класса, подешевевшая за неделю на 8,6% примерно до 5,4 тыс. руб./т.



Однако директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорит, что ситуация с ценами нормализовалась. «В октябре цены на Юге преимущественно укрепляются, на остальной европейской части — стабильны, а в азиатской части, Сибирь и Урал, идет снижение, но оно замедляется. По большому счету, рынок уже среагировал на рекордное предложение зерна», — цитирует его RNS. По словам эксперта, нормализации ситуации помогает рекордный экспорт: в сентябре объем отгрузок составил 5,1 млн т.



Владимир Путин отметил, что необходимо продолжить работу по поддержке экспорта, в том числе по устранению инфраструктурных и логистических барьеров на зерновом рынке. «Поставлять зерно на экспорт из многих регионов пока нерентабельно из-за большого транспортного «плеча» <…> Разумеется, это происходит из-за высоких тарифов на перевозки. Знаю, что сейчас этой проблемой занимаются и Минсельхоз, и правительство в целом», — сказал президент.



Он напомнил, что поручил выделить в следующем году 20 млрд руб. на поддержку АПК дополнительно к заложенным в бюджете примерно 222 млрд руб. Эти деньги нужно будет направить на решение двух задач, отметил он. Во-первых, необходимо продолжить субсидирование кредитных ставок, во-вторых — субсидировать тариф на перевозку зерна по железной дороге. «С тем, чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено на территории Российской Федерации, было рентабельным на внутреннем рынке и на внешнем», — акцентировал Путин. На днях замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин, представляя проект бюджета на следующий год в Комитете по аграрным вопросам Госдумы, говорил, что 8 млрд руб. из дополнительно выделяемых средств предполагается направить на погектарную поддержку, поскольку средства с этого направления планируется перераспределить на субсидирование льготных кредитов. Еще 12 млрд руб. предполагалось направить на субсидирование кредитования.



Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее оценивал, что для стабилизации внутренних цен на зерно необходимо снять излишки на уровне 3−5 млн т. В частности, для поддержки экспорта ведомство предлагает направить 3 млрд руб. на компенсацию железнодорожных тарифов при транспортировке зерна на внешние рынки из регионов с большим логистическим плечом. Кроме того, он заявлял, что в сентябре планируется начать закупочные интервенции. «Безусловно, в сентябре государство будет активно присутствовать на зерновом рынке для того, чтобы обеспечить во всех регионах нашей страны достаточно хорошую маржинальность на производстве зерна», — говорил министр в конце августа, однако закупки так и не начались.



На прошлой неделе губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что он, а также руководители ряда регионов обратились к Ткачеву с просьбой хотя бы локально начать зерновые интервенции, чтобы стабилизировать цены на зерно. Однако первый замглавы агроведомства Джамбулат Хатуов в ходе выставки «Золотая осень» сообщил, что закупочные интервенции могут запустить лишь в декабре. «Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — отметил он. При этом объем интервенционного фонда должен быть снижен: согласно проекту федерального бюджета, его облуживание в 2018-м заложено на уровне 6,5 млрд руб., исходя из прогноза, что в этом и следующем году из фонда будет реализовано 1,5 млн т зерна. Сейчас в госфонде, по данным Минсельхоза, находится почти 4 млн т на более чем 8,5 млрд руб.

