За минувшую неделю оптовая цена на сахар-песок снизилась еще на 7,2%, сообщает Минсельхоз в своем еженедельном обзоре. По состоянию на 11 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составляла 24,48 руб./кг с НДС, что на 28% ниже уровня начала года (34 руб./кг). По сравнению с концом июня, когда показатель доходил до 42,5 руб./кг, сахар подешевел в 1,7 раза.



В январе-августе производство сахара-песка в стране по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 37,5% до 1,14 млн т, сообщает Минсельхоз. В том числе выработка сахара из сахарной свеклы выросла в 1,8 раза до 1,1 млн т, а из импортного сырца снизилась в 10 раз до 21,9 тыс. т. Удельный вес свекловичного сахара в производстве вырос до 98,1% против 73,5% годом ранее. Кроме того, по данным Союза сахаропроизводителей России, из сахарной свеклы нового урожая выработано уже 2,35 млн т сахара, что на 17,9% выше уровня прошлого года. К 9 октября работают все 75 заводов по переработке сахарной свеклы, с конца июля переработано 17,1 млн т сахарной свеклы.



В прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара (6,2 млн т), опередив США, Францию и Германию. К 13 октября корнеплоды выкопаны с 65% уборочной площади, накопано 32,4 млн т при урожайности на 5% ниже прошлогодней (421,4 ц/га). В то же время за счет расширения посевных площадей на 6% урожай сахарной свеклы ожидается на рекордном уровне — 52 млн т против 51,4 млн т годом ранее, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 октября. «Мы получаем 6,5 млн т сахара и сохраняем мировое лидерство», — констатировал Ткачев.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) тоже ожидает, что в этом сезоне производство сахара достигнет 6,5 млн т. При том, что внутренняя потребность страны составляет 5,8−5,9 млн т, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его словам, только экспорт и принципиальное расширение рынков сбыта смогут защитить отрасль от всплесков перепроизводства. «Тут просто конь не валялся в решении всех застарелых проблем. У нас экспорт по всем процедурам и издержкам — это зачастую крайне сложно и дорого по сравнению с лучшими мировыми практиками, в том числе по сахару. Не говоря уже о выходе морем на новые нетрадиционные рынки», — сетует Иванов. Он привел в пример Украину, экспорт которой в сезоне-2016/17 составил около 760 тыс. т. «Этот рост произошел за последние три года почти с нуля. Украина сделала колоссальный рывок в морском экспорте сахара судами и контейнерами на самые далекие рынки бассейна Индийского океана, в страны Азии, Африки, Европы», — отметил он. По его словам, российский экспортный потенциал в этом сезоне составит минимум 600 тыс. т сахара. По данным ФТС, объем вывоза белого сахара из России в январе-июле 2017-го составил 238,7 тыс. т, основными потребителями являются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия.



Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидаемое в этом году обновление рекорда в среднесрочной перспективе приведет к снижению инвестиционной активности в сахарной отрасли. «Повторение в текущем году выработки рекордных объемов свекловичного сахара на фоне слабой заинтересованности производителей в экспорте из-за низких мировых цен на сахар сформируют на внутреннем рынке избыточные запасы, что приведет к понижательному ценовому тренду на сахар, и в свою очередь на сахарную свеклу. Падение цен на сахар и сахарную свеклу может отразиться на снижении интереса к возделыванию сахарной свеклы и сокращению посевных площадей», — говорится в прогнозе. По оценке МЭР, к 2020 году валовый сбор сахарной свеклы сократится на 9,5% относительно 2016-го, а производство свекловичного сахара вырастет на 1,4%.



Минсельхоз, в свою очередь, оценивает экспортный потенциал нынешнего сельхозгода в 700 тыс. т, что в два раза выше вывезенных в прошлом сезоне 340 тыс. т. «Недавно я побывал в Узбекистане и в Марокко, и в других странах, мы обсуждали возможность поставок в том числе и нашего сахара», — сказал Ткачев. На заседании правительства в конце сентября глава Минсельхоза объявил, что с Узбекистаном уже достигнута договоренность о поставках 500 тыс. т свекловичного сахара в год. Экспорт планируется осуществлять на долгосрочной основе, что, по словам министра, поддержит цены и маржинальность российской сахарной отрасли.



Кроме того, 25 октября на встрече с представителями стран-членов ЕАЭС Минсельхоз намерен обсудить вопрос о «недобросовестной конкуренции» со стороны Казахстана и Белоруссии, которые беспошлинно завозят импортный сахар-сырец для дальнейшей переработки, а потом продают в России с государствах СНГ произведенную продукцию. По оценке Минсельхоза, в результате российская сахарная отрасль теряет 70−80 млрд руб. В связи с этим Ткачев ранее предлагал ввести ограничения на ввоз сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. Впрочем, ФАС такую идею не поддержала. Как говорил в конце сентября замглавы антимонопольного ведомства Андрей Цыганов, «вместо того, чтобы запрещать ввоз сахара, лучше стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций, за счет формирования запасов» (цитата по РИА «Новости»).



По данным Росстата, потребительская цена на сахар-песок к 9 октября находилась на уровне 41,05 руб./кг, за неделю снизившись на 1,8%. С начала 2017 года потребительская цена на сахар упала на 13,6%.

