Российский союз хлебопекарной промышленности (РСХП) совместно с Союзом мукомолов готовят обращение в Минсельхоз с предложением альтернативных мер для балансирования внутреннего рынка в условиях рекордного урожая зерна. Речь идет о предоставлении льготных кредитов перерабатывающим предприятиям на закупку сырья. «Пополнение оборотных средств — это важнейший инструмент, который позволил бы разрядить обстановку на зерновом рынке и поддержать цены сельхозпроизводителей, чтобы они были рентабельны», — прокомментировал «Агроинвестору» президент РСХП Валерий Чешинский.



По его словам, многие участники рынка до сих пор не получили компенсации по субсидируемым кредитам за предыдущие два года, что негативно влияет на их финансовое положение и не позволяет сформировать запасы зерна. Кроме того, постановление правительства № 1528 о предоставлении льготных кредитов исполняется не в полной мере — у многих переработчиков возникли проблемы с получение дешевых заемных средств.



На этом фоне субсидирование железнодорожных тарифов при перевозке зерна на экспорт выглядит односторонней мерой поддержки рынка, оценивает Чешинский. Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз начал разработку проекта правительственного постановления, в котором будут прописаны правила предоставления субсидий на перевозку зерна. Планируемый срок их вступления в силу — ноябрь 2017 года. По оценке министра сельского хозяйства Александра Ткачева, на субсидирование перевозок в этом сезоне понадобится около 3 млрд руб., это позволит снять с рынка 2−3 млн т зерна и поднять внутреннюю цену в отдаленных регионах, приблизив ее к экспортной.



Правда, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, что эффект от субсидирования перевозок будет ограниченным. Цены достигли дна в конце сентября и повышаются под влиянием рыночных факторов, причем в первую очередь они растут на Юге страны — в регионах, где не предполагается субсидировать перевозки, и где нет скидок в 10,3% на железнодорожный тариф, введенных РЖД с октября, ранее говорил он «Агроинвестору». Эксперт сомневается, что льготы на перевозку смогут существенно повлиять на цены в отдаленных от портов регионах, кроме того, не исключено, что средства в первую очередь пойдут на перевозку и продажу зерна интервенционного фонда: в этом и следующем году его объем должен уменьшиться на 1,5 млн т. В частности, «Объединенная зерновая компания» изучает возможность отправки на экспорт 500 тыс. т зерна из госфонда.



Кроме того, проблема не только в том, что не из всех регионов рентабельно везти зерно на экспорт, но и в ограниченной пропускной способности инфраструктуры. «Экспорт является приоритетом в текущем сельхозгоду. Но это не значит, что все так просто, поскольку, несмотря на большие мощности, есть инфраструктурные ограничения, связанные с железной дорогой и отдельными подходами к портам, есть ограничения, связанные с автомобильным транспортом», — отмечал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович (цитата по «Финмаркет»). По оценке президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, учитывая имеющиеся ресурсы, в этом сезоне нужно было бы вывезти 55 млн т зерна, но инфраструктура ограничена 45 млн т.



Нужны комплексные меры

«Безусловно, Россия должна оставаться крупным и стабильным экспортером зерна, но не стоит забывать про внутренний рынок и возможности переработчиков, — подчеркивает Валерий Чешинский. — Меры поддержки должны быть комплексными, при этом субсидирование кредитов переработчикам для закупки сырья кажется экономически более оправданным: это позволит увеличить налоговые поступления в регионах работы предприятий и обеспечить дополнительную занятость людей». Кроме того, повышение эффективности зернопереработчиков привело бы к росту платежеспособного спроса на оборудование для отрасли, что способствовало бы развитию отечественного машиностроения. Потребность в субсидиях на льготные кредиты Чешинский оценивает в 600−700 млн руб. — это позволило бы дополнительно закупить около 3 млн т зерна.



«При наличии доступных заемных средств и достаточных запасов зерна можно говорить не только о создании резервов для внутреннего рынка, но и увеличении экспорта продукции мукомольной промышленности, — продолжает он. — Сейчас мы очень скромно представлены на мировом рынке: при потенциале вывоза в 700−800 тыс. т за рубеж поставляется только 200−300 тыс. т муки. Развитие этого направления тоже поддержало бы внутренние цены, кроме того, экспорт продуктов передела зерна позволяет сохранить добавочную стоимость внутри страны».



Еще один актуальный вопрос, который может решить поддержка переработчиков - нехватка мощностей для хранения зерна. С учетом комбикормовой промышленности, общая емкость элеваторных мощностей у переработчиков оценивается в 40 млн т единовременного хранения, и они заполнены далеко не на 100%, знает Чешинский. «В зернопроизводящих регионах хранилища в основном заполнены, а в регионах, где потребление зерна превышает объем его производства, свободных емкостей достаточно. Вопрос, как оптимально распорядиться ресурсами и распределить их по стране», — комментирует он.



Создание запасов на длительный период позволило бы в перспективе обеспечить более гибкое ценообразование, улучшить качество и безопасность конечной продукции. Например, в этом сезоне в Сибири как никогда много пшеницы 3-го класса, востребованной у мукомолов, однако субсидировать ее перевозки между регионами не предполагается. В итоге цена для переработчиков с учетом доставки в Центр страны может оказаться выше экспортной при транспортировке в порты, сравнивает Чешинский. Однако в целом проблемы снабжения зерном сейчас нет, и говорить о каком-то дефиците не приходится, уточняет он. По данным Росстата, к началу октября запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях были на уровне 19,9 млн т, что на 3,6 млн т или на 22% выше, чем год назад. В целом запасы зерна в стране достигли 57,8 млн т — на 16,5% или на 8,2 млн т больше, чем в аналогичный период 2016-го.



Чтобы улучшить ситуацию в отрасли и сбалансировать рынок, необходимо обеспечить адекватное финансирование переработчиков зерна, как это предусмотрено на законодательном уровне. «Не нужно изобретать велосипед, надо просто планомерно работать по постановлению правительства, — уверен Чешинский. — Кроме предоставления льготных кредитов необходимо синхронизировать и гармонизировать кредитные циклы для сельхозпроизводителей и переработчиков: чтобы первые произвели и продали продукцию и выплатили кредиты, а вторые могли закупать у них сырье по взаимовыгодным ценам с учетом рыночной конъюнктуры».



Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин тоже считает, что для поддержки рынка нужен комплекс мер, поскольку субсидирование перевозок не решает проблему низких цен в азиатской части страны. Кроме снижения тарифа или компенсации части стоимости железнодорожных перевозок нужны закупочные интервенции с возможностью обратного выкупа, поддержка экспорта зерна и муки, а также предоставление льготных кредитов переработчикам на приобретение сырья, говорил ранее эксперт «Агроинвестору».

