Средние цены на живых свиней за 38 недель 2017-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,3%, подсчитал Национальный союз свиноводов (НСС). Увеличение ценовых уровней фиксируется на фоне роста предложения этого вида мяса на 4,5%, отмечает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка НСС Николай Бирулин.



В ценовом плане свинина — самый хаотичный рынок с разнонаправленной динамикой, считает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Если цены на птицу всегда менялись плавно, то на свинину — традиционно скачкообразно, что связано с множеством факторов. Например, если завозятся большие объемы дешевой свинины, то цены на внутреннем рынке сразу проседают. «Под конец того или иного периода оказывается, что у кого-то из производителей слишком большое поголовье или накопились полутуши, и эти избытки выводятся на рынок — цена, опять же, снижается, — говорит она. — Или же, наоборот, стадо не увеличилось до требуемого количества, и цены идут вверх». По данным эксперта, средние значения цен на свинину в октябре были выше прошлогодних, однако таких всплесков, как в 2016-м, в течение этого года пока не было. В целом цены за год увеличились на 3% до 152,7 руб./кг.







На рынке живых свиней присутствует ярко выраженное сезонное изменение спроса, отмечает Бирулин. Так называемый «шашлычный» сезон, который начинается с конца апреля и длится до конца сентября, существенно увеличивает спрос на шейку, окорок, лопатку. Самые низкие цены формируются в ноябре — первой половине декабря и в январе — марте. Объясняется это тем, что в четвертом квартале года на рынке появляется дополнительное предложение от ЛПХ: они забивают скот, который вырастили за весенне-летний период, а также тот, что не могут содержать зимой. А в первом квартале население выходит с новогодних каникул, поиздержавшись за праздники и сократив траты, в том числе на мясо, что, опять же, способствует повышению предложения.







Кроме того, с каждым годом растет число верующих, соблюдающих Великий православный пост, что тоже негативно влияет на спрос в этот период. Однако в этом году на рынке свинины сложилась уникальная ситуация, обращает внимание эксперт НСС. По его мнению, основная причина ценовой аномалии — изменение в поведении конечного потребителя. Население адаптировалось к текущим экономическим условиям, люди стали меньше экономить и тратить больше денег, в первую очередь на продукты питания. «В новой системе координат розничного ценового поля на продукты питания свинина за счет стабильности цен и скидок в сетевой рознице стала более привлекательной для потребителя на фоне резкого роста цен на молочные продукты, рыбу, фрукты и овощи, что и привело к смещению спроса в ее сторону», — поясняет Бирулин. Также, по информации НСС, свиноводам оказал поддержку дополнительный спрос на свинину со стороны глубокой переработки. По данным Росстата, за январь-июнь этого года производство колбасных изделий увеличилось на 9%, полуфабрикатов — на 7%, а доля свинины в сырьевой программе мясокомбинатов составляет более 30%.



Однако сила перечисленных выше поддерживающих факторов ослабевает, и на первый план выходит фактор увеличения отечественного производства, констатирует Бирулин. В этом году прирост производства свинины на новых мощностях произойдет в четвертом квартале. «Цена окажется под давлением, и, скорее всего, разрыв между среднегодовыми ценами текущего и прошлого года существенно сократится», — прогнозирует эксперт.

