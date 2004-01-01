Фрахт в Азовском бассейне подорожал вдвое

Нехватка тоннажа, рост цен на пшеницу на мировом рынке и скопление груза в российских южных портах способствуют продолжающемуся повышению ставок фрахта. Как сообщил гендиректор брокерской компании «Глогос проект» Константин Гриневич, по маршруту из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун ставки достигли уже $41 за тонну, что практически вдвое превышает показатель прошлого года. Как следует из еженедельных отчетов компании, с начала октября ставка выросла на $5/т. На $4/т в течение прошлого месяца также подорожал фрахт из Ейского, Таганрогского и Темрюкского портов.



Часть региональных трейдеров, которые ориентируются на покупателей из континентальной Европы и стран западного Средиземноморья, традиционно вывозили зерно через порты Северо-Запада России и прибалтийских стран, куда оно доставлялось по железной дороге, сообщает «Глогос проект». Однако из-за дефицита железнодорожных вагонов, с которым столкнулись отправители грузов этой осенью, это зерно трейдеры пытаются вывозить через азовские порты. «На темпы погрузок, кроме нехватки портовых мощностей, в значительной мере повлияли отказ руководства элеваторов продолжать работу в выходные и праздничные дни, а также плохие погодные условия на Балтике в конце сентября», — поясняется в сообщении.



В прошлом году ставки в азовском бассейне находились на уровне $21−23/т с отгрузкой в турецкую Мармару, сейчас они могут превышать $40/т, подтверждает представитель «Краснодарзернопродукт-Экспо», одного из ведущих российских зерновых трейдеров. «Это, безусловно, сказывается на конечной себестоимости продукции и нашей конкурентоспособности на мировом рынке», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным «Глогос проекта», существенный рост ставок фрахта внес коррективы в работу экспортеров. Если раньше они сначала заключали контракт на отправку зерна и лишь потом искали для этого подходящее судно, то теперь действуют наоборот: сначала фрахтуется судно, подтверждается ставка, и лишь потом на это судно ищется контракт, рассказывает Гриневич. Трейдеры выбирают разные схемы действий для каждого конкретного случая, возражает представитель «Краснодарзернопродукт-Экспо», однако подтверждает, что, несмотря на рост ставок, проблемы с фрахтованием судов сохраняются. «Из-за высокого урожая судов не хватает, что в первую очередь и является причиной повышения ставок. Особенно сложно найти суда для легковесных грузов, таких как сафлор, отруби. Во-первых, на них еще выше фрахт, а во-вторых, их не хотят возить судовладельцы, так как погрузка занимает значительно больше времени: если пшеница грузится 12 часов, то отруби — минимум 1,5−2 дня», — рассказал представитель зернотрейдера.



Согласно оперативной информации ФТС России, к 1 ноября с начала сезона-2017/2018 экспортировано 16,9 млн т зерновых агрокультур, что на 28% выше аналогичного периода прошлого сезона (13,1 млн т). В том числе вывоз пшеницы за четыре месяца сезона увеличился на 23% до 13 млн т, ячменя — в 1,8 раза до 2,5 млн т, кукурузы — на 20% до 1,2 млн т. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал этого сезона в 45 млн т зерновых — более чем на четверть выше объема, поставленного в прошлом сельхозгоду (35,5 млн т, по данным ФТС). Российский зерновой союз оценивает вывоз в 45 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — в 43 млн т.

