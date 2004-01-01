Импорт свинины в 2017 году может вырасти на 15%

Импорт свинины в Россию по итогам 2017 года вырастет и может превысить 300 тыс. т против 259 тыс. т в 2016-м, прогнозирует Национальный союз свиноводов (НСС). Как пояснил «Агроинвестору» главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка НСС Николай Бирулин, рост связан с конъюнктурой, сложившейся на мировых рынках и внутри страны.



«Сейчас в мире три самых дешевых рынка — это Бразилия, Канада и США. Для двух последних стран Россия закрыта, в том числе недавно правительство расширило список запрещенной к ввозу продукции и на живых свиней. Однако для Бразилии наш рынок открыт, и основной объем продукции идет в Россию оттуда. Цена в Бразилии в этом году была довольно низкой, тогда как у нас она находилась на комфортном уровне, поднявшись в начале года», — пояснил Бирулин. По информации ФТС, к 5 ноября импорт свинины без учета торговли со странами ЕАЭС вырос на 13% до 231,4 тыс. т против 204,8 тыс. т годом ранее.



По словам эксперта, увеличение ввоза влияет на внутренний рынок, но гораздо ниже, чем это было еще четыре-пять лет назад. «Конечно, растет совокупное предложение, что ведет к корректировке цены. Будет усиливаться конкуренция, и если цена продолжит снижаться, то это может привести к тому, что с рынка начнут уходить наименее эффективные компании. Для эффективных же предприятий, мы надеемся, цена будет сохраняться на уровне, обеспечивающем приемлемую рентабельность», — отметил Бирулин. Он напомнил, что на импорт по-прежнему приходится менее 10% от общего объема рынка. «По нашим прогнозам, эта доля останется в коридоре 5−10% в ближайшие годы», — добавил аналитик.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, в сентябре цены сельхозпроизводителей на свиней увеличились на 2,1%, до 99,68 руб./кг в живом весе, по отношению к декабрю 2016 года рост составил 4,6%. Потребительские цены (свинина на кости) к началу ноября снизились на 0,9% до 258,51 руб./кг. «У нас было определенное аномальное поведение рынка в начале года, когда цены оказались выше прошлогоднего уровня, несмотря на растущее предложение как отечественного, так и импортного мяса. Этому способствовало изменение поведения конечного потребителя. Согласно данным ряда исследований, население адаптировалось к текущей экономической ситуации, перешло из режима экономии в режим потребления, люди стали тратить больше денег на покупки, в первую очередь продуктов питания», — поясняет Бирулин.



Укрепляющийся рубль способствовал сохранению высоких объемов импорта, вкупе с вводом новых мощностей и увеличением производства на уже действующих комплексах ресурсы свинины выросли почти на 5,5%, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В результате в начале года эксперты прогнозировали, что цены на свинину в 2017 году будут примерно на 10−15% ниже, чем в 2016-м, однако этого не произошло. «Казалось, потребление не сможет поддержать нынешние цены, плюс, ожидалось снижение стоимости птицы, что также произошло, а эти два вида мяса во многом взаимозаменяемы. Все это должно было привести к понижению цен, но они все-таки выше прогнозных», — констатировал Юшин.



Однако в третьем-четвертом кварталах предложение свинины стало еще больше. «На рынок стали поступать дополнительные объемы с новых свинокомплексов на фоне низкой покупательной способности населения. Реальные располагаемые доходы, несмотря на появляющиеся тенденции к росту, по-прежнему остаются ниже прошлогоднего уровня», — констатировал Бирулин. Уровень конкуренции возрос, что приводит к дополнительному снижению цен. К четвертому кварталу цена во всех сегментах оптового рынка свинины ушла ниже уровня прошлого и позапрошлого годов.



По данным НСС, производство свинины в России в январе-сентябре составило 2,5 млн т в убойном весе, в том числе 2,1 млн т пришлось на промышленный сектор. По оценке союза, общий прирост во всех хозяйствах по итогам года составит 150 тыс. т. Экспорт может вырасти до 75 тыс. т против 52 тыс. т в 2016-м. В структуре внешних продаж более 50% по-прежнему приходится на субпродукты.

