Производство риса в стране по итогам 2017 года сократится, но все еще превысит 1 млн т. Снижение сбора будет способствовать росту цен, прогнозирует замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова. Увеличение стоимости уже наблюдается на рынке. Так, если на конец октября закупочные цены на рис-сырец в Краснодарском крае варьировались от 15 тыс. руб./т до 17 тыс. руб./т в зависимости от качественных характеристик, то уже в первой декаде ноября они увеличились до 17−18 тыс. руб./т. В начале сезона-2016/17 рис-сырец стоил 14−15 тыс. руб./т. «В перспективе цены на качественный сырец, скорее всего, продолжат расти, учитывая его нехватку», — рассказала эксперт «Агроинвестору». Кроме того, улучшение ценовой ситуации, вероятно, станет стимулом для расширения посевов агрокультуры в следующем году, добавляет она.



По данным Южного рисового союза (ЮРС), качество риса-сырца в этом году немного выше, чем в 2016-м, что дает основание прогнозировать более высокий выход крупы. Так, если в прошлом году при переработке сырца в крупу доля выхода последней была аномально низкой и составляла в среднем не более 50%, то в этом году переработчики оценивают выход крупы на уровне 52−54%, что в какой-то мере компенсирует невысокую урожайность риса в этом году. Валовой сбор агрокультуры в Краснодарском крае, который дает около 85% общероссийского урожая, по прогнозу ЮРС, не превысит 750 тыс. т в зачетном весе (в 2016-м — 815,2 тыс. т). «Относительно невысокий урожай этого года не создаст серьезных проблем на потребительском рынке, у которого достаточно естественных механизмов для саморегулирования, — комментирует исполнительный директор союза Юрий Радченко. — С одной стороны, недостающие объемы могут быть оперативно восполнены за счет импортных поставок. С другой, даже при текущих ценах продажи на экспорт имеют сопоставимую доходность с продажами на внутреннем рынке, а значит, часть российского риса, традиционно отправляемого на экспорт, может остаться в России».



Крупнейший производитель риса в стране, агрохолдинг «АФГ Националь», в этом году получил урожай риса на 4 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом — 186 тыс. т в зачетном весе, хотя плановые показатели по сбору агрокультуры достигнуты не были, говорит руководитель агродивизиона холдинга Алексей Попов. «Мы расширили посевные площади под рисом на 1,7 тыс. га — до 30,7 тыс. га, но урожайность оказалась ниже ожидаемой», — уточняет он. Показатели снизились в целом по Краснодарскому краю, что связано в том числе с погодными условиями: негативное влияние оказывали низкие температуры в период посевной и резкие колебания между проливными дождями и аномальной жарой летом. При этом качество собранного риса получилось примерно на уровне прошлого года или чуть выше как на кубанских предприятиях «АФГ Националь», так и в целом по краю, говорит топ-менеджер. Немного лучше ситуация с качеством зерна в ростовских хозяйствах холдинга, добавляет он.



По данным Минсельхоза, на 23 ноября рис обмолочен с 177,3 тыс. га или 95,2% к посевной площади (в 2016-м — 201,8 тыс. га). Получено 1,1 млн т в бункерном весе, что на 200 тыс. т меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Средняя урожайность составляет 63,5 ц/га (в 2016-м — 64,5 ц/га).

