 Производство товарного молока в 2017 году может прибавить до 3% — Агроинвестор
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Рынки
Производство товарного молока в 2017 году может прибавить до 3%
Инна Ганенко, Татьяна Карабут
Агроинвестор
ноябрь 2017
Доходность отрасли варьируется от 10% до 35%
Средняя закупочная цена на молоко превышает 25 рублей
Фото: А. Гордеев

По прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), с учетом падения надоев в ЛПХ совокупное производство сырого молока в стране в 2017 году останется примерно на уровне 2016-го и составит около 30,7 млн т. При этом по товарному молоку показатель вырастет на 2,7−2,9%. По оценке Росстата, за январь-октябрь 2017 года валовой надой в сельхозорганизациях превысил 12 млн т (11,5 млн т за аналогичный период в прошлом году).

С одной стороны, в последние годы ежегодный прирост производства товарного молока составлял не менее 2−3%, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Позитивная динамика наблюдалась и в переработке: увеличение отмечено практически по всем основным категориям. С другой стороны, разбалансировке рынка способствует постоянно снижающийся объем потребления молочных продуктов. Председатель совета Молочного союза Аркадий Пономарев соглашается: вместо положенных по медицинским нормам 325 кг молочных продуктов россияне употребляют 233 кг на человека в год. По словам Белова, спрос ежегодно падает на 2−4%. Меняется и его структура: потребитель выбирает более доступные продукты, в составе которых присутствуют заменители молочных жиров.

Производство молока

Среди положительных тенденций этого года на молочном рынке — рост рентабельности и цен. По оценке гендиректора консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марины Петровой, в январе-сентябре средняя доходность в производстве сырого молока варьировалась от 10% до 35% в зависимости от масштаба компании и используемых технологий. Цены на сырое молоко за этот период выросли на 11% по сравнению с 2016 годом до 23,6 руб./кг. Кроме того, в уходящем году не было сезона «большого молока» и резкого снижения цен в летний период, добавляет эксперт.

Доходность животноводческих комплексов повысилась в среднем до 20%, соглашается Пономарев. Вместе с тем, по его мнению, она все еще недостаточно высока, чтобы срок окупаемости проектов сократился с 8−15 до семи-восьми лет. «Однако ценам на молоко расти, пожалуй, уже некуда, они «на гребне» цены, — говорит он. — Средняя стоимость молока-сырья высшего сорта с жирностью 3,4% достигает 25,5 руб./кг, и дальнейшее повышение практически невозможно».

Государству необходимо реализовывать программы стимулирования спроса, уверен Белов. Ведь если ничего не изменится в макроэкономической ситуации, и доходы населения продолжат падать, то ждать оживления спроса точно не стоит. «Такая ситуация разбалансирует рынок и может привести к серьезным ценовым корректировкам. Прежде всего, в отношении сырья», — считает эксперт. Стимулировать спрос можно при помощи государственных закупок, точечного проведения интервенций, реализации программ внутренней продовольственной помощи. Программы стимулирования спроса должны стать драйвером развития молочной отрасли, заключает он.

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