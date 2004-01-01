Дефицит вагонов привел к росту импорта соли

В январе-октябре в России произведено 646 тыс. т пищевой соли, что на 4% меньше аналогичного показателя 2016 года. Как сообщает ассоциация «Руспродсоюз», в частности, крупнейший российский производитель соли «Руссоль» снизил выпуск на 3% до 499 тыс. т, еще один крупный поставщик — «Тыретский солерудник» — сократил поставки на 17% до 122 тыс. т.



Одновременно импорт пищевой соли за 10 месяцев этого года вырос на 6% до 427 тыс. т. В то время как с Украины поставки в этом году прекратились, Белоруссия нарастила их на 19% (до 281 тыс. т в январе-октябре 2017-го), Казахстан — на 14% (126 тыс. т), а Азербайджан — на 181% (11,5 тыс. т). Таким образом, доля российских соледобытчиков в общем объеме рынка в настоящее время упала.



После введения контрсанкций, под которые попала и соль, российские предприятия резко нарастили объемы производства пищевой соли. По подсчетам «Руспродсоюза», если по итогам 2014 года доля отечественной соли на внутреннем рынке составляла 43%, то к концу 2016-го она увеличилась до 66%. «Это стало лучшим результатом в области импортозамещения среди всех отраслей», — отмечает ассоциация. Однако сейчас доля российского производства снизилась до 60,2%. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, такое положение дел обусловлено исключительно проблемами с транспортировкой соли железнодорожным транспортом.



«За последние годы российские производители провели масштабную модернизацию производственных площадок, и способны не только на 100% обеспечить отечественный рынок соли, но и активизировать экспорт своей продукции. Однако в результате возникших проблем с вагонами, и, как следствие, невозможности вывозить соль с месторождений в Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах на рынке стремительно увеличивается доля поставщиков из других стран», — отметил Востриков. При этом, по данным ассоциации, на российских производствах скопились рекордные остатки соли: их объем превышает 1 млн т. «А поставить на рынок эти объемы предприятия не могут», — констатирует эксперт. По данным «Руспродсоюза», производство технической соли в январе-августе в России выросло на 32% до 3,1 млн т, при этом Белоруссия нарастила импорт на 47% до 874 тыс. т, Казахстан — на 4% до 130 тыс. т.



Представитель «Руссоли» сокращение объемов отгрузки подтвердил. «Несвоевременное обеспечение подвижным составом привело к образованию очереди на поставки — мы не можем оперативно вывезти соль клиентам. Но это, в основном, техническая соль», — рассказал «Агроинвестору» представитель крупнейшего производителя соли. Он отметил, что подача вагонов сократилась практически в два раза.



Департамент корпоративных коммуникаций РЖД на вопрос «Агроинвестора» не ответил.



Российский рынок соли в 2016 году вырос на 4,9% к уровню 2015 года и достиг 5,8 млн т. В том числе поставки пищевой соли выросли на 17% до рекордного уровня в 1,3 млн т, остальные 4,5 млн т пришлись на техническую соль (плюс 2,2%). В январе-октябре 2017 года, по данным Росстата, производство пищевой соли снизилось на 4,3%, на 1 октября обеспеченность запасами соли организаций розничной торговли составляла 19 дней. В течение сентября товарные запасы сократились на 7,7%.

