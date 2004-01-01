ЦБ: предложение дешевых овощей может сократиться

Уменьшение сбора картофеля и овощей в этом году может привести к снижению предложения дешевой продукции на рынке, говорится в комментарии Центробанка России об экономике в ноябре. Там отмечается, что хороший урожай отдельных видов сельхозкультур способствовал росту выпуска продовольствия, в том числе товаров, сырьем для производства которых является продукция растениеводства (подсолнечное масло, крупа, сахар). Однако уже по итогам октября выпуск сельхозпродукции в годовом выражении сократился.



«К 1 ноября 2017 года меньше, чем в прошлом году, собрано картофеля и овощей. Это может привести к сезонному сокращению предложения дешевой отечественной продукции», — отмечает ЦБ. По данным Минсельхоза, к 1 декабря овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ было собрано на 333 тыс. т или на 8% меньше, чем к аналогичной дате прошлого года. Овощи убраны с 86% площадей, получено 3,8 млн т против 4,1 млн т, средняя урожайность составила 253 ц/га. В частности, к началу декабря в центре страны оставались неубранными 8% площадей под овощами, в Южном федеральном округе — 14%, Северо-Кавказском — 16%, Приволжском — 10,5%, Северо-Западном — 32,5%.



Картофель в сельхозпредприятиях и КФХ выкопан к 1 декабря с 91% посадочной площади, урожай составил 6,4 млн т, что на 515 тыс. т или на 7,4% ниже прошлогоднего показателя. Как ранее отмечал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, вряд ли оставшийся в полях картофель уже удастся собрать, так как в первую очередь неубранные площади приходятся на регионы Северо-Запада, в том числе Калининградскую область. При этом снижение валового сбора и качества клубней уже отразилось на их цене, в оптовом звене картофель уже сейчас подорожал на 15−20% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечал Красильников. «И я не думаю, что цена уже будет снижаться до конца сезона. С одной стороны, это хорошо для сельхозпроизводителей, зачастую находившихся на грани рентабельности в последние сезоны из-за перепроизводства. Но с другой стороны, рост цен может отразиться на импорте», — говорил эксперт.



Тем не менее возможное увеличение продовольственных цен не ведет к риску превышения инфляции целевого показателя в 4%, уверен Центробанк. По данным Росстата, в октябре инфляция в годовом выражении составила 2,7%, что, как отмечает ЦБ, является низким показателем. При этом если цены промышленных производителей в октябре выросли на 6,1% к октябрю 2016-го, то цены производителей сельхозпродукции, напротив, опустились в среднем на 5,7%. Потребительские цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,4%, по отношению к октябрю 2016-го продовольствие за исключением алкогольных напитков подорожало на 1,3%. В том числе цены плодоовощную продукцию в октябре выросли на 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. В течение ноября (по состоянию на 27 ноября) еще на 6,9% поднялись в цене свежие огурцы, на 8,4% — свежие томаты, на 2,4% — картофель.



По состоянию на 1 декабря картофель был дороже на 10% к аналогичному уровню прошлого года, отметил «Агроинвестору» руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. В то же время капуста в годовом выражении стоила дешевле на 12%, лук — на 1%, морковь — на 2%. «Уменьшение урожая сказалось на ценах на картофель. Что касается овощей, то снижение сбора на ценах пока не отразилось, не видно роста и за последний месяц. Однако не исключено, что изменения в динамике цен произойдут в начале следующего года», — комментирует Лашин. Он отметил, что на огурцы и томаты рост цен начался в еще в октябре и является сезонным явлением. «Подорожание огурцов и помидоров традиционно будет продолжаться и в декабре, и в январе», — добавил эксперт.



В ноябре-декабре 2017 года, как и в октябре, по оценке ЦБ, потребительский спрос продолжит восстанавливаться, и по итогам года прирост расходов на конечное потребление домашних хозяйств будет ближе к верхней границе прогнозного интервала 3−3,5%. Темп прироста ВВП в 2017 году «будет ближе к нижней границе прогнозного интервала 1,7−2,2%", что связано с более низким, чем ожидалось ранее, ростом инвестиционного спроса, а также со слабой статистикой октября.

