По состоянию на 4 декабря в России произведено около 5,1 млн т сахара из свеклы урожая 2017 года. По данным аналитической службы Союзроссахара, суточное производство сахара составляет около 41 тыс. т, что в 2,5 раза превышает внутреннее потребление. В сезоне-2016/17 пятимиллионная отметка была преодолена к 14 декабря.



Как сообщает Минсельхоз, к 4 декабря сахарная свекла в стране выкопана с площади 1,2 млн га или 99,5% к уборочной площади. Накопано 51 млн т корнеплодов, что на 268 тыс. т или на 0,5% больше показателя на аналогичную дату в 2016-м. По оперативной информации министерства, на 100% урожай смогли убрать пять регионов — Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Брянская области и Алтайский край. Меньше всего посевов к уборочной площади собрано в Чечне (59%), Оренбургской области (78%), Ставропольском крае (87%) и Чувашии (87%).



Средняя урожайность в этом году равняется 436 ц/га, что на 7% ниже прошлогоднего уровня. В том числе в Южном федеральном округе отставание этого показателя от прошлого сезона составляет 13%, в Центральном федеральном округе — 6%. В Поволжье, напротив, урожайность сохраняется немного выше прошлогодней — 366 ц/га против 354 ц/га в 2016-м. В целом увеличить сбор с гектара смогли семь регионов из 25-ти, в том числе Татарстан, Тамбовская, Орловская и Пензенская области.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), итоговый валовой сбор свеклы в стране составит 51,7 млн т, что немного выше прошлогоднего показателя (51,4 млн т). «В середине сентября Минсельхоз списал 21,7 тыс. га свеклы, более всего в Воронеже — 11 тыс. га. В октябре также списано 0,4 тыс. га в Нижегородской области», — уточнил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. 42% оставшихся к уборке площадей приходится на четыре региона Центрального Черноземья — Пензенскую, Курскую, Воронежскую и Тульскую области, где погода уже не слишком благоприятствует уборке.



К началу декабря на сахарные заводы уже поступило более 40 млн т свеклы нового урожая. «Продолжает работать 61 сахарный завод, из них более 20 продолжат работу в январе 2018 года», — сообщает Союзроссахар. Как отмечает Иванов, сахаристость и выход сахара в этом сезоне заметно выше прошлогодней: к концу ноября дигестия оценивалась в 16,9% против 15,9% на аналогичную дату 2016-го, выход сахара — 14,1% против 13,3%. В результате производство свекловичного сахара в сезоне-2017/18 превысит прошлогодний рекорд в 6,2 млн т, уверен эксперт. «Возможно, будет и более 6,5 млн т с учетом производства сахара из мелассы», — не исключает он.



Ожидаемое в этом году обновление рекорда в среднесрочной перспективе приведет к снижению инвестиционной активности в сахарной отрасли, ранее прогнозировало Минэкономразвития. «Повторение в текущем году выработки рекордных объемов свекловичного сахара на фоне слабой заинтересованности производителей в экспорте из-за низких мировых цен на сахар сформируют на внутреннем рынке избыточные запасы, что приведет к понижательному ценовому тренду на сахар, и в свою очередь на сахарную свеклу», — говорилось в прогнозе ведомства.



6 марта Национальная товарная биржа (НТБ) запустила торги на рынке белого сахара, в октябре оборот составил 2,2 тыс. т. В ноябре через торгово-клиринговую систему реализовано 2,1 тыс. т сахара, что почти соответствует уровню октября, сообщает пресс-служба НТБ. 15 ноября был зафиксирован максимальный объем торгов, составляющий 940 т по поставочным производным финансовым инструментам, базисным активом которых является белый сахар. Всего с марта реализовано более 7 тыс. т сахара. В настоящее время Мосбиржа проводит аккредитацию дополнительных товарных складов в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах для участия в биржевом рынке сахара, 22 ноября аккредитован еще один склад — «Русагро-Тамбов».

