С начала сезона-2017/18 к 6 декабря Россия экспортировала 22,8 млн т зерновых агрокультур, что на 28% выше аналогичного периода прошлого сельхозгода, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 37% до 17,3 млн т, ячменя — в 1,8 раза до 3,2 млн т. В ноябре экспорт пшеницы почти на 0,5 млн т превысил октябрьский показатель, а вывоз ячменя, хотя и снизился по сравнению с октябрем, но на 220 тыс. т превысил прошлогодний результат, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «С июля по ноябрь уже вывезено 3 млн т ячменя против 2,95 млн т за весь прошлый сезон», — подсчитали аналитики центра.



Поставки за рубеж кукурузы снизились на 5% по сравнению с прошлым годом и к 6 декабря составляли 1,85 млн т. При этом еще месяц назад — 8 ноября — темп вывоза агрокультуры был выше прошлогоднего на 5%. «Экспорт кукурузы все более отстает от показателей прошлого сезона. В ноябре он возрос на 110 тыс. т по сравнению с октябрем — до 520 тыс. т, но это на 340 тыс. т меньше, чем год назад. Дело не только в снижении сбора кукурузы в этом году, но и в ослаблении конкурентоспособности на рынках Юго-Восточной Азии», — поясняет «СовЭкон».



По данным территориальных управлений Россельхознадзора, также на 59% выросли поставки гороха — к 5 декабря его было вывезено 623 тыс. т, на 30% — пшеничной муки (112 тыс. т), на 15% — пшеничных отрубей (337 тыс. т), в два раза — сои (259 тыс. т), в 3,5 раза — рапса (146 тыс. т). При этом спрос на подсолнечный шрот снизился на 23% до 335 тыс. т, на маслосемена льна — на 22% до 288 тыс. т, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. К началу декабря зерно и продукты его переработки экспортировались в 125 стран. Турция продолжает укреплять свои позиции на первом месте: к 5 декабря она увеличила закупки на 34% к аналогичному прошлогоднему уровню, до 4,1 млн т. Египет находится на второй строке с 3,5 млн т, на третьем — Бангладеш с 1,4 млн т.



По оценке «СовЭкона», увеличение экспорта, в первую очередь пшеницы и особенно ячменя, позволяет снять часть излишков зерна с рынка и тем самым поддержать его. Кроме того, наблюдается расширение географии экспортного спроса, и в продажи на внешний рынок вовлекается все большее число регионов, удаленных от портов. В результате в течение прошлой недели цены на зерно на российском рынке преимущественно росли. Так, по данным Национального союза зернопроизводителей, в Центральном федеральном округе цена на фуражную пшеницу увеличилась в среднем на 150 руб./т, на пшеницу 4-го класса, продовольственную рожь, фуражный ячмень и кукурузу на зерно — на 100 руб./т. В Поволжье рожь подорожала на 50 руб./т, пшеница 5-го класса — на 150 руб./т, на Урале и в Сибири рожь поднялась в цене на 50 руб./т, пшеница 5-го класса — на 100 руб./т, ячмень — на 50−75 руб./т. Тем не менее, вследствие рекордного урожая зерновых цены в этом году остаются значительно — на 20−30% — ниже, чем в прошлом сезоне, отмечал директор «СовЭкона» Андрей Сизов на XVII конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной «Агроинвестором». «Чем дальше от портов, тем более сильное падение», — констатировал он. Так, по подсчетам Сизова, на Юге зерновые подешевели на 10−15%, в Центре — на 20−25%, в Поволжье — на 30−40%.



На фоне высокого прогнозного урожая цены на зерно с начала сезона упали в зависимости от региона на 2,5−3 тыс. руб. за тонну, в свою очередь отметил в ходе конференции гендиректор Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов. По его словам, экспорт зерновых в текущем сезоне может вырасти до 45 млн т против 35,5 млн т в прошлом, однако даже при таком объеме переходящие запасы на следующий сельхозгод увеличатся до 30 млн т, тогда как в начале этого было 15 млн т. «Высокий уровень предложения значительно повысил конкуренцию на рынке зерна и создал условия, при которых покупатели предлагают сельхозпроизводителям продавать выращенную продукцию по ценам, находящимся на уровне себестоимости», — указал Голов. Так, по его словам, оценочная себестоимость пшеницы составляет около 6−6,7 тыс. руб./т в зависимости от региона. «Поэтому в текущих рыночных условиях сельхозпроизводители получают доходные операции только при продаже пшеницы 3-го класса», — подсчитал он. Цены же на пшеницу 4-го и 5-го классов «не обеспечивают положительной рентабельности» в большинстве регионов.



К 8 декабря в России собрано 139,8 млн т зерна в бункерном весе, что на 14,7 млн т больше, чем годом ранее. В том числе урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе вырос на 12,2 млн т до 88,1 млн т, ячменя — на 2,6 млн т до 21,7 млн т. Валовой сбор кукурузы пока ниже прошлогоднего на 2,3 млн т и составляет 12,3 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее на прошлой неделе повысил прогноз экспорта российского зерна в сезоне-2017/18 с 44,5 млн т до 46 млн т.

