 Владимир Путин не исключил проведение зерновых интервенций — Агроинвестор
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Рынки
Владимир Путин не исключил проведение зерновых интервенций
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
декабрь 2017
Ранее Минсельхоз признал закупки зерна в госфонд неэффективными
В этом году АПК может прибавить около 3% благодаря рекордному урожаю
Фото: Е. Разумный

Президент Владимир Путин в ходе прошедшей 14 декабря большой пресс-конференции предложил подумать о проведении государственных закупочных интервенций, чтобы поддержать производителей зерна. «Не думаю, что это (госзакупки) исключенный вариант, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно», — отметил глава государства.

В конце ноября министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая на аграрном комитете в Совете Федерации, сказал, что в сложившихся рыночных условиях ведомство считает зерновые интервенции недостаточно эффективным для регулирования цен и в ближайшее время не планирует их проведение. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что сейчас интервенции не могут дать необходимого результата, поскольку не позволят снять с рынка необходимый объем зерна, в отличие от экспорта, темп которого, по данным ФТС на 6 декабря, был более чем на 28% выше, чем в прошлом сезоне. «Кроме того, в тех регионах, где интервенции нужны больше всего, — например, в Сибири — не хватает свободных мощностей для хранения. На элеваторах лежат большие объемы старого интервенционного зерна, и мощностей недостаточно», — пояснял Корбут.

По данным Минсельхоза, объем зерна интервенционного фонда к 8 декабря составлял почти 4 млн т на 36,5 млрд руб. «Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда в связи с возросшими расходами на его хранение», — подчеркивал Ткачев.

Ранее представители ряда регионов, в частности, отдаленных от морских портов, просили срочно начать госзакупки из-за падения цен на зерно. В начале ноября первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций, и они могут начаться в первые месяцы 2018 года. Ткачев уточнял, что вопрос о проведении госзакупок будет решаться после анализа эффекта от новой меры поддержки доходов аграриев — субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна из отдаленных от портов регионов. На эти цели выделяется почти 3 млрд руб., права, пока субсидировать тарифы не начали.

Согласно мониторингу Минсельхоза, на прошлой неделе во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые агрокультуры кроме пшеницы 3-го (минус 0,1% до 8,34 тыс. руб./т) и 4-го (минус 0,5% до 7 тыс. руб./т) классов в Европейской части страны. В регионах, ориентированных на экспорт, стоимость пшеницы 3-го класса осталась без изменений — около 9,2 тыс. руб./т. При этом цены на зерно уже упали на 20−30%, и чем дальше от портов, тем значительнее снижение, говорил в ходе конференции «Агрохолдинги России-2017», организованной «Агроинвестором», директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе были преимущественно стабильны: на экспортном рынке средняя цена на пшеницу (протеин 12,5%) осталась на уровне $191,5/т (FOB глубоководные порты). Однако снижение цен на мировых биржах в недалекой перспективе может привести к ослаблению российских экспортных котировок, говорится в сообщении «СовЭкона».

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также отметил вклад сельского хозяйства в рост экономики, сказав, что отрасль демонстрирует очень хорошие темпы развития и по итогам года прибавит «под три процента», в частности благодаря рекордному урожаю. По данным Минсельхоза на 12 декабря, в стране собрано 140,2 млн т зерна в бункерном весе или примерно 130,5 млн т в чистом. «Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127 [млн т] в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было», — подчеркнул Путин. Также он обратил внимание на увеличение экспорта российского зерна. С начала сезона по 6 декабря за рубеж было отгружено почти 22,8 млн т, в том числе 17,6 млн т пшеницы, оценивает ФТС. По итогам сельхозгода Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна на уровне 45 млн т.

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