Число исков к страховым компаниям от сельхозпредприятий выросло втрое

Число исков к страховым компаниям от предприятий АПК по взысканию денег из фонда компенсационных выплат выросло почти в три раза — с 30 В 2012 году до 93 В 2016-м. Средняя сумма выплаты по иску составляет 8,2 млн руб. Основные типы мошенничества в сельхозстраховании — псевдострахование и получение выплат при отсутствии убытка. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на прошедшей в Санкт-Петербурге Международной конференции «Барьер-2017. Борьба со страховым мошенничеством — профилактика, защита, расследование», где присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



В мероприятии приняли участие представители Центробанка, Генпрокуратуры, МВД России и Белоруссии, руководители объединений страховщиков и крупнейших российских страховых компаний, отечественные и зарубежные отраслевые эксперты. Мошенничество в различных видах страхования является распространенным видом преступления. АПК — не исключение, причем зачастую получатели услуги претендуют на значительные страховые выплаты, прибегая при этом к помощи агроюристов. По оценке НСА, 35% опрошенных страховых компаний считают именно деятельность агроюристов одной из основных угроз для сельхозстрахования. Количество же посредников, готовых помочь застрахованному субъекту получить выплаты, в том числе, незаконными способами, растет. Директор Департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук отметил, что данный феномен связан с тем, что из-за кризиса многие страховые компании в последние годы стали увольнять сотрудников, которые переходят в фирмы, работающие против страховщиков. «Зная всю «кухню» изнутри, эти специалисты легко изобретают схемы обмана компаний, оказывающих услуги по страхованию», — отметил он.



В Банке России создана специализированная структура, которая занимается борьбой с мошенничеством. «Благодаря поддержке ЦБ, а также инструментам космомониторинга мы смогли получить доказательства фактов мошенничества документально и выиграть в судах 38 дел со средним размером исков в 10 млн руб.», — сообщил Биждов. В итоге, по данным НСА, в 2016 году было предотвращено списаний по случаям мошенничества в агростраховании на сумму 277 млн руб.



Однако полностью искоренить проблему только силами страховых компаний и профильных объединений невозможно. Необходимо внесение изменений в законодательство и работу судебной системы, уверен Биждов. В том числе стоит ужесточить наказания за мошенничество. Эксперт привел пример, как один из фермеров штата Огайо в прошлом году получил 11 лет тюрьмы за систематическое получение страховых выплат за продукцию, которая в реальности была реализована. Другой фермер в США был приговорен к шести месяцам заключения за обман страховой компании о фактическом объеме полива застрахованных посевов.



В целом, считают эксперты, необходима единая система, которая бы позволила сделать рынок страхования прозрачным. Менеджер по фонд-аналитике страхового Центра информации и мониторинга Турции Перихан Беличи поделилась опытом страны в борьбе с мошенничеством в страховании. Этот вопрос относится к юрисдикции специально созданного в Центре бюро проведения расследований, которые могут быть инициированы страховой компанией, гражданами, автоматизированной системой сбора данных или полицией. Сотрудники подразделения имеют доступ ко всей информации о полисах и убытках, собирая информацию, они передают ее правоохранительным органам, которые занимаются дальнейшим расследованием преступлений. «В Турции, как и в России, многие граждане не считают страховые мошенничества преступлением: они считают, что если платят страховой компании, то имеют право на определенные бонусы, и задача нашей организации — объяснить людям, что это тоже преступление», — поделилась Беличи.



По мнению Биждова, в России тоже нужно искать возможности создания отдельной структуры по борьбе со страховым мошенничеством, решать проблему вместе с правоохранительными органами. Для ведения более широкомасштабной работы и получения оперативной информации необходимо повысить уровень IT-взаимодействия всех заинтересованных сторон, добавил Игорь Жук.

