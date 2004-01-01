Поставки китайского лизина запрещены с 22 декабря

Россельхознадзор объявил о введении с 22 декабря ограничений на поставки лизина китайского производства в Россию. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято по результатам инспекции, выявившей «ряд нарушений как системного характера, так и отдельно по предприятиям».



В сентябре Россельхознадзор уже приостанавливал ввоз лизина с шести китайских предприятий из-за отказа китайской стороны от проведения инспекции. В конце октября была проведена проверка девяти предприятий КНР по выпуску лизина, однако инспекторам было отказано в доступе на основные производственные объекты, в том числе по хранению производственных штаммов, выращиванию штамма-продуцента, выделения и концентрации лизина. «В связи с отрицательными результатами проведенной инспекции китайских предприятий-производителей лизина, а также информации о кормовых добавках с ложнозаявленными при регистрации в России штаммами-продуцентами, Россельхознадзор с 22 декабря приостанавливает действие свидетельств о государственной регистрации кормовых добавок для животных», — объявило ведомство. Таким образом, уточняется в сообщении, дальнейшие поставки в Россию лизина китайского производства невозможны.







Сейчас основная часть потребляемого в России лизина завозится из-за рубежа, в основном, из Китая. Как говорил в июле замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, потребность российских производителей в кормовом лизине в 2016 году составляла порядка 100 тыс. т. Из них почти 97 тыс. т были ввезены из-за границы. По оценке Национальной мясной ассоциации, 85% импорта поступает в Россию из Китая. По данным ФТС, с января по октябрь Россия импортировала 73,8 тыс. т L-лизина, 64 тыс. т из этого объема пришлось на Китай.



«Китайские компании являлись крупными поставщиками лизина, обеспечивавшими основную часть российского рынка. Поэтому введение запрета является серьезной проблемой», — подтвердил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков. Он заметил, что любые запреты неизбежно отражаются на цене. «В результате стоимость лизина уже возросла. А это, в свою очередь, нанесет очередной удар по животноводству», — добавил Манаенков.







Сейчас в России лизин производится только на двух предприятиях — «Заводе премиксов N1» группы «Приосколье» (мощность — 57 тыс. т лизин сульфата в год) и открывшемся в начале декабря в Тюменской области заводе «АминоСиб» агрохолдинга «Юбилейный» (мощность до 30 тыс. т продукции в год). Как сообщала пресс-служба администрации Тюменской области, последний сможет покрыть 40% потребности всего российского рынка. Кроме того, завод по производству лизина строит «Донбиотех» в Ростовской области — как говорил гендиректор компании Вадим Варшавский, предприятие мощностью до 85 тыс. т лизина планируется ввести в строй в феврале 2018 года. Однако пока российские производители лизина не обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой аминокислоте, констатирует Манаенков. «Я думаю, что сейчас российские производители покрывают 30%, максимум 40%", — оценил эксперт. При этом гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова ранее уточняла «Агроинвестору», что российским производителям приходится конкурировать в том числе с китайским импортом и «они свои позиции так просто не сдадут».



Лизин — аминокислота, которая содержится в пшенице и используется в качестве кормовой добавки в животноводстве. Применение лизина позволяет увеличить надои молока на 12−20%, привес сельхозживотных и птицы — на 9−25%, яйценоскость кур — на 8−10%. По оценке Abercade, в последнее время российский рынок лизина увеличивался примерно на 10% в год, однако в будущем такие высокие темпы не сохранятся. «Основной объем потребителей — это хозяйства, занимающиеся птице- и свиноводством. Производство птицы и свинины сейчас продолжает расти, однако это уже довольно насыщенные рынки, и темпы роста уже не такие, какими они были в предыдущие пять лет», — поясняла Орлова.

