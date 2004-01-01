Площади теплиц в 2017 году вырастут на 200 гектаров

По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% или 200 га, до 2,6 тыс. га, а объем производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т.







Ускоренное развитие отрасли способствует повышению самообеспеченности овощами защищенного грунта. По темпам увеличения производства и расширению своей доли на рынке лидирует огурец. В общем объеме выращиваемых тепличных овощей он уже занимает 66%. Доля томатов — 31%, прочих агрокультур — около 3%, отмечает гендиректор организации Наталья Рогова. При этом, согласно данным исследовательской компании «Технологии Роста», с марта по октябрь страна теперь обеспечена собственными свежими огурцами на 90−95%, с ноября по февраль — на 50%. Оставшуюся долю рынка в эти периоды занимает импорт. «По томатам самообеспеченность примерно вдвое ниже, а в высокий зимний сезон их хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса», — рассказывает гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова.



По горшечным салатам и зеленным культурам типа укропа и петрушки обеспеченность приближается к 100% в тех регионах, где есть салатные теплицы. По другим листовым и кочанным салатам, и по пряным травам (например, мята и розмарин) до сих пор преобладает импорт. Баклажаны, перец, цуккини, редис в высокий сезон на 95−100% тоже ввозятся из-за рубежа.



Производство овощей закрытого грунта в стране увеличивается в основном за счет ввода в эксплуатацию новых теплиц. Однако значительные объемы овощей и зелени поставляют также несколько крупнейших действующих тепличных комплексов, говорит Решетникова. Среди них агрокомбинаты «Южный» (Карачаево-Черкесия, входит в агрохолдинг «Степь» АФК «Система», 50 тыс. т), «Майский» (Татарстан, 32 тыс. т), «Тепличный» (Краснодарский край, 18 тыс. т), «Выборжец» (Ленинградская область, 17 тыс. т), совхоз «Алексеевский» (Башкортостан, 15 тыс. т) и другие. В 2017 году временно снизил производство с более чем 25 тыс. т до 17−18 тыс. т, пожалуй, только «Московский»: компания постепенно выводит из эксплуатации старые теплицы, поясняет эксперт.



Одна из тенденций 2017 года — укрупнение заявляемых проектов и масштабирование их сразу в нескольких областях с прицелом сбыта на региональных рынках. «Новые инвесторы, запустив первые проекты и получив достойные результаты, решили расширять свой бизнес: вкладывать средства в строительство новых мощностей, а также покупать действующие комбинаты или недострой», — отмечает Решетникова. Еще одно важное направление, которое производители тепличных овощей стали активно развивать в ушедшем году, — организация собственных торговых домов и распределительных центров. «Таким образом владельцы теплиц объединяют весь сбыт своих предприятий, причем даже если они находятся в разных регионах, что позволяет оптимизировать отношения с сетевым ритейлом федерального масштаба, «уходить» от стороннего оптового звена, сохранять маржинальную прибыль в холдинге, и применять современные принципы эффективного управления сбытом и продажами», — говорит эксперт.



В наступающем году рост производства в тепличной отрасли продолжится. По прогнозу «Теплиц России», с учетом ввода новых мощностей объем производства тепличных овощей в 2018 году может достичь уровня 1,15 млн т.

