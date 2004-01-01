Владимир Путин поздравил аграриев с «шикарными урожаями»

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с рекордным урожаем зерна в этом году. «Урожаи шикарные, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства. Это их заслуга, их результат», — сказал он в среду на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.



В то же время глава государства потребовал обратить внимание на цены на зерно, упавшие вследствие увеличения производства. По его словам, необходимо использовать интервенции или другие механизмы, но чтобы поддержка сельхозпроизводителям была оказана. «В связи с рекордным урожаем какие цены на зерно у нас? Я понимаю решения, связанные с этими интервенциями и так далее. Есть другие инструменты поддержки. И настало время, когда их нужно использовать. Или используйте эти интервенции, но нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции, с тем чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — подчеркнул Путин (цитата по стенограмме заседания).



О необходимости поддержки производителей зерна президент говорил и в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря, отмечая, что госзакупки по-прежнему являются одним из вариантов. «Не думаю, что это исключенный вариант, надо подумать, несмотря на то что в правительстве считают, что это нецелесообразно, но надо подумать», — говорил президент. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев называл зерновые интервенции в нынешних условиях «не очень эффективными». Тем не менее 21 декабря Минсельхоз выбрал «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК) агентом для проведения интервенций, стоимость контракта, действующего до 31 декабря 2018 года, составляет более 1 млрд руб. Одновременно 23 декабря правительство разрешило в 2017—2018 годах реализовать на экспорт 500 тыс. т пшеницы и ячменя из интервенционного фонда. Всего, по данным ОЗК, на сегодняшний день в госфонде хранится около 4 млн т зерна на общую сумму 36 млрд руб.



Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в этом году составил рекордные 134,1 млн т, в том числе 85,8 млн т пшеницы, что превзошло все прогнозы аналитиков. Как объясняют эксперты аналитического центра «СовЭкон», оценка сбора пшеницы в бункерном весе в отчете Росстата (89,4 млн т) оказалась на 1,3 млн т выше, чем в последних оперативных данных Минсельхоза. Кроме того, коэффициент рефакции для пшеницы оказался рекордно низким — 4,1%, в то время как в среднем за пять предыдущих лет он составлял 4,5%.



В результате такого рекордного сбора цены на зерно в большинстве зернопроизводящих регионов с начала уборочной кампании активно снижались, к середине ноября падение составило от 2 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб. за тонну. «В таких рыночных условиях сельхозпроизводители оценивают доходные операции только при продаже продовольственной пшеницы 3-го класса, процентное содержание которой, особенно в европейской части страны, ограничено», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. По его словам, хотя за последнее время цены на зерновые агрокультуры в регионах Поволжья и Сибири в определенной степени стабилизировались и даже немного выросли, это увеличение стоимости лишь приблизило их к уровню себестоимости и только по некоторым агрокультурам, в том числе по пшенице 3-го класса, и обусловило минимальную рентабельность. «Несмотря на это аграрии вынуждены даже по таким ценам продавать свою продукцию, так как подошли сроки погашения кредитов, оплаты налоговых и других обязательств», — заметил Скурихин.



20 декабря подписано постановление правительства № 1595 о субсидировании железнодорожных перевозок зерна из 13 регионов. По оценке Минсельхоза, эта мера будет стимулировать вывоз зерна из удаленных от портов регионов и таким образом поддержит цены. Первой отгрузку зерна в рамках постановления правительства начала Новосибирская область, сообщил Минсельхоз региона в четверг. «В соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета закупка зерна пшеницы 4-го класса производится по цене не ниже 6273 руб. за тонну без НДС, а провозная плата снижается на сумму железнодорожного тарифа до станции назначения», — говорится в сообщении. Уже приобретено и оплачено 22,5 тыс. т зерна, произведена отправка 40 вагонов до Новороссийска. Оператором по закупке зерна выступает компания «ОЗК Юг».

