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Рынки
Прогноз производства сахара повышен
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
В 2018 году сев сахарной свеклы может сократиться на 10−15%
Посевные площади сахарной свеклы в 2017 году выросли на 8%
Фото: В. Волков

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство свекловичного сахара с учетом выработки из мелассы в этом сезоне может превысить 6,6 млн т, что станет рекордным показателем в истории России. В середине декабря ИКАР оценивал производство на уровне «не менее 6,5 млн т». Союзроссахар, в свою очередь, также повысил прогноз с 6,5 млн т до 6,6 млн т. В сезоне-2016/17 В стране было выпущено 6,2 млн т сахара.

Рекордное производство в сезоне-2017/18 стало возможным благодаря росту посевов сахарной свеклы на 7,9% до 1198 тыс. га и увеличению на 7% выхода сахара на заводах, отмечают эксперты ИКАР. В результате в октябре 2017 года был установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в России за 211 лет свекловодства — 1,68 млн т, а в ноябре обновлен рекорд для этого месяца — 1,4 млн т.

По данным Союзроссахара, сейчас сахарную свеклу перерабатывают 43 завода (в прошлом году — 52), суточное производство сахара составляет 24 тыс. т. К 28 декабря выработано 5,98 млн т сахара, что на 500 тыс. т больше, чем годом ранее. «Около 40 сахарных заводов продолжат переработку свеклы в первом полугодии 2018-го. Ожидается производство около 600 тыс. т сахара», — говорится в сообщении союза. Согласно оценке ИКАР, переработка, как и в прошлом сезоне, может продлиться до марта.

В результате роста производства и на фоне мировой конъюнктуры традиционный провал цен на сахар в июле-ноябре 2017 года оказался резче и глубже прошлых лет, что, в свою очередь, подстегнуло спрос, отмечает ИКАР. Так, производство сахаристых кондитерских изделий в России в 2017 году выросло на 7%, сгущенки — на 4%, шоколада, мучных кондитерских изделий — на 3%. Также на фоне снижения цен у многих производителей растет экспорт сахара. По данным аналитиков, с ноября Узбекистан неожиданно для многих вышел на первое место по объемам закупки российского сахара, что позволило рынку уже в ноябре нащупать ценовое дно сезона.

Кроме того, Россия остается заметным экспортером мелассы и крупнейшим в мире поставщиком свекловичного гранулированного жома. «В 2016/17 обновлен рекорд экспорта мелассы — 0,59 млн т и жома — 1,21 млн т. В начале сезона-2017/18 идем с опережением экспорта к предыдущему году по мелассе на 56%, и снижением по жому на 23% (все логистические каналы забиты зерном)», — констатируют эксперты ИКАР. При этом возможный рост внутреннего потребления мелассы может привести к падению темпов экспорта с января и сокращению доли вывоза мелассы ниже 35% от ее производства в России за сезон. Благодаря выведению на проектные мощности ряда жомосушек, построенных в последние годы, в этом сельхозгоду ИКАР ожидает рекордного производства гранулированного свекловичного жома — на уровне более 1,4 млн т.

В 2018 году ИКАР прогнозирует снижение посевов сахарной свеклы на 10−15% до 1,12−1,17 млн га. «Возможно, в ряде районов и регионов России в ближайшие годы придется в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство», — полагают эксперты. В то же время эффективные независимые хозяйства, имеющие уборочную и другую свекловичную технику и работающие по длинным договорам с переработчиками, сохранят уровень посевов, «а вертикальные холдинги местами даже немного увеличат».

Гендиректор «Русагро» Максим Басов в начале декабря говорил, что рентабельность компании в свеклосахарном производстве в этом году снизилась с 50% ранее до 15−20%, поскольку цена на сахар в долларовом выражении упала в два раза. Это связано в том числе и с тем, что Россия из импортера превратилась в экспортера и является крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара. При этом такой уровень доходности топ-менеджер называет лучшим по всей свеклосахарной отрасли в стране, и эта рентабельность позволит холдингу «жить и развиваться» дальше. Однако инвестиций в сектор практически не будет, некоторые регионы прекратят сеять сахарную свеклу, мелкие заводы станут закрываться, а крупные в ЦФО и Краснодарском крае — расти дальше, прогнозирует топ-менеджер.

По предварительным данным Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году составил 48,2 млн т, что на 6,1% ниже уровня 2016 года в результате снижения урожайности на 8,5% до 430,2 ц/га. Среди регионов на первом месте по сбору — Краснодарский край, где накопано 9,9 млн т сахарной свеклы (минус 0,7% к прошлому году), на втором месте — Воронежская область (6 млн т, плюс 2,5% к уровню 2016-го), на третьем — Курская область (4,8 млн т, минус 13,8% к 2016-му).

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