 Производство сахара превзошло прошлогодний рекорд — Агроинвестор
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Рынки
Производство сахара превзошло прошлогодний рекорд
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Погодные условия корректируют объемы выпуска
Около 2 млн тонн сахарной свеклы остается в полевых кагатах
Фото: В. Волков

По данным аналитической службы Союзроссахара, к 15 января производство свекловичного сахара в России составило 6,25 млн т, что на 400 тыс. т больше, чем к соответствующей дате 2017 года. За весь прошлый сезон в стране были выпущены рекордные 6,16 млн т сахара, таким образом, нынешний сельхозгод уже превзошел этот показатель.

В то же время около 2 млн т из собранного урожая еще хранится в полевых кагатах. Из-за температурных колебаний и переувлажнения почвы примерно 400 тыс. т свеклы поражено корневыми гнилями и, как следствие отмечается снижение выхода сахара, отмечает Союзроссахар. С учетом природно-климатических условий, текущих параметров переработки свеклы и потерь при ее хранении отраслевой союз снизил прогноз производства свекловичного сахара в сезоне-2017/18 до 6,4 млн т.

В декабре Союзроссахар сообщал о проблемах с вывозом сахарной свеклы из полевых кагатов из-за теплой и дождливой погоды. Это привело к неритмичной работе заводов, а два из них временно останавливались из-за сокращения доставки сырья. Кроме того, в ряде регионов выход сахара снизился на 0,1−0,55%. Тем не менее, в конце декабря Союзроссахар оценивал производство на уровне 6,6 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в свою очередь, прогнозировал, что выпуск может даже превысить 6,6 млн т. «Этот прогноз мы пока сохраняем, так как масштабы поражения гнилями еще непонятны. К тому же нужно учитывать и производство сахара из мелассы», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его словам, на европейской части страны в декабре наблюдалась аномально теплая погода, что негативно сказалось на свекле, которая местами уже успела замерзнуть. «Такие проблемы, в первую очередь, фиксируются в Центрально-Черноземном регионе. При этом есть регионы, где проблем с хранением нет, — например, в Алтайском крае, где свекла лежит под снегом», — сказал Иванов.

Согласно предварительным данным Росстата, сахарной свеклы в этом году собрано 48,2 млн т в зачетном весе, что на 6,1% меньше, чем в 2016-м. На урожайности негативно сказались неблагоприятные погодные условия: холодный и влажный период с середины мая по июль. В то же время выход сахара на заводах в нынешнем сезоне выше — к началу января он составлял 14,16% против 13,14% год назад, ранее сообщал ИКАР.

Сейчас в России продолжают работать 29 сахарных заводов из 74 (в прошлом году — 23 завода). В частности, к 1 января завершила сезон группа «Русагро». По данным компании, ее сахарные заводы проработали 129 дней, произведя 857 тыс. т сахара — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Предприятия «Русагро» переработали 5,7 млн т сахарной свеклы со средним показателем дигестии 18%. На конец года остатки сахара оценивались компанией в 421,9 тыс. т.

По данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе в течение 2017 года снизилась на 25% с 34 руб./кг до 24,99 руб./кг. За первые десять дней 2018 года она выросла на 1,9% до 25,47 руб./кг. Потребительская цена сахара по состоянию на 9 января сложилась на уровне 36,45 руб./кг, с начала года увеличившись на 0,3%. «Дно рынка было пройдено в начале ноября в рублевых ценах, однако устойчивого роста и сейчас не наблюдается. В результате многие производители по-прежнему вынуждены продавать продукцию по ценам, близким к себестоимости и ниже», — констатирует Иванов.

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