По данным ФТС, с начала сезона к 17 января из России экспортировано 29 млн т зерновых агрокультур — на 36,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (21,3 млн т). Как сообщает Минсельхоз, в том числе вывоз пшеницы превысил прошлогодний темп на 35% (22,6 млн т), что позволило нашей стране закрепить статус крупнейшего в мире поставщика этой агрокультуры. Вывоз ячменя составил 3,6 млн т, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. Нагнать прошлогодний темп удалось и по экспорту кукурузы: если неделей ранее он отставал от сезона-2016/17 на 2%, то к 17 января отгрузки составили 2,5 млн т, что на 1,4% больше, чем в прошлом сельхозгоду.



По итогам января отгрузки российского зерна могут составить 3,6−3,8 млн т, из которых около 2 млн т будет отправлено через глубоководные порты, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». По оценке руководителя центра Игоря Павенского, такой объем более чем в полтора раза выше, чем в январе 2017-го (2,36 млн т). Росту в том числе способствует динамика экспортных цен, которые увеличились по отношению к концу прошлого года под влиянием повышения мировых экспортных цен и укрепляющегося рубля, отметил Павенский. Так, на тендерах GASC цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) выросла со $192−195 до $197−199,5 за тонну. По оперативным данным Минсельхоза, к 18 января российская пшеница 4-го класса (FOB Новороссийск, 12,5% протеина) стоила $193/т, что на $1 выше показателя неделей ранее.



Ситуация на мировом рынке и очевидный рост цен на зерно дают дополнительные резервы и преимущества для российского экспорта, говорится в сообщении Минсельхоза. По итогам сезона агроведомство прогнозирует вывоз зерна на уровне 45−47 млн т. «Разворот в сторону экспорта позволяет сохранить позитивную динамику развития АПК, стимулирует привлечение новых инвестиций. Увеличение экспортных поставок дает производителям необходимые средства для проведения посевной», — полагает министерство.



Международный совет по зерну (IGC) в январском обзоре повысил прогноз экспорта зерна из России в нынешнем сезоне на 1,7 млн т до 43,9 млн т без учета зернобобовых и продуктов переработки. Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», это позволит нашей стране впервые выйти на второе место в мире по поставкам зерна, оттеснив на третье место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн т до 41 млн т. По итогам прошлого сезона Россия занимала четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины. «Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн т, большая часть которого приходится на кукурузу (47,7 млн т)», — отмечают аналитики «СовЭкона». По вывозу же пшеницы мировым лидером станет Россия: согласно последнему прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 продажи достигнут 35 млн т. Таким образом, на Россию будет приходиться пятая часть всей мировой торговли пшеницей. «Российский экспортный потенциал поддерживают благоприятные валютные курсы и низкие цены относительно других традиционных экспортеров. Другим ключевым преимуществом является географическая близость к быстро растущим рынкам Ближнего Востока и Северной Африки», — отмечалось в январском обзоре Минсельхоза США.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства АлександрТкачев, выступая в Совете Федерации, заявлял, что Россия намерена развиватьэкспорт не только через южные порты, но и через Балтику и Каспий, а также черезпорты Дальнего Востока. В то же время рекордный вывоз зерна в 45 млн т требует увеличенияпарка вагонов-зерновозов на 20−25%, указывал министр. «Мы работаем с Минтрансомнад этим вопросом. По нашим подсчетам, нужно дополнительно примерно 7 тыс.зерновозов, сейчас есть около 33 тыс.», — говорил сенаторам Ткачев. По даннымФедерального центра оценки безопасности и качества зерна, к середине январяпокупателями российских зерновых и продуктов их переработки были 127 стран,первое место занимает Турция, увеличившая закупки на 50% (5,6 млн т). На второмместе — Египет (4,9 млн т), на третьем — Бангладеш (1,7 млн т).