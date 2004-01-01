Россия нашла замену китайскому лизину

В связи с закрытием импорта лизина (аминокислота, используемая в качестве кормовой добавки в животноводстве) для ряда предприятий Китая операторы рынка переориентировались на поставки из других стран, сообщает Национальный кормовой союз (НКС). В частности, заключены соглашения об импорте из Индонезии, Бразилии, Южной Кореи и Франции. «По оценке экспертов кормового рынка, ситуация по обеспечению кормовым лизином отечественных потребителей должна нормализоваться во второй половине февраля этого года», — прогнозирует НКС.



«Во второй половине февраля пойдут новые поставки, и поэтому мы призываем представителей бизнеса не паниковать», — сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор НКС Владимир Манаенков. Он напомнил, что участники рынка получили уведомление от Россельхознадзора о закрытии поставок с китайских заводов 22 декабря, перед самым Новым годом. «Это было сделано неожиданно, то есть бизнес был поставлен уже перед фактом. И, конечно, это обвалило рынок, представители бизнеса были вынуждены работать в праздники и искать альтернативные контракты», — отметил он.



До введения запрета Китай был основным поставщиком лизина в Россию. «Их продукция была самой дешевой. Естественно, что переориентация приведет и уже привела к существенному удорожанию лизина», — сказал эксперт. Гендиректор компании «Коудайс Мкорма» Максим Сазонов подтвердил, что проблема с поставками постепенно решается. «Однако цена новых поставщиков существенно выше, так как те компании, которые сейчас начали везти лизин в Россию, не были к этому готовы», — пояснил Сазонов «Агроинвестору».



С другой стороны, рост стоимости импортного лизина может привести к тому, что отечественные производители вполне смогут конкурировать с ним, заметил Манаенков. Сейчас эту аминокислоту в России производят два предприятия — «Завод премиксов N1» группы «Приосколье» (мощность — 57 тыс. т лизин сульфата в год) и открывшийся в начале декабря в Тюменской области завод «АминоСиб» агрохолдинга «Юбилейный» (мощность до 30 тыс. т продукции в год).



Кроме того, в этом году планируется ввести в строй завод «Донбиотех» в Ростовской области. Как сообщал в августе гендиректор компании Вадим Варшавский, запуск запланирован на февраль 2018 года, мощность предприятия составит до 85 тыс. т лизина в год. Однако в декабре глава Волгодонска (Ростовская область) Виктор Мельников на вопрос о сроках запуска предприятия ответил, что его готовность составляет лишь 70−77%. «По плану пуско-наладочные работы — май месяц 2018 года. Пуск — август-сентябрь», — говорил Мельников (цитата по изданию «Вечерний Волгодонск»). Пока же российские производители не покрывают потребности рынка в лизине, констатирует Манаенков. «Возможно, когда на полную мощность выйдет «Донбиотех», то зависимости от импорта уже не будет. Хотя я не считаю нужным закрывать ввоз лизина, так как на рынке должна быть конкуренция», — добавил эксперт.



По данным ФТС, в январе-ноябре 2017 года в Россию было импортировано 82,5 тыс. т лизина, 82% этого объема пришлось на Китай. Второе место среди поставщиков занимала Индонезия (около 12% всех поставок), третье — Казахстан (1,6%). Как говорил летом 2016-го первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в целом потребность российских производителей в кормовом лизине в 2016 году составляла порядка 100 тыс. т. Согласно оценке исследовательской компании Abercade, в последнее время российский рынок лизина увеличивался примерно на 10% в год, однако в связи с насыщением рынка птицы и свинины темпы роста в будущем сократятся.

