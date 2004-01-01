Минсельхоз пообещал льготные кредиты мукомолам

Для регулирования запасов зерна в России необходимо увеличить его закупки на пищевые цели, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании с руководителями отраслевых союзов и мукомольных предприятий. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, одновременно с наращиванием экспортного потенциала нужно обратить внимание на основных потребителей пшеницы 3-го класса — мукомольные предприятия. «Отрасль способна оказать существенное воздействие на рынок зерна и продуктов его переработки, на формирование закупочных цен», — указал Хатуов.



Для увеличения объемов переработки необходимо вернуть мукомолам льготное кредитование, признало агроведомство. Так, как сообщил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев, мукомолы готовы к точечным закупкам около 1 млн т зерна из регионов с большими излишками. Для этого необходимо примерно 8,6 млрд руб. кредитов. В то же время, по подсчетам Хатуова, есть необходимость единовременно закупить порядка 3 млн т зерна из Сибирского федерального округа, для чего мукомольные предприятия смогут получить льготные кредиты. «Благодаря усилиям Министерства сельского хозяйства России до 15 млрд руб. кредитных средств на льготных условиях будет доступно отрасли в самое ближайшее время», — пообещал Хатуов. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко уточнил, что также рассматривается вопрос перевода уже взятых коммерческих кредитов в льготные.



По словам президента Российского союза хлебопекарной промышленности (РСХП) Валерия Чешинского, вопрос обеспечения мукомольным предприятиям льготных кредитов министерство обещает решить в течение двух недель. «Льготное кредитование переработчиков предусмотрено постановлением правительства 1528, однако до сих пор системной поддержки не было. Более того, остается задолженность перед мукомолами, в том числе и за 2015, и за 2016 год», — сказал Чешинский «Агроинвестору», не уточнив сумму. Выделение льготных заемных средств переработчикам стабилизирует ценовую ситуацию на зерновом рынке, даст аграриям необходимые финансовые ресурсы для проведения весенней посевной кампании, а также позволит освободить свои хранилища в преддверии нового урожая, уверен Чешинский. «По всей Сибири, на Урале, в Поволжье сельхозпроизводители недовольны ценами на зерно. Это результат того, что не было своевременно обеспечено финансирование перерабатывающих отраслей, в том числе мукомольных», — сказал Чешинский.



У самих же мукомольных предприятий остаются минимальные запасы зерна для переработки. «У кого на две-три недели, у кого на месяц-полтора, в то время как по нормативам запасы должны быть на три-четыре месяца. И если такие запасы будут сформированы, то миллионы тонн зерна будут закуплены у сельхозпроизводителей и перемещены в элеваторные мощности переработчиков. В результате значительные излишки зерна будут сняты с рынка», — отметил президент РСХП. В то же время, комментируя пожелание Минсельхоза о точечных закупках зерна в регионах с большими излишками, он заметил, что «регионы Центрального Черноземья и Сибирь равноправны с точки зрения экономической деятельности». «Если обещание будет выполнено, и пойдет финансирование, то закупки увеличатся во всех регионах и, следовательно, цены на зерно стабилизируются», — добавил Чешинский.



По данным Росстата, к началу февраля запасы зерна в стране оценивались в 42,2 млн т, что на 19% больше аналогичного показателя 2017-го. В том числе на 19% выросли запасы как в сельхозорганизациях (до 24 млн т), так и в заготовительных и перерабатывающих организациях (до 18,2 млн т). Среди зерновых агрокультур 77% в заготовительных и перерабатывающих организациях приходилось на пшеницу, остатки которой по сравнению с прошлым годом выросли на 26%, 10% — на ячмень, объемы которого увеличились на 13%, и 8% — на кукурузу, запасы которой за год сократились на 13%. В разрезе регионов наибольший рост запасов зерна по-прежнему наблюдается в Поволжье, где они почти на 40% превышают аналогичный уровень 2017-го. В Уральском федеральном округе объемы выше прошлогодних на 22%, в Южном — на 21%, в Центральном — на 18%, в Сибирском — на 13%.



Для снижения запасов после рекордного урожая правительство в этом сезоне приняло решение поддержать вывоз зерна на экспорт. По данным Минсельхоза на 19 февраля, из удаленных от портов согласован вывоз 656 тыс. т на общую сумму субсидий 617 млн руб. Лимиты на льготную перевозку освоены в среднем на 21%, а в Омской и Новосибирской областях выбраны на 100%. В целом, согласно оперативной информации ФТС, к 21 февраля из России с начала сезона экспортировано 33,5 млн т зерна, что на 39,7% выше аналогичного периода предыдущего сезона. В том числе вывезено 26,3 млн т пшеницы (рост на 40,6%), почти 4 млн т ячменя (рост в два раза) и 3,1 млн т кукурузы (-2%). В то же время внутренние цены на зерно, согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», остаются на 16% ниже прошлогоднего уровня для пшеницы 3-го класса, на 13% — пшеницы 4-го класса, на 17% — пшеницы 5-го класса.

