Россия планирует возобновить экспорт пшеницы в Иран, ежегодный объем будет достигать 1,5 млн т, сообщил сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии, министр энергетики России Александр Новак. По его словам, профильным ведомствам двух стран удалось предварительно согласовать меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок. «Мы надеемся, что по объемам выйдем на показатели, которые раньше были, это примерно 1,5 млн т в год», — приводит слова Новака пресс-служба Минэнерго.



Иран ввел ограничения на импорт пшеницы в марте 2016 года чтобы поддержать собственное производство и выйти на самообеспечение зерном. До этого он импортировал более 8 млн т зерновых: по результатам сезона-2014/15 В страну было ввезено 8,5 млн т — 2,2 млн т ячменя и 6,3 млн т пшеницы. Треть из этого объема — 2,88 млн т — пришлось на Россию. В 2015/16 сельхозгоду Иран ввез почти 1,5 млн т российской пшеницы, однако после введения запрета объем закупок резко упал. Так, по данным аналитического центра «СовЭкон», в прошлом сезоне Иран закупил только 333 тыс. т, в первой половине нынешнего — лишь 77 тыс. т. Как сообщает Минсельхоз США, в текущем сельхозгоду Иран произвел 15 млн т пшеницы и 3,1 млн т ячменя при уровне внутреннего потребления в 18,4 млн т и 5,3 млн т.



По словам Новака, начало российских поставок будет зависеть от получения всех разрешительных документов и заключения контракта. Согласно оценке вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, принимавшего участие в подписании меморандума, экспорт может начаться уже в этом сезоне. «Все зависит от того, когда Иран снимет те ограничения, которые были введены в 2016 году, и бизнес-структуры заключат контракты», — сказал Корбут «Агроинвестору». Он добавил, что речь идет именно о коммерческих контрактах, по которым озвученный объем в 1,5 млн т может быть и превышен. «Никаких жестких ограничений на этот счет не существует», — пояснил Корбут.



Исходя из заявленных объемов в 100 тыс. т в месяц соглашение даст возможность существенно нарастить отгрузки на иранский рынок, констатируют аналитики «СовЭкона». Как отмечает Корбут, поставки в Иран будут вестись по каспийскому направлению, инфраструктура которого позволяет увеличить объемы даже с учетом общих рекордных темпов российского экспорта. Дальнейшим импульсом для развития двусторонней торговли должно стать заключение временного соглашения по формированию зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. По словам Новака, этот документ может быть подписан в мае 2018 года.



Предполагается, что российская пшеница пойдет на производство муки, предназначенной для экспорта. Основными рынками сбыта иранской муки, произведенной из российской пшеницы, станут два крупнейших мировых покупателя — Ирак и Афганистан, где сейчас доминируют турецкие и казахские экспортеры. По данным «СовЭкона», российским производителям муки самостоятельно выйти на рынки Афганистана и Ирака крайне сложно.



Валовой сбор зерна в России в 2017 году достиг исторического максимума в 135,4 млн т, в том числе производство пшеницы выросло на 17% до 85,9 млн т. Экспорт этой агрокультуры превышает прошлый год на 43% — к 28 февраля с начала сельхозгода Россия экспортировала более 27 млн т пшеницы. Тем не менее, запасы пшеницы по-прежнему значительно превышают уровень годом ранее. Так, согласно информации Росстата, в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 февраля было почти 14 млн т, что на 25% больше аналогичного показателя 2017-го, еще 13,2 млн т хранилось в сельхозорганизациях (на 23% больше).

