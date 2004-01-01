Россия может не вводить запрет на поставки белорусской молочной продукции

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключает, что Россия не будет вводить ограничения на импорт молочной продукции из Белоруссии, которые должны вступить в силу с 15 марта, если работа российской инспекции даст позитивный результат. Об этом чиновник рассказал в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре, сообщает ТАСС. Россельхознадзор рассчитывает провести инспекцию белорусских предприятий, которые вызывают подозрения, на следующей неделе. «Я думаю, что не в интересах Белоруссии затягивать с инспекцией», — отметил Данкверт. Изначально запрет на ввоз некоторых видов продукции, в том числе сухого молока, должен был начать действовать с 26 февраля, позднее по техническим причинам он был отложен до 6 марта, а в начале прошлой недели его перенести еще на десять дней. Претензии Россельхознадзора к белорусской молочной продукции связаны с многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС, поясняло ведомство.



В воскресенье Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока. Он напомнил, что из Белоруссии в нашу страну поступает в том числе фальсифицированная продукция и «серый» импорт из третьих стран, в частности, Украины, Польши, государств Прибалтики, ввоз из которых запрещен действующим продэмбарго. «Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока», — акцентировал Ткачев (цитата по РИА «Новости»). Из-за этого на российском рынке наблюдается недобросовестная конкуренция.



Обеспечение честной конкуренции — ключевая задача для устойчивого развития молочной отрасли, отметила председатель правления липецкого агрохолдинга «Трио» Евгений Уваркина, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Однако сегодня на наш рынок влияют «серый» импорт, контрафактная продукция, подтвердила она. «Отдельный вопрос — сырный продукт украинского происхождения с использованием растительных жиров. По сути, это белково-растительный концентрат, — рассказала Уваркина. — Мы понимаем, что сегодня этот продукт в объеме 150 тыс. т попадает на наш рынок, а это почти миллион тонн сырого молока». По ее словам, причина в том, что в пунктах пропуска фактически отсутствует контроль со стороны ветеринарной службы. Сыроподобная продукция переупаковывается и поступает на полки магазинов как сыр. Аналогичная ситуация со сметанным и творожным продуктами, которые продаются под видом натуральных сметаны и творога. «…Все это вводит в заблуждение нашего потребителя. И самое главное, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет адекватной ответственности для того, чтобы привлечь нарушителей закона и тех, кто производит фальсификат. По этой причине предприниматели не боятся этого делать», — уверена Уваркина.



При этом она отметила, что, например, Белоруссия запретила как производство, так и оборот сыроподобного продукта на своей территории. В феврале на IX съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») вице-премьер Белоруссии Михаил Русый говорил, что страна принимает самые жесткие меры по борьбе с фальсификатом, так, с середины января запрещено хождение сырного продукта. «Сыр должен быть сыром, никакого сырного продукта нет и не будет, — подчеркнул он. — Нужно не говорить, а действовать и наводить порядок, надо закрывать заводы, которые это производят».



По сути, фальсификат и «серый» импорт замещают потребность в сыром молоке у российских переработчиков, акцентировала Уваркина: они предпочитают делать продукцию из более дешевого белорусского сухого молока, в итоге цены на отечественное молоко-сырье снижаются. «В ряде регионов уже в январе серьезно упали цены с 25 руб. до 20 руб. [за литр]. Нас этот вопрос очень тревожит, потому что мы понимаем, что сезонное увеличение производства молока происходит в весенне-летний период, мы понимаем, что есть дальнейшая угроза и снижения цены», — опасается она. Уваркина также добавила, что в такой ситуации сходят на нет все усилия по развитию молочной отрасли и инвестиции в нее. За три года в это направление было вложено более 62 млрд руб. господдержки, только в 2017 году начато строительство и модернизация 90 молочных комплексов, привела данные она.



Обращаясь к президенту страны Владимиру Путину, Евгения Уваркина попросила его поддержать предложение о введении обязательного контроля выпуска и продажи сыроподобной продукции, а также ускорить принятие законопроекта по ужесточению штрафных санкций за производство и реализацию фальсификата. Кроме того, нужно оказать содействие странам Евразийского союза по выполнению ими обязательств по части импорта продовольствия в Россию, чтобы обеспечить честную конкуренцию.



Минсельхоз поддерживает такие же подходы к сыроподобной продукции, как и в Белоруссии, ответил глава государства. «Мы обязательно все эти инструменты будем внедрять, для того чтобы обеспечить вам здоровую, нормальную, честную конкуренцию», — заверил Путин. По его словам, внешняя граница ЕАЭС не должна быть прозрачной для товаров, ввоз которых в Россию запрещен. Наша страна борется, и будет бороться с такого рода нарушениями, в том числе будет ужесточаться ответственность за них, подчеркнул глава государства.



При этом о каких-либо «молочных войнах» между Россией и Белоруссией не может быть и речи, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова. «Взаимные поставки продовольственных товаров и сельхозсырья являются важнейшей статьей торговли между нашими странами, нашими союзными государствами», — цитирует ее РИА «Новости». Так, в прошлом году, по данным ФТС, на долю Белоруссии пришлось примерно 80% от всего объема ввоза молочной продукции в нашу страну на сумму около $1,7 млрд. «Естественно, что при таких объемах торговли временами появляются отдельные проблемные моменты. Главное, что они решаются по линии профильных органов РФ и Белоруссии, прежде всего, министерств сельского хозяйства, которые находятся в постоянном контакте друг с другом в целях скорейшего снятия возникающих вопросов», — отметила Захарова.

