В 2017 году общее производство сахара в странах СНГ увеличилось на 538 тыс. т до 9628 тыс. т, при этом объем потребления сахара в регионе он оценивает в 9,3 млн т. Об этом рассказал исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин на VII совместной московской конференции Международной организации по сахару и Евразийской сахарной ассоциации «Рынок сахара стран СНГ 2018». Генеральным интернет-партнером мероприятия является «Агроинвестор».



Изначально прогнозы были заметно ниже, акцентировал Бодин. «Но мы недооценили аграриев, которые посчитали, что нужно посеять сахарную свеклу как можно больше, плюс огромное влияние оказала погода, — отметил он. — Мы ожидали холодную весну, но ее не случилось, и результаты по росту массы агрокультуры оказались намного выше, чем мы прогнозировали». Таким образом, посевы выросли на 7%, а урожайность и выход сахара с гектара — на 4%. Все это привело к увеличению производства свекловичного сахара на всем пространстве СНГ. А за последние пять лет выпуск сахара — и свекловичного, и из сырца — вырос на 3,1 млн т. «Благодаря тем инвестициям, которые были сделаны в отрасль за последние годы, можно констатировать, что сахаропроизводящие страны СНГ могут обеспечить себя сахаром полностью и даже имеют стабильный излишек, который нужно экспортировать», — сообщил Бодин.







Как отметил эксперт, СНГ отличается от Евросоюза, где финансовая система помогает аграриям безболезненно проходить перепады в производстве сахара. В том числе потому, что есть где его хранить. Вывозить излишки одномоментно невозможно, поэтому вопрос хранения по-прежнему очень важен. Инфраструктурная составляющая до сих пор остается в тени. Из сахаропроизводящих стран СНГ только Белоруссия и Молдова обеспечены мощностями по хранению сахара на 100%, а, например, Россия — лишь на 50%. К тому же зачастую имеющиеся емкости находятся в ненадлежащем состоянии. «Строительство новых мощностей по хранению — это новый тренд развития отрасли, — считает Бодин. — Теперь нужно ставить вопрос, чтобы поддержка свеклосахарного комплекса осуществлялась в контексте не дефицитного, а профицитного рынка».







По прогнозу Евразийской сахарной ассоциации, посевы сахарной свеклы в 2018 году сократятся примерно на 4%. Цены, которые сформировались на рынке в текущем сезоне, будут этому способствовать. «У аграриев еще есть шанс поменять структуру севооборота этой весной, делая упор на зерновые», — говорит Бодин. Выпуск сахара тоже уменьшится, по оценкам, на 438 тыс. т до 9190 тыс. т. В том числе Россия снизит производство до 6200 тыс. т, Украина — до 2000 тыс. т. А, например, Азербайджан, напротив, заметно нарастит объемы — с 50 тыс. т до 80 тыс. т, прогнозирует эксперт.

