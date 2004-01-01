Сырое молоко за год подешевело на 7,4%

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза, цена сырого молока у производителей в середине марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 7,4% и составила 23,3 тыс. руб./т. Наибольшее снижение отмечается в Приволжском и Сибирском федеральном округах — на 14,9% и на 12,6%. На Урале молоко подешевело на 2,6%, в Центре — на 3,1%. Между тем в Северо-Западных регионах страны средние закупочные цены за год увеличились на 2,3%, на Юге — на 0,2%, на Дальнем Востоке — на 12%.



По словам независимого эксперта молочного рынка Татьяны Рыбаловой, молоко дешевеет не только в России. Цены падают и в Европе, и в США, знает она. «На их фоне наши цены заметно выше», — отмечает эксперт. Падению стоимости способствует увеличение производства сырого молока, рост запасов молочной продукции, а также присутствие на рынке импорта.







Так, по оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), валовой надой в сельхозпредприятиях по итогам 2017 года увеличился на 3% до 21,2 млн т. За январь 2018-го товарное производство выросло на 3% — с 1,95 млн т до 2,02 млн т, информирует Росстат. В то же время запасы молочной продукции прибавили почти 800 тыс. т в пересчете на сырое молоко. В частности запасы питьевого молока, по данным «Союзмолока» увеличились почти на 20%, сыров и сырных продуктов — на 35,3%, сливочного масла — на 83%, творога и творожных продуктов — на 58,4%. «В страну ежегодно ввозится порядка 7,5−8 млн т молока, также присутствует «серый» импорт»: по оценкам Россельхознадзора, до 1,5−3 млн т, — рассказывает Рыбалова. — Плюс наличие отечественной фальсифицированной продукции, в которой порядка 4 млн т молока заменено другими продуктами (и это не только пальмовые масла). Качественного сырья не хватает, переработчики постепенно адаптировались к ситуации, перейдя на новые технологии производства, когда часть молока в составе продуктов меняется на немолочные ингредиенты или на молочные, но более дешевые и менее ценные для потребителей». В результате баланс был нарушен сначала падением спроса, а затем появлением дополнительных объемов сырого молока. Все это негативно сказывается на ценах.



По мнению эксперта, изменить ситуацию и сделать молоко востребованным может только настоящая борьба с фальсификатом и возврат к производству натуральных молочных продуктов. Участники рынка замалчивают тот факт, что низкое качество продукции при относительно высокой цене отталкивает потребителей и провоцирует их переходить на другие продукты, в качестве которых они более уверены. «Творог заменяют картошкой, а сливочное масло — подсолнечным», — говорит она.



Ранее сообщалось, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести масштабную проверку молочной продукции, чтобы оценить реальную долю фальсификата в рознице.



Если ситуация на рынке не изменится, то молочное животноводство, и так не очень популярное среди инвесторов из-за длительных сроков окупаемости, может потерять остатки своей привлекательности, считает совладелец и гендиректор компании «Дамате» (компании принадлежит крупнейший в Сибири животноводческий комплекс «Тюменские молочные фермы» и молочный комбинат «Пензенский») Рашид Хайров. «Это отбросит Россию назад на несколько лет и вернет молочную отрасль в ситуацию тотального дефицита сырого молока», — опасается он.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в случае реализации неблагоприятного сценария, молоко-сырье к июню может подешеветь еще больше — в среднем до 20,8 руб./л, что будет почти на 3 руб. ниже, чем в то же время годом ранее.

