Убытки аграриев из-за падения цен на зерно оцениваются в 50 млрд рублей

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях на начало марта достигли 38,3 млн т, что почти на 6 млн т или на 18,5% больше, чем годом ранее. Больше всего зерна сосредоточено в регионах Центрального федерального округа (9,8 млн т, +18% к уровню 2017-го), на втором месте Приволжье (8,1 млн т, +38,4%), на третьем — Сибирь (5,9 млн т, +12,9%).



Накопление высоких запасов в первую очередь произошло из-за рекордного урожая 2017 года (135,4 млн т в весе после доработки). Активный экспорт — по данным ФТС, к 21 марта вывезено 37,7 млн т, что почти на 11 млн т или 40% больше, чем на аналогичную дату годом ранее — способствует сокращению излишков. Однако сохраняющиеся низкие цены на зерно заставляют аграриев, в первую очередь из отдаленных от экспортных точек регионов, сдерживать продажи. В сельхозорганизациях запасы зерна на начало марта оцениваются почти в 20,7 млн т (+17,8% по сравнению с прошлым годом). В частности, в Приволжье накоплено 4,9 млн т, на Урале — 1,5 млн т, в Сибири — 3,1 млн т. По информации Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), на середину марта пшеница 3-го класса в Приволжье стоила 6,8−9 тыс. руб./т, на Урале — 6,2−7,5 тыс. руб./т, в Сибири — 6,2−7,5 тыс. руб./т. За фуражную пшеницу на эту дату в ПФО давали 5,7−6,2 тыс. руб./т, на Урале — 4,5−6,2 тыс. руб./т, в Сибири — 5−5,9 тыс. руб./т (все цены с НДС).







По информации Минсельхоза, с 5 по 16 марта во всех регионах был отмечен рост цен на зерно, за исключением пшеницы 4-го класса и ячменя в азиатской части страны. Правда, сложившийся уровень цен все равно ниже, чем годом ранее. Так, на европейской территории России пшеница 3-го класса стоит около 8,8 тыс. руб./т, тогда как в 2017-м в этом время стоимость достигала 10,2 тыс. руб./т. Средняя цена на 4-й класс — 7,5 тыс. руб./т против 8,4 тыс. руб./т год назад. За пшеницу 5-го класса в среднем можно получить 6,5 тыс. руб./т (7,5 тыс. руб./т).



По словам президента НСЗ Павла Скурихина, ситуация «уже нанесла серьезный удар по экономике сельхозпредприятий», и убытки продолжают расти. Потери аграриев союз оценивает не менее чем в 50 млрд руб., и эта цифра будет только увеличиваться, уверен эксперт. «Если раньше Минсельхоз активно призывал к введению в оборот максимальных площадей земель сельхозназначения и увеличению производства сельхозпродукции (в том числе зерна) без учета потенциала сбыта, то теперь ведомство стало говорить о переходе к сбалансированному производству, ориентированному на потребителя, — прокомментировал Скурихин «Агроинвестору». — В этом году Минсельхоз предлагает изменить структуру севооборота, уменьшив посевы под массово выращиваемой пшеницей и увеличив под кукурузой, бобовыми (в частности соей) и техническими агрокультурами, которые в стоимостном выражении выглядят доходнее и пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на мировом рынках».



По прогнозу аграрного ведомства, яровые агрокультуры в этом году планируется посеять на 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в 2017-м. В частности, должны увеличиться площади под ячменем, рапсом, соей, льном, картофелем и овощами, ожидает Минсельхоз. Озимые засеяны на 17,1 млн га. По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, мощные стимулы для максимального расширения посевов в континентальной России, которые действовали в прошлом и позапрошлом году, теперь ослабли. «Запасы зерна в хозяйствах, на элеваторах высокие, также очень высоки запасы в интервенционном фонде в отдаленных регионах, цены низкие. Отсюда возникает возможность, хотя пока гипотетическая, что посевные площади под яровыми зерновыми могут сократиться», — говорил он недавно в интервью «Российской газете». На результат валового сбора это снижение «сильно не повлияет», думает эксперт. По прогнозу ИКАР, урожай-2018 вряд ли будет на уровне прошлого года, «скорее всего, поскромнее, но тоже достойный», отметил Рылько.



Пока же сев яровых агрокультур идет с отставанием от прошлогодних темпов. По состоянию на 21 марта яровыми в целом по стране засеяно 96,6 тыс. га (618,3 тыс. га на аналогичную дату в 2017-м). В том числе в Краснодарском крае сев проведен на 48,7 тыс. га (146,7 тыс. га), в Крыму — на 46,2 тыс. га (150,1 тыс. га), в Чечне — на 1 тыс. га (16,7 тыс. га), в Адыгее — на 0,3 тыс. га (1,4 тыс. га). Также стартовала посевная в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, где яровыми заняли 0,3 тыс. га и 0,2 тыс. га. Годом ранее аграрии регионов к этому времени засеяли немного больше — 0,5 тыс. га и 0,3 тыс. га. В 2017-м к третьей декаде марта на Ставрополье было посеяно 122,5 тыс. га, в Северной Осетии — 2,2 тыс. га, в этом году они еще не начали посевную кампанию, следует из данных федерального Минсельхоза. Агроведомство Ставропольского края уточняет, что край уже сеет яровые, но по данным на 16 марта ими заняли лишь 145 га.

