Рынок шампиньонов приближается к насыщению

По итогам 2017 года производство культивируемых грибов в России выросло на 66,2% относительно 2016-го, достигнув 16 тыс. т, следует из данных Росстата, который не учитывает хозяйства населения. По прогнозу Минсельхоза, в 2018-м сбор должен достичь 38 тыс. т благодаря запуску новых комплексов, а в перспективе — 125 тыс. т. В прошлом году ведомство поддержало четыре проекта, одобрив выделение им льготных кредитов на сумму 5,4 млрд руб. После выхода предприятий на проектную мощность они ежегодно смогут выращивать около 25 тыс. т грибов.







В 2017 году Россия впервые произвела больше шампиньонов, вешенок, зимних опят и шиитаке, чем импортировала их в свежем виде. Общий объем выращенных грибов превысил 30 тыс. т, что на 63% больше, чем в 2016-м, сообщает «Школа грибоводства». «Я не знаю почему у Росстата такие заниженные данные. Личные подсобные хозяйства, конечно же, не производят 14 тыс. т грибов. Только семь самых крупных производителей шампиньонов в 2017 году собрали 18 тыс. т, — рассказал «Агроинвестору» главный редактор издания Александр Хренов. — Наши данные основаны на результатах ежемесячных телефонных опросов всех основных производителей. Кроме того, мы регулярно посещаем предприятия и находимся в курсе их состояния дел». По оценке издания, потребление свежих культивируемых грибов в стране увеличилось на 19%. Импорт грибов, согласно ФТС, был на уровне 26,7 тыс. т.



По оценке «НЭО Центра», сбор культивируемых грибов составил около 24 тыс. т, 73% пришлось на шампиньоны. Несмотря на то, что пока российский рынок грибов находится в стадии становления и привлекателен для инвестиций, уже через три-пять лет по шампиньонам он достигнет насыщения, прогнозирует партнер практики АПК «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Запущенные и уже функционирующие производства позволят обеспечить почти 70% от текущего объема потребления этих грибов. После введения продэмбарго в 2014 году оно стало снижаться на фоне падения импорта. Так, если в 2013 году в Россию было поставлено 61,6 тыс. т шампиньонов, то в 2017-м — 22,5 тыс. т. Объем потребления в 2013-м оценивался в 69,5 тыс. т, а по итогам девяти месяцев 2017-го — в 27,7 тыс. т, следует из данных компании.



«НЭО Центр» рассчитывает, что к 2022 году за счет роста внутреннего производства шампиньонов до 81,2 тыс. т их потребление может восстановиться. При этом импорт к 2020 году уменьшится еще на 15%. С учетом запуска в 2018 году как минимум еще пяти крупных ферм доля импортного свежего шампиньона в России сократится до 10−15%, и начнется эпоха внутренней конкуренции, рассчитывает «Школа грибоводства». «Рынок шампиньонов через пять лет может насытиться, а может и нет: все будет зависеть от спроса и покупательской способности населения, — отмечает Александр Хренов. — Кроме того, еще есть возможности замещать импортные консервы и заморозку».



По данным «НЭО Центра», сейчас в стране заявлено около 20 проектов по выращиванию шампиньонов. Большинство из них — в Центральном и Приволжском федеральных округах. Однако по аналогии с инвестиционными проектами в других отраслях АПК доля реализованных составит около 25%, остальные или будут запущены позднее заявленных сроков, или вовсе не начнут работу. «Основные проблемы инвесторов — отсутствие финансирования и опыта реализации проектов, грамотной команды», — прокомментировала «Агроинвестору» Гольфанд. По ее словам, сейчас в грибной бизнес в основном идут компании, которые уже занимаются сельским хозяйством: для действующих игроков это логичная диверсификация бизнеса. В частности, этот сегмент может быть наиболее интересен тем, кто занимается растениеводством. Новых инвесторов сектор также привлекает, поскольку, по оценке «НЭО Центра», рентабельность по EBITDA в производстве шампиньонов сопоставима с тепличным бизнесом и достигает 40−45%, а сроки окупаемости проектов не превышают шести лет без учета господдержки.



Сейчас на рынок выходят крупные игроки со средним объемом производства от 5 тыс. т в год. Инвестиции для создания комплекса по выращиванию шампиньонов такой мощности Инна Гольфанд оценивает примерно в 2,2 млрд руб. из которых 500 млн руб. пойдут на технологическое оборудование, 700 млн руб. — на прочее оборудование и строительно-монтажные работы. Еще 1 млрд руб. составят вложение в организацию производства компоста для выращивания грибов, что позволит снизить себестоимость грибов примерно на 40%. «Себестоимость шампиньонов, выращенных на собственном компосте — 55 руб./кг, на покупном — 90 руб./кг», — сравнивает она. Для предприятия мощностью 5 тыс. т шампиньонов необходимо 20 тыс. т компоста в год.



Ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев отметил, что отечественное производство грибов сдерживает нехватка компоста, который участники рынка вынуждены импортировать, например, из Польши. «Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно», — подчеркнул он. По оценке чиновника, в стране производится только 50 тыс. т компоста в год, тогда как потребность оценивается в 360 тыс. т. Сейчас в отрасли реализуется 14 проектов производства компоста, которые должны закрыть существующий дефицит, сказал Чекмарев.



В перспективе шампиньоны останутся самыми популярными у потребителей культивируемыми грибами, считает Инна Гольфанд. Экзотические (шиитаке, еринги, шимеджи и др.), которые в последнее время стали чаще появляться в розничных сетях, так и останутся нишевыми продуктами, хотя объемы их потребления будут немного расти. «Дело в том, что способы их приготовления и сами эти грибы практически не знакомы потребителям, — поясняет она. — Даже вешенки, которые гораздо более популярны, пока занимают небольшую нишу. Потребители будут больше есть шампиньоны, а также более привычные нам опята». Хренов, напротив, считает, что выращивание экзотических грибов будет развиваться. «Население ежегодно потребляет около 6 кг лесных грибов на человека. Экзотические грибы ближе по вкусу и по виду к лесным, так что перспективы в их производстве немалые», — поясняет он.

