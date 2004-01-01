Россельхознадзор может получить контроль за пищевой продукцией

Правительство рассматривает возможность создания единого органа в сфере контроля пищевой продукции по системе «от поля до прилавка». Об этом сообщил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, передает ТАСС. По его словам, создание единого органа возможно и такие примеры есть в мировой практике.



О необходимости расширения полномочий Россельхознадзора заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на итоговой коллегии ведомства. «Минсельхозом России ведется работа над пакетом соответствующих законодательных инициатив: это и контроль за пищевой продукцией, и возможность проведения внезапных, внеплановых проверок, и контроль за региональными ветслужбами», — рассказал Ткачев, слова которого приводит пресс-служба министерства. Он отметил, что сейчас Минсельхоз убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений. «Надеюсь, что в весеннюю сессию мы внесем соответствующие поправки в закон о ветеринарии, будем услышаны, и поправки будут приняты. И в 2019 год мы войдем более сильными», — предположил министр.



Сейчас функции контроля сырья и готовой продукции разделены между Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Минсельхоз предлагает расширить полномочия первого и на готовую продукцию. Как пояснил Абызов, сейчас между Россельхознадзором и Роспотребнадзором практически нет информационного взаимодействия. «Это означает, что каждый проверяет свою стезю, результаты проверок не публикует и не обменивается этими данными», — пояснил Абызов. При этом риски безопасности пищевой продукции едины и не зависят от того, какой орган проверяет ее на этапе производства, перевозки или продаж. «Если некачественный продукт появился в торговой сети, то это означает, что нам нужно найти источник его производства и распространения», — отметил министр.



В условиях цифровой экономики и новых возможностей прослеживаемости сырья и товаров — не только в России, но и по всему миру — это логичная инициатива, считает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «Летом будет введена система электронной ветеринарной сертификации, что создаст одну из фундаментальных основ в области прослеживаемости оборота сырья и готовых продуктов питания по всей цепочке. Таким образом, каждый магазин или потребитель готовой продукции будет понимать, из какого сырья она сделана, из какого региона поступило сырье, и будет логично, если контроль также будет единым», — прокомментировал «Агроинвестору» Мамиконян. При этом, подчеркнул эксперт, Роспотребнадзор должен по-прежнему контролировать санитарное состояние объектов, где реализуется продукция, а также условий торговли и транспортировки.



Полномочия между Роспотребнадзором и Россельхознадзором были разграничены постановлением правительства от 14 декабря 2009 года. Первое ведомство следит за обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации, безопасностью услуг в сфере общественного питания, а также соответствием упаковки и информации о пищевых продуктах. В полномочия Россельхознадзора входят контроль сырья животного происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, и деятельности лиц, осуществляющих заготовку хранение продукции животного происхождения.

