 Россельхознадзор может получить контроль за пищевой продукцией — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
57.694
eur
71.012
moex
2269.33
brent
68.63
пшеница
447.2
сахар
12.21
Рынки
Россельхознадзор может получить контроль за пищевой продукцией
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
Минсельхоз согласовывает возможность расширения полномочий надзорного ведомства
Сейчас Россельхознадзор контролирует только сырье
Фото: Е. Разумный

Правительство рассматривает возможность создания единого органа в сфере контроля пищевой продукции по системе «от поля до прилавка». Об этом сообщил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, передает ТАСС. По его словам, создание единого органа возможно и такие примеры есть в мировой практике.

О необходимости расширения полномочий Россельхознадзора заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на итоговой коллегии ведомства. «Минсельхозом России ведется работа над пакетом соответствующих законодательных инициатив: это и контроль за пищевой продукцией, и возможность проведения внезапных, внеплановых проверок, и контроль за региональными ветслужбами», — рассказал Ткачев, слова которого приводит пресс-служба министерства. Он отметил, что сейчас Минсельхоз убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений. «Надеюсь, что в весеннюю сессию мы внесем соответствующие поправки в закон о ветеринарии, будем услышаны, и поправки будут приняты. И в 2019 год мы войдем более сильными», — предположил министр.

Сейчас функции контроля сырья и готовой продукции разделены между Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Минсельхоз предлагает расширить полномочия первого и на готовую продукцию. Как пояснил Абызов, сейчас между Россельхознадзором и Роспотребнадзором практически нет информационного взаимодействия. «Это означает, что каждый проверяет свою стезю, результаты проверок не публикует и не обменивается этими данными», — пояснил Абызов. При этом риски безопасности пищевой продукции едины и не зависят от того, какой орган проверяет ее на этапе производства, перевозки или продаж. «Если некачественный продукт появился в торговой сети, то это означает, что нам нужно найти источник его производства и распространения», — отметил министр.

В условиях цифровой экономики и новых возможностей прослеживаемости сырья и товаров — не только в России, но и по всему миру — это логичная инициатива, считает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «Летом будет введена система электронной ветеринарной сертификации, что создаст одну из фундаментальных основ в области прослеживаемости оборота сырья и готовых продуктов питания по всей цепочке. Таким образом, каждый магазин или потребитель готовой продукции будет понимать, из какого сырья она сделана, из какого региона поступило сырье, и будет логично, если контроль также будет единым», — прокомментировал «Агроинвестору» Мамиконян. При этом, подчеркнул эксперт, Роспотребнадзор должен по-прежнему контролировать санитарное состояние объектов, где реализуется продукция, а также условий торговли и транспортировки.

Полномочия между Роспотребнадзором и Россельхознадзором были разграничены постановлением правительства от 14 декабря 2009 года. Первое ведомство следит за обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации, безопасностью услуг в сфере общественного питания, а также соответствием упаковки и информации о пищевых продуктах. В полномочия Россельхознадзора входят контроль сырья животного происхождения, не подвергшегося промышленной или тепловой обработке, и деятельности лиц, осуществляющих заготовку хранение продукции животного происхождения.

При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее неоднократно заявлял, что функции контроля продукции необходимо объединять в одном ведомстве. Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, не раз говорили о дублировании своих функций с Россельхознадзором, который в том числе проводит проверки в розничных торговых точках. В 2016 году бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту страны встал на сторону Роспотребнадзора, указав, что Россельхознадзор превышает свои полномочия. Ведомство осуществляет надзор за переработанной пищевой продукцией и «продолжает требовать оформления ветеринарных сертификатов на каждую партию колбас, копченостей и т. д.», что «приводит к дублированию полномочий с Роспотребнадзором и необоснованным затратам бизнеса».

Показать еще
Статьи по теме
Ущерб от импорта сыроподобных продуктов оценен в 70 млрд рублей
Россельхознадзор назвал 19% молочной продукции фальсификатом
Россельхознадзор запретил поставки бразильского мяса
Россия запретила ввоз яблок из Белоруссии
Куры за токены. Как аграрии продают товар за криптовалюты и выпускают цифровые деньги
Елена Максимова
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией