Экспорт муки из России может вырасти в пять раз к 2024 году, с нынешних 0,2 млн т до 1 млн т. Об этом заявил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. По его словам, около 20 российских компаний обеспечивают более 80% мукомольного экспорта. Именно они должны стать локомотивами роста, скорректировав объем, форму и направление мер господдержки, необходимых отрасли для увеличения потенциала.



По данным ФТС, за первые семь месяцев текущего сезона (июль-январь) экспорт из России пшеничной и пшенично-ржаной муки составил 148 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода на 11%. Максимальный в этом сезоне вывоз зафиксирован в декабре, когда было отгружено 28 тыс. т, в январе 2018-го за рубеж было поставлено 19,5 тыс. т. Лидером среди стран-покупателей российской муки в этом сельхозгоду является Китай, на который пришлось более половины российского экспорта. На втором месте — Абхазия с долей 9%, на третьем — Белоруссия (8%).



Несмотря на рекордный урожай зерна, официальное производство муки по итогам первых пяти месяцев сезона-2017/18 опять сократилось более чем на 200 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2016/17-го — до 4,08 млн т, говорил ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В то же время он отмечал, что адекватной статистики производства муки в стране нет. «Огромное производство пшеницы второй год подряд привело к появлению еще большего количества подпольных мукомольных предприятий, которые работают в самых разных местах по всей стране», — сетовал Рылько. Об этом говорят низкие цены на пшеничную муку, к декабрю опустившиеся практически до уровня себестоимости. По данным Минсельхоза, к 19 марта оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта в европейской части страны снизились еще на 0,9% до 13,4 тыс. руб./т, пшеничную первого сорта — на 0,8% до 12,5 тыс. руб./т.



Мукомольная отрасль готова существенно повлиять на рынок зерна, ранее констатировал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Для увеличения объемов переработки зерновых министерство пообещало вернуть мукомолам льготное кредитование, а также перевести уже взятые коммерческие кредиты в категорию льготных. Как уточнял «Агроинвестору» президент Российского союза хлебопекарной промышленности (РСХП) Валерий Чешинский, с господдержкой мукомолы готовы закупить у аграриев миллионы тонн зерна, чтобы пополнить свои запасы для переработки. Однако что касается наращивания экспорта муки, то сделать это будет непросто, заявлял в январе в Совете Федерации глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы продаем сегодня 1,5 млн т зерна в Турцию, и Турция является хабом — она его перерабатывает, естественно, в муку и продает уже странам Ближнего Востока и другим соседним странам, Северной Африки. Но, конечно, чтобы победить Турцию в этом, нужен не один год, естественно, понимая, что эти рынки уже схвачены, они ближе к ним и ментально, и эти страны лучше покупают у Турции, и так далее», — говорил Ткачев.



Тем не менее аграрное ведомство обещает продолжать работу над освоением новых рынков и расширением поставок своей продукции. Как сообщил Ткачев на заседании правительства 29 марта, Минсельхоз подготовил проект правительственного распоряжения о выделении 500 млн руб. из резервного фонда на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. «Такой объем финансирования позволит просубсидировать поставки сельхозпродукции в объеме 300 тыс. т на сумму 8 млрд руб.», — сказал министр. Эта мера был запущена в конце прошлого года, распорядителем является Российский экспортный центр. Первые субсидии в объеме 49,3 млн руб. получили 15 российских производителей, в том числе мукомольно-крупяной отрасли. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что через четыре года Россия планирует стать нетто-экспортером продовольствия, в том числе нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела.

