К 28 марта с начала сезона из России экспортировано 39,2 млн т зерновых культур, что на 39% больше аналогичного периода прошлого сельхозгода. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе объем вывоза пшеницы вырос на 41% до 30,6 млн т, ячменя — в два раза до 4,4 млн т, кукурузы — примерно остается на уровне прошлого сезона в 3,9 млн т.



По состоянию на 28 февраля экспорт зерна составлял 34,6 млн т. Таким образом, за неполный минувший месяц вывезено 4,6 млн т, не включая зернобобовые и продукты переработки, что стало выше ожиданий рынка, отмечает аналитический центр «СовЭкон». В том числе пшеницы отгружено за рубеж 3,6 млн т, кукурузы — 0,6 млн т, ячменя — 0,4 млн т. По данным Минсельхоза, на прошлой неделе экспортные цены на росссийскую пшеницу оставались на высоком уровне. Так, стоимость российской пшеницы 4-го класса (FOB Новороссийск, 12,5% протеина) за неделю не изменилась, сохранив уровень в $208/т.



По итогам всего марта эксперты «СовЭкон» оценивают экспорт зерновых в размере 5 млн т против 4 млн т месяцем ранее. «По оперативным предварительным данным, экспорт основных зерновых за четвертую неделю марта составил 1,5 млн т (+0,2 млн т к предыдущему периоду), что является самым высоким недельным показателем с декабря», — отмечают эксперты центра. Как говорил ранее «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в начале марта несколько дней в портах были сильные ветра, мешавшие отгрузкам, однако позднее темпы экспорта восстановились. В том числе активно вывозится пшеница на фоне выросшей в начале года цены, кроме того, активизировались продажи кукурузы, существенно подорожавшей в последнее время. Таким образом, мартовский показатель приблизился к максимумам ноября и декабря 2017-го, когда, по данным «Русагротранса», было вывезено 5,5 млн т и 5,3 млн т соответственно.



Опережение месячных показателей предыдущего года эксперты ожидают до конца текущего сезона. Итоговый объем экспорта в 2017/18 «СовЭкон» оценивает в рекордные 50,2 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — в 52,7 млн т с учетом зернобобовых, муки и вывоза в страны ЕАЭС. Последний прогноз Минсельхоза — до 53 млн т. «Мы ожидаем, что экспорт зерна в текущем сезоне составит 52−53 млн т», — говорил журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев в марте в кулуарах выставки Metro Expo. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к концу марта зерно и продукты его переработки вывозились в 132 страны, на первом месте — Турция (17% всего экспорта), на втором — Египет (15%), на третьем — Иран (4%).



На фоне активного экспорта цены на зерно на внутреннем рынке продолжают восстанавливаться. По данным мониторинга «СовЭкон», за последнюю неделю марта цены на пшеницу 3-го класса на европейской части России выросли на 100 руб. до 8675 руб./т, 4-го и 5-го класса — на 125 руб. до 7875 руб./т и 7000 руб./т соответственно. Кукуруза подорожала на 300 руб. до 7600 руб./т, ячмень — на 50 руб. до 7650 руб./т. «Рост, в основном, связан с активным укреплением цен на экспортном юге. «Так, согласно мониторингу «СовЭкон», пшеница 4-го класса в регионе подорожала в среднем на 200 руб. до 9050 руб./т, кукуруза — на 450 руб. до 8250 руб./т. В других регионах европейской части России цены были либо стабильны, либо демонстрировали слабый рост», — отмечают эксперты центра.



Для поддержки экспорта Минсельхоз в этом сезоне субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки зерна из 13 регионов к портам. На эти цели выделено 3 млрд руб., президент Владимир Путин ранее поручил предусмотреть субсидии и в следующих сезонах. Помимо этого Минсельхоз предложил «субсидиовать полную провозную плату при перевозках зерна железнодорожным транспортом». На внедрение такого механизма, по оценке аграрного ведомства, понадобится из федерального бюджета около 2,5−3 млрд руб. Между тем, по информации «Коммерсанта», уже через год аграрии могут столкнуться с дефицитом зерновозов, та как в 2019—2020 года будет списана четверть парка вагонов. По информации издания, ссылающегося на протокол совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта, в 2018 году списать надо 722 зерновоза из 40,8 тыс. единиц, а в 2019—2020 годах — уже 10,6 тыс. вагонов. По оценке ОАО РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов был 300 штук, то в 2019 году он составит 1,2 тыс. вагонов, а в 2020-м — 6,2 тыс. штук.

