Минпромторг предложил маркировать продукты питания

Минпромторг в конце марта представил в правительство перечень товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма министерства, в список попал целый ряд продуктов питания, в том числе из мяса и рыбы, молочная продукция, рис, макароны, детское питание, чай, кофе, консервы, пиво, соки, минеральная вода и др.



По информации издания, составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов. Список сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Как отметил один из федеральных чиновников, перечень представляет собой лишь один из предлагаемых вариантов, наиболее широкий, однако окончательного решения правительства нет. Федеральная налоговая служба документ в целом поддержала.



Единая система маркировки товаров должна заработать с 2024 года. Сейчас в России RFID-метками маркируются меховые изделия, и действует пилотный проект маркировки лекарств. Также с 15 января начался эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. Кроме того, обсуждается вопрос о маркировке красной и черной икры. Предполагалось, что она может быть введена уже в 2018 году, однако в марте руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что она не заработает и с 2019 года. «Мы зависим от правительственного решения, так как здесь координирующую роль будет играть Минпромторг. Сейчас мы вместе с ними отрабатываем [этот вопрос], но говорить о том, что мы сможем это решение принять, чтобы оно с 2019 года вступило в силу, к сожалению, не приходится», — пояснял Шестаков в кулуарах расширенного заседания коллегии Росрыболовства.



«Руспродсоюз» предложение о маркировке продуктов питания в целом поддерживает, сообщил «Агроинвестору» зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов. «Инициатива направлена на решение проблемы нелегального оборота продукции, что создает недобросовестную конкуренцию и мешает честным производителям развиваться», — сказал он. В то же время в вопросе ассортимента продукции, которую предлагается маркировать, по мнению «Руспродсоюза», было бы правильно начать пилотный проект с категорий, для которых проблема контрафакта стоит особенно остро. «Кроме того, имеет смысл рассмотреть возможность субсидирования предприятий, участвующих в проекте, ведь сопутствующие затраты на установку дополнительного оборудования, никто не отменял», — подчеркнул Леонов.



Введение маркировки станет дополнительной нагрузкой, которую индустрия будет вынуждена понести, а затем переложить затраты на потребителей, ранее говорил президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков. «Нововведение позволит отслеживать движение товара от производителя к потребителям, но могу сказать, что крупнейшие компании уже обладают такими системами. А для малого бизнеса введение дополнительных схем контроля без снятия с них каких-либо других ограничений является фактически выстрелом в упор», — отмечал Новиков на пресс-конференции выставки Beviale Moscow-2018, прошедшей в январе. По его словам, стоимость оборудования для дополнительной маркировки составляет от 30 тыс. евро, а стоимость кода, который предлагается покупать для каждой бутылки произведенной продукции, — от 30 коп.



Оператором системы маркировки в России и ЕАЭС может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. Как говорится на сайте ЦРПТ, он определен единым оператором эксперимента по маркировке табачной продукции, разрабатывает технологию цифрового кода без специального носителя, организует локализацию производства оборудования для маркировки лекарственных препаратов и работает над созданием единого каталога товаров. Как ранее отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство планирует подготовить дорожную карту, которая «обеспечит внедрение системы национальной маркировки к 2024 году по всей номенклатуре промышленной продукции».

