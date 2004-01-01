 Экспортные цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума — Агроинвестор
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Рынки
Экспортные цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Дальнейшего роста эксперты не ожидают
За 9,5 месяцев Россия продала за рубеж почти 32 млн тонн пшеницы
Фото: flickr.com

За последнюю отчетную неделю средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса (FOB Новороссийск, протеин 12,5%) выросла еще на $4, достигнув максимального значения за последние два сезона. По данным Минсельхоза, к 12 апреля котировки находились на уровне $214 за тонну против $210 неделей ранее. «Текущие цены на FOB Новороссийск с поставкой в мае-июне котируются в районе $214−215 за тонну. Для текущего сезона это максимальное значение, в прошлом сезоне таких цен также не наблюдалось», — подтвердил «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.

Он отметил, что сейчас сезон уже подходит к завершению и обычно к маю котировки начинают идти вниз. «В этом сезоне мы этого пока не видим. Такая ситуация связана с несколькими факторами, в первую очередь — с ожиданиями по новому урожаю в США. Состояние посевов озимых сейчас там очень плохое и уже можно говорить о снижении урожая в новом сезоне. Также в США сейчас есть сложности с севом яровых культур: в ряде штатов выпал снег, и погода больше напоминает февраль, чем апрель. В других штатах, наоборот, засуха и сев идет фактически на сухую почву», — поясняет Суханов. В начале апреля Минсельхоз США сообщал, что в основных зернопроизводящих штатах лишь 32% посевов озимых агрокультур находятся в отличном или хорошем состоянии.

В то же время, по словам Суханова, разворот экспортных цен на российскую пшеницу может произойти уже в ближайшее время. «Пшеница нового урожая сейчас котируется дешевле: если мы говорим про июль-август, то котировки примерно на $15−17 ниже, на уровне $197−199 за тонну. Поэтому с приближением к сбору ценник будет снижаться», — сказал Суханов. Кроме того, согласно прогнозам, погодные условия в США в ближайшее время улучшатся, что должно охладить мировые рынки. «Соответственно это приведет и к некоторому снижению экспортных цен на российскую пшеницу», — сказал эксперт. Также на экспортных ценах может негативно сказаться ослабевший на прошлой неделе курс рубля, добавил он. За минувшую календарную неделю рубль подешевел на 6% по отношению к доллару и на 7% — к евро.

К 11 апреля с начала текущего сезона Россия экспортировала 40,8 млн т зерновых агрокультур, что на 39% выше аналогичного прошлогоднего показателя. В том числе отгрузки пшеницы превышают прошлогодний темп на 40% — к 11 апреля было вывезено 31,8 млн т, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Произошедшее ослабление рубля в сочетании с субсидиями на экспортные перевозки зерна из отдаленных от портов регионов, с одной стороны, поддерживает экспортный потенциал за счет поставок из Поволжья и Зауралья, а с другой стороны, — высокую конкурентоспособность вывоза пшеницы, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Это дает возможность экспортерам российского зерна расширять поставки на рынки традиционного доминирования других ведущих экспортеров», — констатируют эксперты.

Так, с декабря заметно выросли отгрузки российской пшеницы на рынок Марокко, на котором традиционно доминируют поставщики французского зерна. В феврале в Марокко был поставлен исторически высокий объем пшеницы в 147 тыс. т, в марте — 87 тыс. т. Довольно высокими остаются поставки в страны Юго-Восточной Азии — традиционных покупателей австралийской пшеницы. «В феврале во Вьетнам было поставлено 175 тыс. т, в марте — 294 тыс. т. Рекордный месячный объем в марте был отгружен на Филиппины. После февральской паузы вновь пошли поставки в Индонезию», — приводят цифры аналитики «СовЭкона». В феврале и марте в Мексику, на традиционный рынок США, отгружалось по 100 тыс. т пшеницы в месяц. Для аграриев Сибири важным рынком сбыта агрокультуры стала Монголия, которая в первом квартале 2018-го ввезла свыше 130 тыс. т российской пшеницы. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 13 апреля первое место среди покупателей российского зерна и продуктов его переработки по-прежнему занимала Турция, на которую приходится 17% всех поставок, на втором — Египет (15%), на третьем — Иран (4%).

Одновременно резкое ослабление рубля привело к значительному росту цен на внутреннем рынке. Согласно мониторингу Национального союза зернопроизводителей, на юге страны пшеница подорожала на 325−375 руб./т в зависимости от класса. В Поволжье цена на продовольственную пшеницу поднялась в среднем на 100−150 руб./т, в Центре — на 50−75 руб./т. По данным «СовЭкона», на европейской части страны средние цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 275 руб./т, 4-го — на 325 руб./т, 5-го — на 225 руб./т. Соответственно поднялись и закупочные цены в российских портах — на прошлой неделе они выросли на 12%, с 10500 руб./т до 11800 руб./т, ранее говорил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, в результате падения курса рубля сельхозпроизводители стали массово отказываться поставлять зерно по старым ценам.

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