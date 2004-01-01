Экспортные цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума

За последнюю отчетную неделю средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса (FOB Новороссийск, протеин 12,5%) выросла еще на $4, достигнув максимального значения за последние два сезона. По данным Минсельхоза, к 12 апреля котировки находились на уровне $214 за тонну против $210 неделей ранее. «Текущие цены на FOB Новороссийск с поставкой в мае-июне котируются в районе $214−215 за тонну. Для текущего сезона это максимальное значение, в прошлом сезоне таких цен также не наблюдалось», — подтвердил «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.



Он отметил, что сейчас сезон уже подходит к завершению и обычно к маю котировки начинают идти вниз. «В этом сезоне мы этого пока не видим. Такая ситуация связана с несколькими факторами, в первую очередь — с ожиданиями по новому урожаю в США. Состояние посевов озимых сейчас там очень плохое и уже можно говорить о снижении урожая в новом сезоне. Также в США сейчас есть сложности с севом яровых культур: в ряде штатов выпал снег, и погода больше напоминает февраль, чем апрель. В других штатах, наоборот, засуха и сев идет фактически на сухую почву», — поясняет Суханов. В начале апреля Минсельхоз США сообщал, что в основных зернопроизводящих штатах лишь 32% посевов озимых агрокультур находятся в отличном или хорошем состоянии.



В то же время, по словам Суханова, разворот экспортных цен на российскую пшеницу может произойти уже в ближайшее время. «Пшеница нового урожая сейчас котируется дешевле: если мы говорим про июль-август, то котировки примерно на $15−17 ниже, на уровне $197−199 за тонну. Поэтому с приближением к сбору ценник будет снижаться», — сказал Суханов. Кроме того, согласно прогнозам, погодные условия в США в ближайшее время улучшатся, что должно охладить мировые рынки. «Соответственно это приведет и к некоторому снижению экспортных цен на российскую пшеницу», — сказал эксперт. Также на экспортных ценах может негативно сказаться ослабевший на прошлой неделе курс рубля, добавил он. За минувшую календарную неделю рубль подешевел на 6% по отношению к доллару и на 7% — к евро.



К 11 апреля с начала текущего сезона Россия экспортировала 40,8 млн т зерновых агрокультур, что на 39% выше аналогичного прошлогоднего показателя. В том числе отгрузки пшеницы превышают прошлогодний темп на 40% — к 11 апреля было вывезено 31,8 млн т, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Произошедшее ослабление рубля в сочетании с субсидиями на экспортные перевозки зерна из отдаленных от портов регионов, с одной стороны, поддерживает экспортный потенциал за счет поставок из Поволжья и Зауралья, а с другой стороны, — высокую конкурентоспособность вывоза пшеницы, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Это дает возможность экспортерам российского зерна расширять поставки на рынки традиционного доминирования других ведущих экспортеров», — констатируют эксперты.



Так, с декабря заметно выросли отгрузки российской пшеницы на рынок Марокко, на котором традиционно доминируют поставщики французского зерна. В феврале в Марокко был поставлен исторически высокий объем пшеницы в 147 тыс. т, в марте — 87 тыс. т. Довольно высокими остаются поставки в страны Юго-Восточной Азии — традиционных покупателей австралийской пшеницы. «В феврале во Вьетнам было поставлено 175 тыс. т, в марте — 294 тыс. т. Рекордный месячный объем в марте был отгружен на Филиппины. После февральской паузы вновь пошли поставки в Индонезию», — приводят цифры аналитики «СовЭкона». В феврале и марте в Мексику, на традиционный рынок США, отгружалось по 100 тыс. т пшеницы в месяц. Для аграриев Сибири важным рынком сбыта агрокультуры стала Монголия, которая в первом квартале 2018-го ввезла свыше 130 тыс. т российской пшеницы. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 13 апреля первое место среди покупателей российского зерна и продуктов его переработки по-прежнему занимала Турция, на которую приходится 17% всех поставок, на втором — Египет (15%), на третьем — Иран (4%).



Одновременно резкое ослабление рубля привело к значительному росту цен на внутреннем рынке. Согласно мониторингу Национального союза зернопроизводителей, на юге страны пшеница подорожала на 325−375 руб./т в зависимости от класса. В Поволжье цена на продовольственную пшеницу поднялась в среднем на 100−150 руб./т, в Центре — на 50−75 руб./т. По данным «СовЭкона», на европейской части страны средние цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 275 руб./т, 4-го — на 325 руб./т, 5-го — на 225 руб./т. Соответственно поднялись и закупочные цены в российских портах — на прошлой неделе они выросли на 12%, с 10500 руб./т до 11800 руб./т, ранее говорил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, в результате падения курса рубля сельхозпроизводители стали массово отказываться поставлять зерно по старым ценам.

