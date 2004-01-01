Молочный союз просит ФАС разобраться в регулировании молочного рынка

Российский союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) обратился главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить на предмет нарушений антимонопольного законодательства инициативы по стабилизации ситуации на молочном рынке. По мнению отраслевого союза, предлагаемые Минсельхозом меры «можно расценить как вмешательство государства в частные бизнес-процессы».

В частности, для выравнивания цен на сырое молоко Минсельхоз заявлял о намерении ввести согласованные с Белоруссией лимиты на ввоз сухого молока, распределяемые российским перерабатывающим предприятиям на основании предварительно поданных заявок. По информации Молочного союза, речь идет о «жестком квотировании импортных поставок молочного сырья в Россию». Ввоз предполагается осуществлять через единственное уполномоченное белорусское предприятие, которое будет осуществлять весь импорт. Как сообщил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на совещании 23 апреля, белорусская сторона поддерживает инициативу по созданию единой компании. В ее задачи, по словам замминистра, будет входить мониторинг не только объемов поставок по согласованным балансам, но качества отправляемой продукции. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко, в свою очередь, заявлял, что цены на ввозимое сырье из Белоруссии не должны быть ниже установленного индикатива.

В результате предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности должны будут планировать собственные закупки молочного сырья на один календарный год вперед и ежеквартально согласовывать им в Минсельхозе, говорится в письме РСПМО. Кроме того, предполагается обязать переработчиков закупать сухое молоко исключительно у отечественных производителей, несмотря на отсутствие гарантии стабильности качества сырья в течение года, а также подписать долгосрочные контракты с другими участниками отрасли «по цене, согласованной с Минсельхозом России». «Вышеперечисленные меры превентивного характера, исходящие от федерального министерства, являются беспрецедентным государственным вмешательством в рыночную экономику, частные бизнес-процессы (учитывая ценовую политику, которую проводит Минсельхоз России, это вызовет крах рынка), а также, в случае подписанием соответствующих контрактов и соглашений, — нарушением предприятиями молочной отрасли законодательства о конкуренции и антимонопольного законодательства», — говорится в обращении РСПМО (копия есть у «Агроинвестора»).

Минсельхоз обсуждает меры по стабилизации ситуации на молочном рынке в связи падением цен на сырое молоко, нетипичным для осенне-зимнего периода. Так, по данным мониторинга ведомства, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей с начала этого года снизилась на 2,27 руб./кг. К 19 апреля сырое молоко закупалось в среднем по 22,46 руб., таким образом, за последнюю отчетную неделю она снизилась еще на 0,17 руб./кг. При этом в Удмуртии за 3,5 месяца цена упала уже на 23%, в Нижегородской области — на 18%, в Татарстане — на 17%. Как ранее говорил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, снижение цен в этом году составляет как минимум 4 руб. «В зависимости от региона падение может доходить до 6−7 руб./кг», — оценивал он. Сложившаяся ситуация связана с тем, что рынок на фоне падающего спроса оказался перегрет, считает Молочный союз. По мнению Ляшко, нынешняя ситуация с ценами связана в первую очередь со значительным объемом поставок сухого и переработанного молока из Белоруссии, а также присутствием на рынке фальсификата.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал ограничения на поставки белорусских молочных продуктов «наглым политическим инструментом». Во вторник, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу, он заявил, что сейчас «фактически ломается мировая система торговли». «Вопросы допуска наших товаров на российский рынок уже набили оскомину! Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере — продовольствие или энергоресурсы — возникают как по графику», — сказал президент Белоруссии (цитата по Naviny. by).

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