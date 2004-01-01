Россия снимает ограничения на импорт турецких томатов

С 1 мая Россия снимет ограничения по ввозу томатов из Турции: поставки разрешат всем сельхозпредприятиям, которые соблюдают предписанные фитосанитарные нормы и прошли пограничный фитосанитарный контроль, сообщил Минсельхоз. Ранее на этой неделе Россельхознадзор расширил список турецких поставщиков томатов до 20 компаний.



Квота в 50 тыс. т сохраняется. После того, как она будет выбрана, предстоит решить вопрос об ее расширении или отмене. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что потенциально квота на турецкие томаты может быть увеличена до 100 тыс. т. Правда, с ноября 2017 года, когда Турция вернулась на российский рынок с томатами, по февраль 2018-го было импортировано лишь 6,8 тыс. т продукции, следует из данных ФТС. За первые два месяца этого года на Турцию пришлось 6% в общем объеме ввоза томатов в Россию. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев объяснял невысокие поставки из Турции тем, что российские производители смогли предложить потребителям более качественный продукт по более низкой цене.



Тем не менее, в январе-феврале этого года наша страна закупила за рубежом 90,4 тыс. т томатов на $112 млн, увеличив ввоз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: тогда было поставлено 77,3 тыс. т томатов на $89,9 млн. По итогам всего 2017-го импорт в этой категории вырос на 11%, превысив 500 тыс. т на $545 млн, следует из данных ФТС. Ранее главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин говорил «Агроинвестору», что это объясняется тем, что внутреннее производство расширяется медленнее, чем растет спрос на томаты.



При этом сейчас по цене поставок турецкие производители проигрывают некоторым конкурентам. По расчетам «Агроинвестора» на основе данных ФТС, в январе-феврале этого года тонна томатов из Марокко, которое сейчас является лидером по их отгрузкам в Россию с долей более 38%, обходилась в среднем в $1,31 тыс. Азербайджанская продукция (третье место по объему импорта в денежном выражении с долей 12,9%) стоила около $1,2 тыс./т. Стоимость турецких томатов была на уровне $1,36 тыс./т. Правда, цена продукции из Китая и Ирана, которые по итогам первых двух месяцев этого года заняли второе и четвертое места по объему ввоза томатов в Россию, была выше — $1,42 тыс./т и $1,4 тыс./т.



В качестве ответного шага на снятие ограничений по поставщикам томатов Минсельхоз рассчитывает на открытие турецкого рынка для российской мясной продукции. 3 мая турецкая делегация проведет консультации с Россельхознадзором, на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турцию. Также Россельхознадзор сообщил, что российские производители готовы отгружать в страну птицеводческую продукцию и запросил вопросник по поставкам бройлер и индейки. Ранее эксперты ведомства уже направили в компетентный орган Турецкой республики заполненный вопросник по уткам и гусям. Документ находится в работе, информация по нему будет предоставлена Россельхознадзору в ближайшее время, уточнили представители Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции.



Россия ввела эмбарго на ввоз турецких томатов и другой плодоовощной продукции в конце 2015 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Запрет начал действовать с января 2016-го. Позднее ограничения начали постепенно сниматься, однако вопрос по томатам оставался нерешенным дольше всего: стороны договорились о возможности их ввоза в Россию в объеме до 50 тыс. т только осенью прошлого года. Первоначально разрешение на поставки получили только три турецких предприятия, с начала 2018-го список стал расширяться под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турции.



За то время, что турецких томатов не было на российском рынке, отечественные производители увеличили производство, запустив ряд новых тепличных проектов. Так, в 2017 году, по данным Росстата, валовой сбор томатов закрытого грунта во всех хозяйствах составил 714 тыс. т — почти на 16% больше, чем в 2016-м. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 27,3% до 318 тыс. т.



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